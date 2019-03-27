«Тягала за волосы, била головой о стены и мебель». Воспитательницу детского дома обвиняют в истязании детей

К 14 часам в суд Бобруйского района приходят семь девочек со своими приемными родителями: дети рады видеть друг друга - улыбаются, рассказывают, как дела. Перед входом в зал суда их настроение меняется:

- Мама, мне страшно!

- Не бойся, я буду рядом, вот тут сидеть, - успокаивает девочку приемная мама.

- Говори все как было, - напутствует другую девочку перед дверью женщина.

Все эти дети - пострадавшие. Как выяснилось, в детском доме семейного типа их регулярно била приемная мама, 50-летняя Зоя Каторгина. Большая семья жила в агрогородке Лошница Борисовского района. Родителем-воспитателем женщина, у которой было двое своих взрослых сыновей, стала в 2005 году. По версии следствия, с 2005 по 2018 год она систематически била детей, которые жили вместе с ней.

- Используя незначительный повод, тягала за волосы, била головой о стены, пол, мебель и другие предметы, наносила удары выбивалкой для ковров, сапогами и другими предметами, - зачитывает обвинение прокурор. Потерпевшими признаны 10 детей. То дело было возбуждено, когда расследовалось другое уголовное дело - в отношении мужа Зинаиды Каторгиной. Его обвиняли в насильственных действиях сексуального характера. Мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы, он уже отбывает срок. Как отметили в СК, потерпевшие по этим двум делам - разные дети.

Обвиняемая не признает себя виновной.

«За неправильный ответ она била головой о стол»

До начала суда приемные мамы обмениваются таблетками - передают друг другу валерьянку и лекарство от давления. Волнуются и дети.

15-летняя Алина первой дает показания. Девочка говорит тихо, испуганно. В доме Зои Александровны она жила почти всю жизнь - с полуторогодовалого возраста. Алина сбивчиво рассказывает, что по мере взросления дети, которые жили в семье, «стали показывать свое я», не слушались, не готовили, не убирали в комнатах.

- Поначалу жили хорошо, дружно, мы веселились. Потом… - девочка закрывает лицо руками, начинает плакать. - Потом мама стала более непонятной, несдержанной. Например, если мы пачкали вещи - она кричала и, бывало, била. Если первый раз мы не выполнили свою работу, она садилась с нами, показывала бумажку с нашими обязанностями. Если это повторялось два-три раза - кричала «грязнули, проститутки!». Била за грязные вещи, за плохую оценку, за бардак в шкафу. Нельзя бить детей по голове, щеке. По попе можно - каждый бьет своего ребенка по попе, - отвечает девочка на вопрос гособвинителя о том, можно ли использовать такие методы воспитания. - Мы не рассказывали никому, потому что боялись, что пойдут слухи и нас заберут.

- Несмотря ни на что, вам хотелось жить в доме с обвиняемой? - уточняет прокурор.

- Да. Какой бы мама ни была - она мама. Научила меня писать, читать - всему, что я умею. Я ее считаю мамой. Ко мне она хорошо относилась - у меня были самые красивые вещи, самая красивая обувь, мы ездили на море, - сквозь слезы говорит девочка. А потом продолжает рассказывать о том, как мама наказывала детей за провинности: - Когда девочки приходили с уроками к маме, за неправильный ответ она била головой о стол. Еще была стена - когда она приходила к детям в комнату и замечала бардак, била головой о стену, говорила «кто вас родил таких?».

Обвиняемая эмоционально реагирует на рассказ девочки - то смеется, закрывшись тетрадкой, то несогласно качает головой.

- Алиночка, я вам часто говорила такую фразу: «Мне хочется взять ремень и отлупить вас, но мне стыдно». Почему мне было стыдно? - спрашивает у девочки обвиняемая.

- Потому мы взрослые девочки, но прятали грязные прокладки.

В суде огласили показания, которые девочка давала на этапе предварительного следствия.

- Однажды, когда мне было года три, она меня ударили ножкой от стула. В детстве мне казалось, что я сама виновата в том, что меня бьют. Потом я выросла и поняла, что ни в чем не виновата - просто Каторгина плохой человек. Била она меня за малейшие провинности. Кормила она нас нормально - колбаса, мясо только по праздникам, а так - каши и супы.

Обвиняемая добавила, что привозила детям продукты из Смоленска: шоколадное масло, сосиски, конфеты. Девочка подтвердила, что они это ели.

В деле записано, что Алина давала и другие показания - например, что обвиняемая столкнула с лестницы одну из девочек, не кормила детей до вечера, если кто-то один провинился, не выпускала в туалет после отбоя. В суде Алина призналась, что у нее была сильная обида на маму и что следователь, которая вела допрос, сказала ей, что другие девочки давали именно такие показания.

- Последние два года мы Новый год не отмечали, потому что у мамы не было настроения. Мы как-то хотели сделать сюрприз - украсили стол, купили свечки, приготовили подарок и спрятались под стол. Мама приехала и назвала нас крысами. Дядя Валера (муж Каторгиной. - Ред.) вступился за нас, похвалил. Но мама отправила нас в комнату спать, праздника не было. В 2018-м мы Новый год праздновали - мне и еще нескольким девочкам подарили телефоны.

Возможное наказание обвиняемой - ограничение свободы на срок от одного года до трех лет со штрафом или без штрафа или лишение свободы на срок от одного года до пяти лет со штрафом или без штрафа.

Следователи вынесли представление руководству отдела образования спорта и туризма Борисовского райисполкома - они не контролировали работу родителя-воспитателя и не следили, как она тратит деньги, которые выделялись на содержание детей.