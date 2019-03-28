Фотографировал карточки коллег, потом оплачивал их деньгами свои покупки

К сожалению, вор может оказаться даже среди коллег. Об этом хорошо знают сотрудники частного промышленного предприятия в Могилеве, где 24-летний рабочий с октября по декабрь прошлого года в помещении гардероба отыскивал в карманах одежды своих коллег банковские карточки.

Могилевчанин переписывал и фотографировал реквизиты карт, затем возвращал их обратно. А уже потом он использовал полученные данные: покупал в интернете мелкую электронную технику, переводил деньги на свой счет в букмекерской конторе и делал ставки на разные виды спорта.

Увидев, что деньги с карточек куда-то исчезают, люди обратились в милицию. По данным следствия, мужчина пытался похитить более 1,4 тысячи рублей, однако ряд транзакций был отклонен банком. Всего обвиняемый совершил 28 фактов хищений денег на общую сумму более 800 рублей.

- Мужчина вину признал и раскаивается в содеянном, - рассказала «Комсомолке» официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович. - Коллеги молодого человека не заподозрили. Причастность обвиняемого к хищениям была установлена в ходе следственных действий.

Молодого человека уволили с предприятия. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14 и по ч. 2 ст. 212 УК РБ (покушение на хищение имущества путем введения в компьютерную систему ложной информации, совершенное повторно, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации). Минимальное наказание - штраф, максимальное - лишение свободы на срок до пяти лет. С молодого человека взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела завершено. Дело передано прокурору для направления в суд.

БУДЬ В КУРСЕ!

Как обезопасить свою банковскую карточку?

- Подключите функцию смс-оповещения - это можно сделать в банке, в котором открыт ваш счет. Так вы будете мгновенно получать информацию о любых операциях с вашей карточкой. Если вы увидите, что с нее списались деньги, которые вы не тратили, карточку нужно сразу заблокировать.

- Подключите функцию 3D-Secure - это дополнительный пароль для защиты вашей карточки при любых покупках в интернете. Позвоните в свой банк, вам объяснят, как подключить эту функцию. Если она подключена, то для того, чтобы завершить платеж в интернете, понадобится ввести специальный код (чаще всего банк присылает его эсэмэской). Без этого кода деньги с вашей карточки не снимут.

- Установите ограничения по расходам с вашей карточки. Даже если ее данные украдут, злоумышленники не смогут снять больше этого лимита.

- Никогда не выпускайте свою карточку из виду. Например, в кафе не давайте официанту куда-то ее уносить. Попросите принести к вашему столику платежный терминал.

Анна РЫБЧИНСКАЯ.