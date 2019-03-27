Как похорошеть, расслабиться, встряхнуться после зимы и не обанкротиться

Ну а кому иногда не хочется расслабиться и полюбить себя любимую?! Правильно, хочется всем. И мне тоже. Однако достаточно посмотреть на ценники в спа-салонах - и желание побаловать себя быстро сходит на нет. Такое ощущение, что в некоторых салонах красоты тело скрабируют пыльцой из золота, а на лицо наносят крем из молодильных яблочек, причем последних.

Присматриваюсь к услугам подешевле и вспоминаю: дешевое – враг хорошего. А если попробовать скидочные купоны в хороших салонах? Что ж, рашаюсь испытать на себе. Заодно проверю, в чем там подвох.

Чтобы получить скидку, вырезаем купоны в "Комсомолке".Фото: Павел МАРТИНЧИК

Итак, открываю свежую «Комсомолку», нахожу скидочные купоны от slivki.by, смотрю, что бы выбрать…Останавливаюсь на европейском маникюре с долговременным покрытием и спа-процедуре в стиле хамам в салоне красоты «Марсель». А, чтобы устроить не только праздник души и тела, а еще и живота - суши от blackchef.by. Спа-массаж по купону - 38 руб. вместо 72-х по салонному прейскуранту, маникюр - за 19 руб. вместо 38 руб., а суши - за 29 руб. вместе 64-х.

Чтобы получить скидку на маникюр и спа-процедуру, достаточно заранее на эти процедуры записаться, а когда придете - предъявить купоны на скидку.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Прихожу в салон красоты. Все красиво, в морском стиле: рыбки в аквариуме, подвесное ротанговое кресло, морские пейзажи, приветливый персонал. На ресепшне отдаю скидочные купоны. Администратор улыбается и желает приятного отдыха.

Приятный салон с морским дизайном.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Идем в хаммам и сбрасываем зиму»

Спа в стиле хаммам - то что доктор прописал. Сначала тебя помещают в инфракрасную деревянную сауну со стеклянными дверями, где тело разогревают и расслабляют при температуре 72°C. Поры открываются, тело начинает дышать.

Сначала вам предложат расслабиться в инфракрасной сауне.Фото: Павел МАРТИНЧИК

После этого тебя приглашают в другую комнату, где аккуратно укладывают на теплый островок. В помещении приглушенный свет. Температуру можно регулировать и даже попросить прибавить парку.

После этого предложат расположиться на теплом островккеФото: Павел МАРТИНЧИК

А дальше над вами начинают колдовать.

Дальше будет скрабирование. Загар после него, кстати, ложится идеально.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сделают массаж.Фото: Павел МАРТИНЧИК

От кончиков пальцев...Фото: Павел МАРТИНЧИК

До кончиков ушей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В букваьльном смысле этого слова.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Тело скрабируют, массажируют от кончиков пальцев до кончиков ушей с использованием эфирных масел. Заканчивается все пенным массажем. Ощущения впечатляют. Тебя буквально укутывают пенным одеялом, которое тает. Кожа становится гладкой, напряжения как не бывало.

Спа-процедура проходит с использованием эфирных маселФото: Павел МАРТИНЧИК

Закончится все пенным массажем.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Подвохов в связи со скидкой не нашла. Процедура длится час, как и указано в прейскуранте. Персонал очень вежливый и заботливый. Пожалуй, вырежу еще купончик.

«Маникюр и знойные испанцы в одном флаконе»

К маникюру и маникюрным салонам отношусь требовательно. Во-первых, придется очень близко сидеть рядом с другим человеком, который полтора часа будет трогать тебя за руки. Во-вторых - вопрос гигиены и безопасности. Инструменты должны быть продезинфицированы, а сама процедура - безболезненной и нетравмирующей. В-третьих, хочется попасть в руки профессионала, чтобы на выходе и форма ногтей, и цвет маникюра порадовали.

