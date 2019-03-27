«Вы же строите «спальник» в центре города!» Первое обсуждение квартала на месте депо у пл. Победы

27 марта в актовом зале администрации Центрального района Минска прошла презентация детального плана застройки двух кварталов в центре Минска.

Первый квартал с условным названием «Депо» – это территория старого троллейбусного депо возле площади Победы. Территорию в 2017 году за 9 млн долларов выкупила компания «А-100 Девелопмент», известная своими кварталами «Зеленые Горки», «Зеленый Бор» и «Новая Боровая». Владеет ею Александр Центер, входящий в десятку самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси. Тут запланировано строительство элитного жилого квартала. Уже появились первые варианты проектов – оба от московских архитекторов. Первый вариант - дома-корабли белоснежного цвета, второй – коричневые здания, вокруг которых - холмы и мостики. Максимальное количество этажей в обоих вариантах – 9. Позже стало известно, что архитектурная концепция может сильно поменяться. Планируется, что стройка завершится к 2025 году.

Примерно так будет выглядеть квартал возле площади Победы в Минске. Segrey Skuratov Architects.

Примерно так будет выглядеть квартал возле площади Победы в Минске. Segrey Skuratov Architects.

Второй квартал расположен рядом с «Депо», там сейчас находятся площади завода «Горизонт». Завод переехал, а компания «Горизонт-Белинвест-Девелопер» в перспективе планирует из бывших заводских помещений сделать общественное пространство.

Один из вариантов застройки территории бывшего завода "Горизонт".

Квартал «Депо»: каким будут здания, пока не показали

В зале собралось около 100 человек – в основном, жители ближайших к застройке домов и общественные активисты. Сразу выяснилось, что перед нами - презентация не окончательного вида будущих кварталов, а лишь градостроительного проекта детального планирования. То есть речь идет о неких общих планировочных решениях. Посмотреть, как выглядят будущие здания и где будут находиться, не получилось, но вопросы у людей накопились, и слово держал главный архитектор проекта Александр Бондарчик. Он рассказал, что 25% парковочных мест в квартале «Депо» будут на поверхности, остальное – в подземном паркинге. 40% площади квартала собираются озеленить. Также запланирована перекладка трамвайных путей по проспекту Машерова от проспекта Независимости до Куйбышева – чтобы было меньше шума и вибрации.

Жители знакомятся с проектом.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Первый вопрос жителей касался высоты домов. Архитектор рассказал, что высота новых зданий не будет превышать высоту имеющихся домов по проспекту Независимости – то есть 23-28 метров. Следующий вопрос – о наличии площадки для выгула собак, но, как пояснил архитектор, на данной стадии он не решается.

Еще один вопрос – о транспорте:

- Улица Киселева стоит в пробках, а тут еще и новый квартал. Будут ли ее расширять? – спрашивали местные жители.

- Все просчитано, все учтено, - парировал архитектор. – По мировому опыту, расширение улиц не влияет на пропускную способность, - и тут зал недовольно загудел.

В зале собралось около 100 человек – в основном, это жители ближайших к будущей застройке домов, а еще общественные активисты.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- А вы вообще проводили научные исследования? Почему тут должно располагаться именно жилье? Были ли альтернативные варианты, и где с ними можно ознакомиться? – спросил общественный активист, координатор общественной кампании «Генплан - для минчан!» Денис Кобрусев. По словам архитектора, рассматривались разные варианты, и этот – оптимальный. Однако более подробной информации в свободном доступе нет.

Координатор общественной кампании «Генплан - для минчан!» Денис Кобрусев.Фото: Павел МАРТИНЧИК

На встречу некоторые пришли с маленькими детьми.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Боимся, что наши предложения вы не учтете»

Еще один вопрос касался кусочка между 4 и 8 домами по улице Киселева. Сейчас там небольшой скверик. Оказалось, его территория тоже выкуплена застройщиком. Правда, на имеющихся рендерах сквер останется сквером. Однако местные жители считают, что просто так сквер выкупать бы не стали, и застройщик может и на нем что-нибудь построить. Ответ стандартный – это все выяснится «на последующих стадиях».

Главный архитектор проекта Александр Бондарчик.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Откуда вы насчитали 300 имеющихся парковочных мест в наших домах, если по моим данным их всего 140? – спросил местный житель. – Вы собрались строить «спальник» в центре города. И если на окраинах такое срабатывает, то в центре города - нет, тут просто будет транспортный коллапс. Когда люди в одно время будут выезжать из квартала на работу – они будут в пробках стоять часами. Эти вопросы нужно решать уже на этой стадии. А вы занимаетесь «перекладыванием проблемы терапевта на хирурга». Зачем перекладывать это решение на застройщика? Ведь сегодня при новом проектировании застройщику можно выставлять любые требования – он, выполнив их, поверьте, все равно реализует проект.

- Эти вопросы потом отрегулируют, - пообещал архитектор.

Идет обсуждение проекта.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- А нам кажется, что вы наши предложения не учтете. Все, что мы сейчас говорим – это пустой звук, - зашумели в зале.

Тогда представитель администрации района напомнила процедуру: все замечания и возражения нужно подавать в письменном виде в администрацию Центрального района. Срок – до 19 апреля. Все поданные замечания рассмотрит комиссия, в которую войдут архитекторы, представители администрации района и заказчика.

- Хочу дать ценный совет, - обратился к собравшимся Денис Кобрусев. - Вы имеете право выдвинуть трех человек в состав этой комиссии. И тогда на заседаниях вы сможете принимать участие в обсуждении и принятии решений.

Большинство вопросом местных жителей и активистов пока остались без ответа.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Окончательные рендеры будущего квартала покажут только после утверждения плана, который обсуждали на собрании.

По прикидкам главного архитектора проекта, план утвердят примерно через полгода. Однако в кулуарах встречи «Комсомолка» выяснила: компания остановилась на варианте московского архитектора Скуратова - коричневые здания, вокруг которых - холмы и мостики. Как рассказала «КП» представитель Комитета архитектуры, кардинальных изменений в концепции уже не будет. Впрочем, общественные активисты опасаются, что переиграть все можно еще много раз.

Примерно так будет выглядеть квартал возле площади Победы в Минске. Segrey Skuratov Architects.

Квартал на месте "Горизонта": что будет с современной лабораторией?

Вопросов по кварталу, в котором сейчас находится завод «Горизонт», практически не было. Это и понятно, перспектива его застройки – далекая, завершить стройку тут планируют к 2030 году. По плану, корпуса вдоль Куйбышева и частично вдоль Машерова реконструируют под культурно-образовательные и развлекательные центры. Здания вдоль Киселева останутся административными. А вот длинный корпус с по Машерова, 9-8 собираются превратить в жилой дом – там будут квартиры в стиле лофт.

Но один вопрос, касающийся этого квартала, поставил архитектора в тупик:

- Я являюсь заместителем директора испытательной лаборатории, наше здание находится в квартале бывшего «Горизонта», и вашем плане здание определено под снос. Но как же так? Нам про это даже ничего не сказали! У нас суперсовременная лаборатория, мы испытываем различную технику, у нас оборудования – на десятки миллионов долларов. Мы только в этом году вложили 1,5 миллиона долларов. Есть оборудование, которое вообще очень сложно переместить в другое место. Что вы нам на это скажете?

- Подойдите ко мне после собрания, - ответил архитектор. Руководитель лаборатории так и сделал. Но разговор был недолгим:

- Ничего по существу пояснить он мне не смог, - рассказал «Комсомолке» мужчина.