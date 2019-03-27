«Страусы все в ранах, погибли аист, 400 индюшат и полевой лунь»: пожар в приюте для птиц под Осиповичами

Все произошло под утро 27 марта, в частном приюте для раненых птиц под Осиповичами. Напомним, его на свои деньги шесть лет назад открыли супруги Столяровы. К ним привозили раненых птиц со всей Беларуси.

- Это настоящая катастрофа, - не сдерживает эмоций Жанна Столярова. – Все произошло в зимовнике для птиц. В этом помещении зимой живут птицы. В полпятого утра затрещал наш счетчик, у нас выбило автомат в доме, и муж понял, что что-то не то. Вышел на улицу – там огромный пожар выше деревьев! Мы вызвали МЧС, скорую - все к нам приехали. Мы смогли сами оттуда вытянуть девятерых аистов, я обожгла руку, телефон спалила. Пожар потушили, но погиб один аист, который жил у нас уже два года. Также погиб единственный лунь, 400 маленьких индюшат.

Но пострадали из-за огня не только те птицы, которые были в том помещении.

- Был ветер, огонь пошел дальше, - продолжает Жанна. – Рядом у нас располагается вольер со страусами. Нам пришлось его открыть, чтобы они убежали и не сгорели. Двое из них убежали, мы не знаем, где они. Двое испугались, бросались на сетку, разодрали шею, крылья. Они истекают кровью. Не даются подойти даже обработать раны, потому что в шоке и очень боятся. У одного прямо мясо висит...

Пострадали от огня и страусы. Фото: Жанна Столярова

Что же стало причиной пожара, пока неизвестно, проводится проверка.

- Это отапливаемое помещение. Там есть печь, но ее нужно растапливать, мы это делаем только зимой. Сейчас – нет. Там висела одна инфракрасная лампа, есть предположение, что от нее все пошло. Пока ничего не знаю, - говорит Жанна. – Сейчас нам предстоит строить новые домики для зимовки, благо сейчас весна-лето будет, есть время. Но нам негде содержать птиц. И кормить, по сути, нечем, ведь те индюшата должны были пойти на продажу, а вырученные деньги шли на кормление раненых птиц. Мы очень просим помочь нам - хоть деньгами, хоть мышами для птиц.

О том, как помочь приюту для птиц, можно почитать здесь.

Семья под Осиповичами спасает птиц: «Только на еду для аистов и сов тратим 3000 рублей в месяц»

Сейчас у Столяровых больше 70 постояльцев. Почти все они уже не вернутся в природу:

- Хотелось бы всех вылечить и отпустить, но птицы-инвалиды не приживутся в природе. Некоторые не могут ходить, летать, добывать пищу. Из всех лишь пару можно отправлять на вылет, - рассказывает Жанна. - За шесть лет мы вернули в природу около 300 птиц, в основном отпускаются птенцы. В период гнездования у нас одних стрижей было 27, а еще ласточки, совы! Каждый день везут. Мы выкармливаем, адаптируем к природе. Человек видит выпавшего из гнезда птенца, забирает к себе, мол, обратно класть его нельзя. Но это стереотип. Если положить его в гнездо, птица будет его кормить. Мы так многих аистов спасли (читайте далее)