Как оказалось, излишняя подозрительность не всегда уместна. Результат абсолютно устроилФото: Павел МАРТИНЧИК

Предрассудки улетучились минут через 5 после начала процедуры. Первым делом мастер по маникюру положила передо мной запечатанный пакетик с продезинфицированными инструментами и вскрыла его на моих глазах.

Пакет со стерильными инструментами достали и вскрыли при мне.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дальше мы детально обсудили все, начиная от формы ногтей и цвета лака, заканчивая способом обработки. Остановились на комбинированном маникюре и светлом лаке - нанести его идеально, к слову, задача не из легких.

Мастер нам рассказала, что пока что скидками белорусы пользуются не очень часто.Фото: Павел МАРТИНЧИК

За 19 рублей мне сделали европейский маникюр с долгосрочным покрытием.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Общение было ненавязчивым, а пока мне делали маникюр, умудрилась посмотреть пару серий передачи о путешествиях. В результате и маникюр сделали хороший, еще и на знойных испанцев по телевизору налюбовалась.

Цвет намеренно выбирала светлый. Его наносить сложнее. Было интересно, как мастер справится с этим за полценыФото: Павел МАРТИНЧИК

Полтора часа - и готово.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Результат абсолютно устроил.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Пожалуй, вырежу еще пару купонов.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Суши за полцены - как на картинке»

Как раз в истории с суши я была готова к тому, что за «цену пополам» и сыра «Филадельфия», и лосося в моих суши будет с гулькин нос. Привозят! Улыбающийся курьер сразу сбил с толку. Ну не привыкли мы, чтобы нам много улыбались. Жду подвоха. Достаю суши и понимаю: придраться реально не к чему. Суши - как на картинках. Рыба - по сантиметру в толщину. Все реально свежее. На всякий случай интересуюсь: «Это вы так специально на первых порах стараетесь, чтобы сервис развить?» Немного смущенный моим вопросом курьер выдал: «Мы для всех клиентов так стараемся, здоровая конкуренция».

Отдаем купон курьеру.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Платим половину суммыФото: Павел МАРТИНЧИК

Пожалуй, на такие суши срочно нужно зазывать в гости подружку на вечерние посиделки. Кстати, на вкус суши были такими же, как и на вид. Вкусные, таяли во рту.

Выглядят суши очень аппетитно.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Чтобы заказать суши по скидке, достаточно позвонить по указанному номеру телефона и заказать их на нужное вам время.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Какие выводы я сделала? Если пользоваться купонами, которые публикуются в каждом номере «Комсомолки» (кстати, купоны действуют ограниченное время, следите за датами), можно здорово экономить. Для заведений такой ход - отличный способ найти новых клиентов и заработать репутацию, а для клиентов - отличный способ попробовать что-то новое, качественное и при этом сэкономить. Беру на вооружение.

Вкусные и свежиеФото: Павел МАРТИНЧИК

Да и на вкус они нас тоже не разочаровали.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Один купон - одна скидка.Фото: Павел МАРТИНЧИК

ИТОГО

В результате, воспользовавшись скидочными купонами из «Комсомолки», на спа-процедуре экономлю 34 руб., на маникюре - 19 руб., а на суши - 35 руб. В результате выгода - 88 руб. Сравниваю: без скидки такое удовольствие обошлось бы в 174 рубля. То есть в два раза дороже. Получается, имея эту сумму в наличии и вооружившись купонами, легко можно позволить себе повторить удовольствие.

БУДЬ В КУРСЕ

Купоны со скидками предоставлены сайтом slivki.by и выходят в каждом выпуске ежедневной «Комсомолки» - по вторникам, четвергам и субботам - по 4 заманчивых предложения, а по пятницам - аж 16 купонов. Важно знать, что каждый купон дает скидку на одну услугу или на один товар. Если вы, например, хотите посетить спа-салон с подругой, вам придется вырезать два купона из разных номеров или получить для подруги скидку с помощью промокода на сайте slivki.by.

В следующем выпуске рубрики «Испытано на себе» мы проверим, как с купонами от «Комсомолки» и slivki.by сэкономить на заправке автомобиля, развлечении для ребенка и пицце.