«Если в баре вкусные коктейли и бармен - профессионал, но у стойки нет гостей, все это не имеет смысла»

«Хотите чашечку кофе? У меня есть ритуал: я прихожу на работу в 12 дня и варю себе кофе. Так начинается рабочий день в Kew London Bar», - встречает меня улыбчивая Кристина Шанчук и сразу идет варить американо.

«Недавно нашему бару исполнился год, наши постоянные посетители, которых правильнее назвать друзьями, приходили с цветами, подарками - невероятная была атмосфера! Я очень рада, что вернулась в команду, с которой уже работала когда-то. За барной стойкой работаю пять лет и, думаю, нашла свое место», - Кристина аж светится, говоря о своем деле. Смотришь на нее и понимаешь: человек на своем месте.

«Девушек-бартендеров в Беларуси человек 20… Сейчас каждый бар хочет в команду девушку»

Разговор начали с «неженской профессии бармен». Кристина, услышав вопрос, рассмеялась:

- О! В последнее время я очень часто слышу вопросы о том, каково быть девушкой-барменом, ведь это «мужская» профессия (улыбается). Недавно мы с коллегой были на встрече, темой которой стала «Девушка за баром». Гостям было интересно узнать, каково девушке быть бартендером.

Девушек-бартендеров в Беларуси совсем немного, человек 20, может. Сейчас каждый бар хочет в команду девушку-бармена. Наверное, так происходит из-за недостаточно серьезного отношения самих девушек к этой профессии, они часто несерьезно настроены. Действительно, есть много нюансов в нашей работе.

- Расскажите о них подробнее.

- Сфера достаточно сложная. Что говорить, нужна хорошая выдержка, чтобы стоять смену в 10 - 12 часов на ногах. То есть без физической выносливости никак. Нелегко и в моральном плане. Мало того что мы работаем с людьми, мы часто имеем дело с нетрезвыми людьми, а под алкоголем все люди раскрываются по-разному. Есть даже такая шутка, правда, про мужчин: у бармена три профессиональные болезни: варикоз, алкоголизм и жена-официант (смеется).

«С началом феминизации нас начали называть бартендерками, но я за международное название профессии - бартендер»

- Какие особенности взаимодействия с гостями, которые с вами заигрывают, флиртуют?..

- Я за стойкой работаю пять лет, и раньше у мужчин было убеждение, что девушка, которая работает за стойкой, в сфере развлечений, - достаточно легкий объект для знакомства. Часто слышала не самые литературные выражения, но на работе я должна всегда «держать лицо» и спокойно реагировать на все ситуации. Бармен - лицо нейтральное, и на флирт, без которого никуда, реагировать нужно спокойно. Иногда бывает очень непросто, этому нужно учиться, профессионал внутри тебя со временем начинает подсказывать, как поступить (улыбается).

Девушка за баром всегда привлекает повышенное внимание, поэтому нельзя выглядеть плохо, всегда нужно быть свежей, красивой, с улыбкой и в хорошем настроении. Даже если ты работаешь четвертую смену подряд. Мужчинам в этом плане попроще…

С началом феминизации нас начали называть бартендерками. Я спокойно к этому всему отношусь, но мне ближе международное название этой профессии - бартендер. Когда у меня спрашивают, кем я работаю, отвечаю - бартендером. Многие привыкли к слову «бармен», но у части людей есть своеобразное отношение к барменам, ребятам из 90-х. Уже выросло новое поколение ребят с другими ценностями и принципами работы.

- В чем отличие?

- «Бар - в первую очередь барьер, средство защиты между человеком за стойкой и гостями. Сейчас это пограничная линия, которую воспринимают как стол, за которым мы принимаем гостей. Очень приятно, что нашу сферу начали воспринимать как сферу гостеприимства и сервиса. Бар - это не общепит, как могли считать когда-то. У нас совсем другая задача. Здесь человек может получить гораздо больше, чем просто бокал вина и ужин. Он получает эмоции, воспоминания, приятное общение. Наш бар небольшой, часто все гости объединяются и начинают обсуждать одну тему, это очень здорово! Бартендер и гости - части большого пазла, который должен сложиться. Когда гость уйдет от вас, он, скорее всего, запомнит не интерьер бара, а атмосферу и обслуживание. Нужно всегда помнить об этом (улыбается).

Но даже если в баре все хорошо: и обстановка, и коктейли, и бармен - настоящий профессионал, но по ту сторону стойки нет гостей, все это не имеет смысла. Мы работаем не для удовлетворения своих амбиций, своего эго, а для гостей.

«Я пообещала себе, что рано или поздно выиграю конкурс Lidskae Beer Master - и стала победителем!»

- Продолжая тему эго и амбиций, давайте поговорим о профессиональных конкурсах. В конкурсе Lidskae Beer Master вы участвовали несколько лет подряд и в прошлом году стали победителем. Зачем вам эти соревнования? Что они вам дают?

- Вначале хочу сказать важное. Нельзя делить барменов по принципу участия в конкурсах: те, кто участвует и побеждает, - классные, а те, кто не ввязывается в соревнования, - посредственные. Это нет так. Есть огромное количество ребят, которые не участвуют в конкурсах, но при этом они профессионалы высокого класса, к которым ходит очень много гостей.

