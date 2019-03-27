Депутат Владимир Базанов сменил Сергея Румаса во главе федерации футбола

В Минске прошла отчетно-выборная конференция Ассоциации «Белорусская федерация футбола». Сергей Румас еще в прошлом году заявил, что оставит должность председателя АБФФ после истечение четырехлетнего срока полномочий. Белорусским футболом он руководит восемь лет. Сейчас он рулит экономикой страны на посту премьер-министра.

На конференции он подвел итоги работы и признал ее удовлетворительной. Например, проект по массовому футболу в УЕФА в прошлом году назвали лучшим, сельским школам раздали около 130 тысяч мячей, сборная пробилась в плей-офф Лиги наций. Улучшилась и финансовая ситуация, АБФФ даже смогла резервы положить на депозиты.

В Минске прошла отчетно-выборная конференция Ассоциации «Белорусская федерация футбола».Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Как бы я ни оценивал 8-летний период руководства белорусским футболом, уверен, что для его дальнейшего развития будет полезна свежая кровь. Новое видение в решении проблемных вопросов. Надеюсь, избранное руководство федерации сможет успешно продолжить реализацию начатых перспективных проектов, придумает и реализует новые. Благодаря которым зазвучат и национальная сборная, и громкие имена белорусских футболистов. Я об этом мечтаю и искренне всем нам желаю, - сказал Румас.

На конференции Сергей Румас подвел итоги работы и признал ее удовлетворительнойФото: Святослав ЗОРКИЙ

Достаточно скучный формат отчетов прервал представитель микашевичского «Гранита» Андрей Бохно. Комментируя итоговый отчет Румаса, он выдал фразы «Такой человек уходит… жаль, конечно», которые повеселили зал. Председатель «Нафтана» Леонид Подлипский рассказал историю, как несколько лет назад в кассе его клуба не было ни копейки, все шло к тому, что клуб исчезнет с футбольного горизонта. Но Румас переговорил с представителями «Белнефтехима», властями города, и «Нафтану» не дали исчезнуть. Вроде и красивая история, но показывает, как в нашем футболе приходится решать такие вопросы.

Отрапортовав, Румас умчался «по служебной необходимости». На вакантный пост председателя АБФФ был только один кандидат. Такое случается не в первый раз. Владимира Базанова выбрали почти единогласно (из 83 делегатов один был против и двое воздержались).

Владимира Базанова выбрали почти единогласноФото: Святослав ЗОРКИЙ

Само выдвижение Базанова для многих было неожиданным. Ему 61 год, родился в Вологодской области и выбрал военную службу. Прошел войну в Афганистане. В конце 1990-х по распределению попал в Брест, был главным военкомом области. В 2010 - 2012 годах был председателем брестского «Динамо». Последние годы Базанов занимался депутатской работой, в том числе представлял Беларусь в межгосударственных организациях (ОДКБ, СНГ).

В своей программе он говорил о вещах, которые слышали не раз: надо развивать детско-юношеский футбол, инфраструктуру:

- Думаю, что мы вместе с вами, исполкомом и региональными федерациями должны выйти на более высокий уровень и по сборным командам, и на клубном уровне, и особенно в детско-юношеском футболе. Потому что все начинается снизу. Если мы все правильно выстроим, будем иметь результат.

На конференции озвучили бюджеты 2018 и 2019 годов АБФФ.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Первым заместителем Базанова стал Юрий Вергейчик (по этой причине пост генсека он должен будет оставить). Еще два заместителя – Михаил Вергеенко, Михаил Ботников.

Сергею Румасу присвоили звание «Почетный председатель АБФФ».

Владимир Базанов: «Сил хватит. Потенциал огромный»

Новый глава АБФФ рассказал о планах:

- Я от футбола не отходил никогда, люблю его. Очень много надо сделать. Особенно в плане инфраструктуры. Мы удивляемся, почему исландцы играют на чемпионате мира и Евро, а мы нет. Хотя там население 350 тысяч. А у них много искусственных полей. У нас не хватает полей, где можно тренироваться круглый год. Первая задача – обратить внимание на детское-юношеский футбол.

Базанов в своей программе отмечал, что надо сделать так, чтобы в детских школах готовили, воспитывали футболистов, а не стремились за локальным результатом команды в турнирной таблице. Но премии тренеров, как правило, привязаны к результатам.

- С Минспорта мы должны определить достойную зарплату детским тренерам, не только в Минске, но и на окраинах. Как закладывается подготовка на начальном этапе, так будет и дальше.

Базанову 61 год, он самый возрастной председатель, который заступает на пост.

- Не согласен, что чем человек старше, тем меньше у него креатива. Если вы намекаете, на физическую форму, то я занимаюсь спортом, плаванием, вкручу велосипед, бегаю на лыжах. Сил хватит. Потенциал огромный.

Пока глава АБФФ будет совмещать посты.

- Буду совмещать работу и в Палате представителей, и в АБФФ. Больше внимания буду уделать футболу. Я депутат уже второй срок, у меня все отлажено, все будет выполнено, работа в Палате не пострадает.

КСТАТИ

В 2018-м федерация заработала 23 млн рублей

На конференции озвучили бюджеты 2018 и 2019 годов АБФФ. В 2018 году доходы АБФФ составили 23 миллиона рублей. Основной источник доходов - спонсорская помощь и отчисления от ФИФА и УЕФА. Еще миллион заработали благодаря продаваемым за рубеж трансляциям. В 2018-м потратили 21,3 миллиона рублей. Проект бюджета на 2019 год: доходы ожидаются примерно 29 миллионов рублей, расходы - 30 миллионов.