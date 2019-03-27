Солистка NaviBand о полуобнаженной фотосессии: «Когда становишься мамой, относишься к себе и с критикой, и с любовью»

Один из последних снимков появился в аккаунте NaviBand в Инстаграме.

Артем и Ксюша вместе уже 5 лет, у них растет сын Матей. Фото: Instagram Naviband

- Свет не ідэальны. Мы не ідэальныя. Што ўвогуле ёсць ідэал? Важна памятаць, што менавіта такія, якія ёсць, са сваімі заганамі і ўнутранай прыгажосцю, мы асаблівыя. Вы асаблівыя! Не забывайце пра гэта, каб свяціць звонку і ўнутры, - подписали артисты совместный черно-белый снимок.

Еще несколько более откровенных снимков Ксюша выкладывала в своем личном аккаунте. Мы знаем, что известные и красивые артисты частенько делятся пикантными снимками с поклонниками. Правда, за Ксюшей такого пока не замечали. Да и не скажешь, что солистка NaviBand выглядит нарочито сексуально - все сдержанно, женственно.

Фото: Instagram Ксении Жук

- Мы были на фотосессии у нашей подруги, и, когда я переодевалась, она предложила сделать пару таких снимков. Когда становишься мамой, относишься к себе с критикой, но и с такой любовью, которую не чувствовал раньше. Не стесняешься каких-то моментов, а просто хочешь показать, какой ты настоящий, - рассказала певица «Комсомолке».

КСТАТИ

В апреле - мае группа NaviBand даст концерты в Молодечно (20 апреля), Барановичах (21 апреля), Светлогорске (26 апреля), Гомеле (27 апреля) и Лиде (11 мая).