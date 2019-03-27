«Женщина после роддома может сразу здоровый бегать и прыгать? А чем отличается корова от женщины?»

По следам визита президента в агрохолдинг «Купаловское» мы ответили на пять наивных вопросов о том, что так неприятно поразило Александра Лукашенко.

1. С чего началось?

Президент два дня ездил по Могилевской области. И если в понедельник пригрозил отставкой вице-премьеру Михаилу Русому, то во вторник действительно несколько чиновников полетели со своих кресел.

26 марта Александр Лукашенко посетил молочно-товарный комплекс «Слижи» ОАО «Амкодор-Шклов», которое входит в структуру агрохолдинга «Купаловское». После докладов он решил пройти по территории хозяйства.

2. Что возмутило президента?

Как сообщает belta.by, президент увидел неудовлетворительные условия содержания животных. И потребовал найти виновных и разобраться.

- Эта корова еле живая, ты же видишь, как она двигается. Зачем вы меня сюда привезли? - показали слова президента в видеоматериале БелТА. - Чтобы я сейчас службе безопасности поручил надеть вам наручники и Кочанову (главу Администрации президента. - Ред.) следом туда? Анфимова (главу КГК. - Ред.) как минимум выгоню с работы. Если человек не понимает, что это Освенцим. Он считает, что это нормально? Вы что, больные? Это же Освенцим! Если они больные, тут должно быть чисто и сухо. Они же гадят друг на друга, стоят одна на одной. Здесь должен стоять человек и постоянно чистить. Ты посмотри на эту скотину! Она же вся обосранная, на шерсти закорело все.

Последняя капля: что стало причиной жестких кадровых решений Лукашенко в Могилевской области. Источник: Информационное агентство БелТА

Обратился и отдельно к Наталье Кочановой.

- Наталья Ивановна, готовьте завтра указы по этим двоим (кивнув в том числе на министра сельского хозяйства Леонида Зайца. - Ред.), и губернатора третьим, и по Лавренкову (помощнику президента по Могилевской области. - Ред.) принимайте решение, - сказал Александр Лукашенко.

И потребовал подготовить список чиновников, которые должны были отвечать за ситуацию в «Купаловском».

- Всех под нож, всех до единого, - потребовал Лукашенко.

На мехдворе он увидел неработающую технику. Там же был металлолом и старые запчасти. А в ангарах - сломанное оборудование.

- Кругом кладбище, что на улице, что под крышей, - констатировал президент.

В итоге Лукашенко поручил снять с должностей всех виновных и возбудить уголовные дела.

- Чтобы на столе лежал список всех, кто меня здесь сопровождал. Кроме губернатора и прочих тут еще были конкретные люди, которые должны были за это отвечать, - сказал Александр Лукашенко. - Леонид Васильевич (Анфимов, глава КГК. - Ред.), возбудить уголовное дело по всей строгости закона. Виноват - наручники - и сразу в следственный изолятор.

3. Куда направили работать чиновников?

В итоге нынешнего председателя Шкловского райисполкома Василия Витюнова было решено назначить руководителем агрохолдинга «Купаловское», а помощника президента по Могилевской области Геннадия Лавренкова - и. о. председателя райисполкома.

Губернатор Могилевской области Владимир Доманевский лишился должности, исполнять обязанности губернатора будет первый заместитель - Николай Коротин. А по другим должностным лицам Лукашенко поручил Администрации президента внести предложения в ближайшее время.

В среду, 27 марта, мы позвонили в Шклов.

- Витюнов (бывший глава Шкловского райисполкома. - Ред.) в «Купаловском» - он пока временно, месяц, будет там работать. Утром его в райисполкоме не было. А Лавренков (бывший помощник президента. - Ред.) уже в среду утром был на работе в райисполкоме, - рассказали «КП» в Шкловском райисполкоме.

- Лавренкова к вам отправили тоже на месяц?

- Да, пока так поставили.

4. Почему коровы были грязными?

Президент увидел коров, которые ему не понравились, в молочно-товарном комплексе «Слижи». А конкретно в сарае, где находятся недавно отелившиеся коровы.

- Наш молочно-товарный комплекс с содержанием коров на глубокой подстилке соломы. Есть комплексы, где удаляют сразу навоз и подстилаются опилками, - рассказали «КП» специалисты хозяйства. - «Слижи» - нормальный комплекс. Ничего такого страшного там не было. Сегодня приехали туда - одна корова лежит в стойле, вторая в навозе. Так разве ж ей укажешь? В «Слижах» навоз вычищают с помощью трактора - в 5 утра и в 15.00, потом добрасывают солому. Но сейчас соломы недостаточно. И это хорошее, среднее хозяйство: по этому комплексу доят 11 тонн в сутки, примерно 15 литров на корову.

- С соломой в этом году есть проблемы?

- Конечно, соломы недостаточно. Уже весна, а что вы хотели? Вы знаете, какая в этом году была засуха. Соломы намного меньше заготовили из-за того, что было жаркое лето. Урожайность зерновых меньше, соломы меньше…

- Насколько понятно из новостей, президент возмутился худыми коровами. Но это был сарай, где держат недавно отелившихся коров?

- Да, это телушки после растела. Человек после роддома может сразу здоровый бегать и прыгать? А чем отличается корова от женщины? Так женщина, в отличие от коровы, может сказать, где у нее что болит. А она (корова. - Ред.) ходит терпеливо. Конечно, мы их лечим, но это не так быстро.

5. Что за хозяйство?

Еще в ноябре 2016 года президент был в Шкловском районе. И на базе хозяйств «Амкодор-Шклов», «Большие Славени», «Новогородищенское» и «Новое Юбилейное» предложил создать комплексную производственную интегрированную структуру. Было зарегистрировано ООО «Купаловское» - участниками стали структуры бизнесмена Александра Шакутина и Шкловский райисполком.

- На примере холдинга «Купаловское» я хочу показать, каким должно быть сельхозпроизводство в XXI веке, - сказал президент летом 2017 года, когда вновь приехал на малую родину. Тогда он не исключил, что «Купаловское» может быть со временем объединено с ОАО «Александрийское».

Василий Витюнов, который отправлен в «Купаловское», руководил Шкловским районом с 31 января 2017 года. И станет четвертым руководителем агрохолдинга. Василий Шершнев был тут главой с сентября 2018 года. До него несколько месяцев тут проработал Александр Харашкевич. Он сменил Дмитрия Василевского, которого нашли повешенным в лесу 31 марта 2018 года.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

Управление Департамента финансовых расследований КГК по Могилевской области возбудило уголовное дело по фактам злоупотребления служебными полномочиями со стороны должностных лиц ОАО «Амкодор-Шклов» и ООО «Купаловское» (управляющая компания холдинга), сообщает БелТА.

Предприятию «Амкодор-Шклов» причинен ущерб в особо крупном размере.

- В рамках проводимой совместно с Комитетом госконтроля Могилевской области проверки и в ходе предварительного расследования уголовного дела будет дана правовая оценка работы должностных лиц вышеуказанных обществ и органов государственного управления, которые не обеспечили надлежащее условия хозяйственности и производственной дисциплины, что привело к фактам бесконтрольности и бесхозяйственности, - отметил Александр Шаройкин, начальник управления Департамента финансовых расследований КГК по Могилевской области.