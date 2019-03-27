Доллар упал, а потом снова начал расти. Что дальше будет с валютами?

Последние пару недель белорусы наблюдали за завораживающим снижением курсов доллара и евро. До минимальных за последние полгода уровней эти валюты добрались в пятницу. Доллар официально стал стоить 2,0963 рубля (в прошлый раз на эту отметку «зеленый» опускался в конце сентября прошлого года), а евро – до 2,3879 рубля (прежний рекорд был поставлен еще раньше, в конце августа прошлого года). Российский рубль, наоборот, шел вверх. В пятницу официальный курс составил 3,2894 белорусских рубля за 100 российских.

Но уже в понедельник ситуация поменялась. Доллар за раз прибавил больше копейки и вырос до 2,1141 рубля. Евро тоже подорожал, пусть и не так значительно – до 2,3904. А курс российского рубля, наоборот, снизился до 3,2817 белорусских рублей за 100 российских. В чем причина этих валютных качелей?

- Доллар и евро снижались к белорусскому рублю в первую очередь потому, что они снижались к рублю российскому. Буквально за последние две недели доллар в России подешевел на 4% - с 66,30 до 63,60 российских рублей, - объясняет старший аналитик Альпари Вадим Иосуб. – А когда доллар и евро сильно дешевеют к российскому рублю, это практически автоматически означает, что они будут дешеветь и у нас, а российский рубль, наоборот, начнет дорожать. Однако в пятницу на прошлой неделе доллар начал укрепляться к российскому рублю. На все, что происходит в России во второй половине дня, наш рынок реагирует только на следующий рабочий день. Поэтому у нас доллар и евро пошли вверх в понедельник.

- С чем было связано укрепление российского рубля, и почему тенденция поменялась?

- Одна из основных причин – это рост цен на нефть. В прошлый четверг стоимость нефти марки Brent достигла своего локального максимума – 68,5 долларов за баррель. Это уровень середины ноября прошлого года. Потом тенденции на рынке нефти поменялись, она начала дешеветь – и российский рубль тоже начал ослабевать. А вторая важная причина, по которой укреплялась российская валюта, - это достаточно высокий спрос иностранных инвесторов на российские государственные облигации в российских рублях. Чтобы купить их, иностранному инвестору нужно обменять иностранную валюту на российскую, и это тоже поддерживает рубль.

- Чего ждать от курсов валют дальше? В прошлом году все боялись, что США введут санкции против России, это обвалит российский рубль, а следом вниз пойдет и белорусский…

- В прошлом августе США анонсировали жесткие финансовые санкции, которые должны были коснуться и российского госдолга, и российских госбанков. Американские законодатели разработали несколько разных законопроектов о санкциях, но ни один из них не дошел до уровня закона. Собственно, и курс доллара в России сейчас снизился как раз до уровня августа прошлого года, когда впервые зашла речь о жестких санкциях. А евро снизился еще сильнее – к уровню июня прошлого года. Если никакой новой информации о санкциях не будет, а нефть продолжит дорожать, у российского рубля есть все шансы продолжить укрепляться к доллару. Аналогично себя будет вести и белорусский рубль.