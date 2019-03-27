Белорусы о малой родине: мягкие игрушки, Национальная библиотека и средневековый замок

МИНСК

Ирина:

- Минск у меня ассоциируется с Троицким предместьем. Помню, раньше там было кафе, если не ошибаюсь, оно называлось «Мороженое». Мы обязательно заходили в него, потом гуляли по улочкам предместья, отдыхали. Мне кажется, такой исторический район есть только в Минске.

Наталья:

- Я считаю, что самое запоминающееся место в Минске - это Национальная библиотека. Во-первых, таких интересных архитектурных строений нет в Беларуси, более того, во всем мире! Если показать фото библиотеки белорусу, уверена, не найдется того человека, который не сможет сказать, что это за здание. А во-вторых, я живу рядом и часто там гуляю, особенно летними вечерами. Необыкновенное зрелище - это вечерняя библиотека, залитая тысячами огней.

ЖЛОБИН

Роман:

- Люблю центральную площадь в нашем городе. Раньше мы ходили туда знакомиться с девчонками, а потом приглашали их в кинотеатр «Родина». Сейчас я тоже часто посещаю эти места, но уже со своей семьей.

Александра:

- Город молодости ассоциируется у меня с мягкими игрушками. Кто ездил в Жлобин на поезде, знает, как горожане встречают гостей, предлагая купить плюшевых медведей, зайцев, львов... Еще недавно в городе поставили скульптуру «Ладья» - символ Жлобина, она лучше всего ассоциируется с родным местом.

СОЛИГОРСК

Андрей:

- Конечно, это наши знаменитые терриконы. Такой красоты точно нет больше нигде в Беларуси. Еще на подъезде за пару десятков километров к городу можно увидеть эти местные достопримечательности. Конечно, близко к ним не подойдешь, но даже на расстоянии эти горы вызывают эмоции и впечатляют своими масштабами.

Знаменитые солигорские терриконыФото: Дмитрий ЛАСЬКО

Ольга:

- Для меня сейчас Солигорск - это город скульптур. Приедете, обязательно посетите фонтан «Созвездие», украшенный всеми знаками зодиака. Интересная скульптура - странствующий король. Возле загса стоит целующаяся парочка, а возле птицефабрики несколько лет назад поставили скульптуры павлинов. Ну и конечно, главной символикой города для меня является памятник в честь шахтеров-первопроходцев, который был установлен в 1977 году.

ВИТЕБСК

Сергей:

- Витебск у меня ассоциируется с трамваями. Ведь первый в Беларуси трамвай проехал как раз таки по витебским улочкам. Мы с детьми, когда гуляем по городу, обязательно посещаем памятник-трамвай. Это точная копия того самого первопроходца, который был запущен более 120 лет назад. Кстати, в студенческие годы у нас была даже команда в «Что? Где? Когда?» с названием «Витебский трамвай», я в ней играл.

Алла:

- Марк Шагал и все, что связано с его творчеством. Знаете, когда я слышу имя этого художника - сразу вспоминаю родной город. Ведь даже на одной из самых известных его картин «Влюбленные» Шагал изобразил молодых людей, летящих над Витебском. Музей Шагала - для меня особенное место: есть в нем какая-то необычная энергетика, которая ощущается внутри здания.

ГОМЕЛЬ

Марина:

- Безусловно, любимый парк. Он большой и очень красивый. Там произрастают не только привычные для наших широт растения, но есть и экзотические деревья, бегают белки, а в водоеме плавают лебеди. Парк облагорожен, и по нему приятно гулять. А если устанешь, всегда можно присесть на лавочку и отдохнуть. Жемчужиной парка является дворец Румянцевых-Паскевичей.

Валентин:

- Я с детства связан с лошадьми, поэтому для меня родной город - это гомельский ипподром. Это уникальное место со старинными постройками из красного кирпича, которые являются исторической ценностью. Рядом есть липовая аллея и водоем, в котором водится рыба, нутрии и даже черепахи.

ЛИДА

Сергей:

- У меня ничто лучше не ассоциируется с городом, как Лидский замок. Внушающее старинное строение. Конечно, до реконструкции он выглядел не очень привлекательно, зато сейчас, после того как с ним поработали профессионалы, превратился в настоящую крепость. Там часто проходят различные мероприятия, исторические реконструкции. Немногие города могут похвастаться такой ценной достопримечательностью.

Кристина:

- У нас есть необычная водопроводная колонка. Она украшена кованым заборчиком и даже имеет крышу. Вода там очень вкусная, и пить ее можно прямо на месте, совсем не обязательно кипятить. Мы, когда гуляем рядом, всегда заходим, чтобы утолить жажду, а если есть пустая пластиковая бутылка, то и с собой берем водичку.

Всех опрошенных нами слушателей объединяют приятные воспоминания о родных местах, а все города, о которых они рассказали, связывает между собой то, что в них можно услышать радио «Легенды FM» и любимые хиты 70-х, 80-х и 90-х!

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98,7 FM в Лиде;

94,74 FM в Гомеле.