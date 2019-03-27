Кредит, лизинг, рассрочка? Специалист рассказывает, как купить собственную квартиру

- Тимофей, какие финансовые инструменты сейчас доступны для покупки квартиры в новостройке? Какие из них наиболее популярны?

- Сейчас купить квартиру в Новой Боровой можно в рассрочку, кредит и лизинг. Наиболее популярными являются кредиты на строительство, поскольку в большинстве случаев банки предоставляют отсрочку выплат по основному долгу на один-полтора года. Это уменьшает ежемесячные выплаты, и у человека остаются деньги, например, на ремонт. Кроме того, кредиты не требуют больших первоначальных взносов - достаточно всего 10%. Что касается готового жилья, то тут наиболее популярен лизинг, так как в этом случае ставка немного ниже (к примеру, «АСБ Лизинг» финансирует квартиры в Новой Боровой под 14%), да и получить кредит на готовое жилье сложнее, ведь не все банки учитывают совокупный доход семьи, а ставки на готовое жилье, как правило, немного выше. Кстати, своим клиентам мы предлагаем еще и программу «Трейд-ин»: собственная риелторская компания поможет продать вашу старую квартиру по рыночной цене, чтобы вы могли купить новую.

- На какой срок и под какие проценты сейчас банки выдают кредит?

- Банки, с которыми мы сотрудничаем, предлагают самые разные кредиты для покупки жилья в Новой Боровой: от 5 до 20 лет, от 13% до 16,1% годовых. Процентная ставка может быть как фиксированной, так и привязанной к ставке рефинансирования: все зависит от вашего выбора и ситуации.

- Возьмем конкретную квартиру: какой кредит к ней применим, каковы будут платежи и какой должен быть ежемесячный доход, чтобы банк выдал этот кредит?

- Давайте рассмотрим однокомнатную квартиру и воспользуемся кредитом от Беларусбанка на 20 лет под 15% годовых.

Стоимость однушки площадью 32 м2 - 95 860 рублей. При оформлении кредита с первоначальным взносом 10% от стоимости квартиры, то есть 9586 рублей, первые 18 месяцев платеж составит от 1078 рублей и будет уменьшаться, а максимальный платеж будет равен 1438 рублям. Но если первые полтора года платить чуть больше выставленного платежа, то после этого платеж уже будет начинаться с меньшей суммы. Необходимый доход семьи - около 2000 рублей в месяц. Если сделать первоначальный взнос в размере 30%, то ежемесячный платеж составит 830 рублей с последующим уменьшением первые 18 месяцев, а максимальный составит 1100 рублей. В этом случае необходимый совокупный доход - 1590 рублей. Мы видим, что даже молодая семья с небольшими накоплениями вполне может позволить себе купить квартиру в Новой Боровой.

Дома в Новой Боровой имеют нестандартные фасады и окна в пол, которые пропускают в помещения как можно больше света.

- Расскажите, чем отличается лизинг от кредита?

- Все просто: лизинговая компания покупает понравившуюся вам квартиру и передает ее во временное владение. Выплатив всю сумму, прописанную в договоре, вы становитесь полноценным собственником этой квартиры. Таким образом, лизинг отличается от кредита тем, что при кредите вы получаете в пользование денежные средства, а при лизинге - конкретное имущество. К слову, лизинговые компании, в отличие от банков, учитывают доход из-за границы.

Возвратный лизинг - это просто и удобно.

В Новой Боровой представлены два варианта этого удобного инструмента: простой и возвратный лизинг. Первый актуален только для готовых квартир. Срок финансирования - до 20 лет при первоначальном взносе 25% от стоимости квартиры. Ставка - от 14%. А вот возвратный лизинг позволяет купить квартиру в строящемся доме. Он не требует наличия поручителей и актуален, если у вас в собственности уже есть недвижимость. К примеру, вы живете вместе с родителями в Минске в квартире стоимостью $55 000. Лизинговая компания готова выкупить у вас ее за 80% от рыночной стоимости. Вы получаете 92 400 рублей, с помощью которых приобретаете строящуюся квартиру в Новой Боровой. При этом вы можете и дальше жить в старой квартире с родителями, постепенно выкупая ее у лизинговой компании. Платежи можно разбить на 20 лет под 17,5% как одинаковые (1390 рублей в месяц) или уменьшающиеся (от 1700 рублей в месяц с последующим уменьшением). Таким образом, вам не придется заниматься продажей квартиры и искать съемное жилье, а когда новая построится, вы сможете переехать в нее, при этом родители останутся жить в старой.

Дома имеют проходные подъезды и лифты: один выход ведет во двор, второй - на улицу и к парковкам.

- Кто покупает жилье в Новой Боровой?

- Наши покупатели - это, как правило, молодые семьи или люди в возрасте, покупающие квартиры для своих детей. Поэтому в Новой Боровой живет в основном молодежь, которая ценит современные принципы организации жилой застройки, чистоту и добрососедство.