Все дальше от 1000: средняя зарплата снижается второй месяц подряд

В феврале, по данным Белстата, жители страны в среднем заработали по 977 руб. 60 коп. По сравнению с февралем зарплата снизилась на 4 руб., а по сравнению с декабрем прошлого года - на 137 руб. Январское падение зарплат происходит каждый год после того, как в декабре заработки, наоборот, вырастают за счет разнообразных предновогодних бонусов и тринадцатых зарплат. Но тенденция сохранилась и в феврале. Сейчас средняя зарплата находится примерно на уровне июля прошлого года, тогда она составляла 973 руб. 80 коп.

Больше всего заработки в феврале снизились в Минской области - на 14 руб. 50 коп. (сейчас тут зарабатывают в среднем по 966 руб. 90 коп.). А столица оказалась единственным регионом, где средняя зарплата, наоборот, подросла, хотя и практически неощутимо - на 2 руб. 60 коп. Средняя зарплата в Минске в феврале составила 1382 руб. 10 коп.

Из регионов самая низкая зарплата сейчас на Могилевщине - 810 руб. 40 коп. По сравнению с январем она потеряла 6 руб. 90 коп.

Самые высокие зарплаты в стране традиционно у айтишников. В феврале они составили 4072 руб. 50 коп. На втором месте оказались те, кто занимается вспомогательной деятельностью в сфере финансовых услуг, а на третьем - те, кто работает в авиации (подробнее см. инфографику). Медики в феврале заработали в среднем по 785 руб., педагоги - по 712 руб. 70 коп. А самые низкие средние зарплаты были у тех, кто работает в парикмахерских и салонах красоты - 469 руб. 10 коп.