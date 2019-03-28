О мошенничестве с банковскими картами в интернете должны знать даже дети!

В том числе и покупки через интернет. Дело хорошее, но не будем забывать, что количество случаев мошенничества с использованием пластиковых карточек растет по мере того, как увеличивается количество самих карточек в обороте. Поэтому тема безопасности расчетов банковской картой в интернете очень злободневная. И именно эта проблема была выбрана в качестве темы урока финансовой грамотности для старшеклассников столичной гимназии №36. Занятие провел главный специалист сектора фрод-мониторинга ЗАО «МТБанк» Денис Петкевич. Пожалуй, это был один из самых полезных финансовых уроков, на которых мне пришлось побывать! Потому что все потенциальные риски, о которых говорил Денис, затрагивают интересы современного человека: социальные сети, интернет-шопинг, интернет-знакомства и т. д.

О том, что в банках используется специализированная программа, которая отслеживает подозрительные операции, школьники узнают впервыеФото: Павел МАРТИНЧИК

Как нас обманывают: фишинг, вишинг, «письма счастья»

- Одна из популярных схем мошенничества в сети интернет - «письма счастья», - рассказал Денис. - Они приходят на ваш почтовый ящик и сообщают, что вы выиграли в лотерею или у вас умер богатый родственник, и за получение денег вас просят перевести определенную сумму на указанный счет. Используют мошенники и разные техники социальной инженерии (это способы психологического воздействия на человека): вишинг (когда злоумышленники звонят по телефону и, представляясь, например, сотрудником банка, просят назвать номер вашей банковской карточки), фишинг (когда для доступа к логинам и паролям создаются клоны существующих сайтов) и другие. Вам могут прислать имейл с предложением скачать программу по ссылке, а сделав это, вы получите вирус на телефон или компьютер или оформите подписку на платные услуги. Также известно много случаев, когда взламывается страница пользователя социальной сети, и от его имени друзьям идет рассылка сообщений с просьбой перевести деньги или назвать данные карты, пароль от интернет-банкинга, пароль 3D-Secure и так далее.

Нынешние старшеклассники совершают покупки через интернет, и информация о защите платежей для них очень актуальнаФото: Павел МАРТИНЧИК

Как защититься от мошенников?

- Информация на банковской карточке (номер, CVC-код) - конфиденциальна! Ее нельзя сообщать посторонним людям по телефону или в переписке и следует защищать от посторонних глаз. Сфотографировав вашу карточку, злоумышленник сможет совершить по ней любую транзакцию, даже не зная пароля.

Урок финансовой грамотности от МТБанка - это знания, которые можно применить уже сейчасФото: Павел МАРТИНЧИК

- Для интернет-платежей лучше завести отдельную карточку.

- Если даже хорошо знакомый сайт вызывает сомнения, убедитесь, что он не фальшивый, проверив комментарии к нему.

- Не реагируйте, если вам в соцсетях пишет друг, знакомый, родственник и просит сообщить номер вашей карточки якобы для того, чтобы перевести вам деньги. Это значит, что его страница взломана и к вам обращается мошенник.

Чем больше выпускается банковских карточек – тем больше попыток обмануть их держателей. Об этом нельзя забывать!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Как нас защищает банк?

В МТБанке используется специализированная программа, которая отслеживает подозрительные операции. Например, если за короткое время было проведено несколько транзакций в разных странах. Если риск мошенничества высок, банк может заблокировать карту и связаться с клиентом.

Главный специалист сектора фрод-мониторинга ЗАО «МТБанк» Денис Петкевич провел урок финансовой грамотности в столичной гимназии №36Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кстати, если карта утеряна, лучше сразу же ее заблокировать, где бы вы ни находились. Это можно сделать самостоятельно в интернет-банке или при помощи USSD-запроса, а также просто позвонив в банк. Тема финансового урока оказалась старшеклассникам очень близкой. Многие из них знают, что такое платежи банковской картой через интернет, не только в теории. Билеты в кино, по их словам, например, намного удобнее покупать не выходя из дома.

- Тема безопасности платежей в интернете стала очень актуальной, и, к сожалению, количество случаев мошенничества будет только увеличиваться, - отметил Денис Петкевич. - Ликбез по безопасности нужен детям как можно раньше. Лучше, если они узнают об этом сейчас, чем потом, когда с их счетов начнут исчезать деньги.