Почему я участвую в конкурсах? Мной движет желание выйти за рамки коктейльной карты, которая есть в баре, попробовать что-то новое и необычное. У нас концептуальное заведение, поэтому не всегда есть возможность проявить себя. Конечно, импровизация в работе бармена есть всегда - приготовить напиток, который хочет гость, важнее, чем следовать меню. Конкурс же сталкивает тебя лицом к лицу со своими амбициями. К тому же конкурсы очень прокачивают тебя как профессионала, развивают твой вкус, дарят массу полезных контактов, знаний и, конечно, эмоций!

Подготовка к конкурсу - очень захватывающий и интересный процесс! Когда объявили тему прошлого года - Австралия, я сразу начала думать: так, серфинг, Большой Барьерный риф… Это придет в голову другим участникам в первую очередь, значит, нужно копать глубже. Когда начинаешь докапываться до истории, каких-то нюансов, становится по-настоящему интересно. Есть что потом своим гостям рассказать (улыбается).

Потом начинаешь продумывать концепцию напитка, форму бокала, ингредиенты, подачу, внешний вид… Я связала свой напиток с пиратами, эликсиром долголетия - в общем, создала свою сказку, используя реальные исторические факты. Это захватывающий процесс! Каждый конкурс тебя чему-то учит. Не только создавать новые напитки и придумывать концепцию, но контролировать свою речь, вести себя на публике в стрессовой ситуации, а это очень важно!

Однажды я сказала себе, что стану победителем Lidskae Beer Master. В прошлом году шла на конкурс с настроем победить, коллеги смеялись и говорили: «Кристина, если не выиграешь, назови свой следующий напиток «Гештальт» (смеется). Но такой напиток создавать не пришлось, потому что моя мечта сбылась!

- Первое место было ожидаемым? Какие эмоции захлестнули вас после победы, к которой вы шли несколько лет?

- Скорее да, чем нет - ты же видишь выступления других участников, можешь оценить их уровень подготовки… Но все равно всегда остается шанс, что судьи отдадут победу другому человеку, поэтому волнение зашкаливало. Когда объявили мое имя как победителя, эмоции были просто невероятными, их словами не описать. Даже сейчас вы спрашиваете об этом, а у меня мурашки по коже.

- Как прошел следующий день? Почувствовали себя знаменитой?

- Столько поздравлений, как на следующий день, я не принимала даже в день рождения. Шквал звонков и сообщений - я полдня не выпускала телефон из рук. Все знали, как для меня важен этот конкурс, поэтому искренне поздравляли с победой. Журналисты тоже начали звонить, общаться… Для меня была важна искренняя радость за меня моих родителей, потому что для них имеет значение то, чем я занимаюсь. Я пять лет бартендер, но только последние три года они с уважением относятся к моему выбору, видя, как я люблю свое дело и с каким удовольствием хожу на работу.

В нашем обществе все еще бытует мнение, что работа барменом - это что-то несерьезное, «разгуляй», но это не так. Бармены в 40 - 50 лет, которых я часто встречаю в европейских городах, - профессионалы высокого класса, настоящие кладези историй, к ним как к друзьям в бар ходят просто пообщаться, такая в них глубина. Мои родители наконец пришли к верному пониманию моего дела. Самым триумфальным был следующий момент. Примерно через полгода после победы в конкурсе про меня написали статью в газете Щучина, откуда я родом. Номер газеты вышел в день рождения моего папы. Он воспринял это как настоящий подарок.

- Кристина, видно, как искренне вы горите своей профессией. За что любите свое дело больше всего?

- Хочу выделить несколько моментов. Первое и самое важное - это люди, гости бара, в котором ты работаешь. Когда ты гостеприимный человек, который заботится о каждом госте, тогда работа будет в радость. Если ты не любишь людей, тебе нечего делать в этой сфере. Это ключевой момент.

Второе, за что я люблю свою профессию, - эта сфера никогда не позволит тебе остановиться на месте. Наши гости и мы сами много путешествуем, все время читаем, расширяем свой кругозор, поэтому невозможно прийти в точку, где ты скажешь: все, я профессионал. Все время появляются новые тренды, ингредиенты, старые рецепты перерабатываются… Развитие происходит всегда.

Третий момент - общение с коллегами и путешествия. Мы часто ездим и в личные путешествия, и на барные мероприятия, выставки, конкурсы. Путешествия, общение с людьми из твоей сферы очень развивают. Как правило, все люди из нашей сферы очень открытые и щедрые.

И последний пункт, за что я люблю свою сферу, - широкий кругозор. Готовя коктейли, ты общаешься с людьми разных профессий, все время находишься в гуще событий: один порекомендовал хороший фильм, другой поделился интересной книгой, третий рассказал невероятную историю из жизни… Получатся классный энергообмен: ты и отдаешь, и получаешь. Видите, мы снова вернулись к людям, с чего и начинали.

***

Республиканский профессиональный конкурс барменов Lidskae Beer Master проводится ОАО «Лидское пиво» с 2015 года. Участие в конкурсе принимают белорусские бармены в возрасте от 19 лет и с опытом работы от 6 месяцев.

К первому юбилею конкурса призовой фонд увеличен: теперь приз за 1 место составит 5000 рублей, 2 место – 3000 рублей, 3 место – 2000 рублей. Победители этого года определятся 27 мая в Минске.

Реклама.