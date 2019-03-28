Можно ли очернять конкурента в соцсетях и за что убирают с полок майонез?

Министерство антимонопольного регулирования и торговли - самое молодое министерство, всего 2,5 года назад его создали для борьбы с недобросовестной конкуренцией и другими нарушениями в сфере торговли.

Специалисты говорят, что одно из частых нарушений - когда упаковка товара вдруг становится очень похожей на более известную.

- На практике достаточно часто сталкивались с имитацией упаковок продуктов питания, детских игрушек. Был прецедент, когда на полке в магазине лежали две похожие упаковки с майонезом разных производителей. Потребитель мог перепутать товар. Субъекту хозяйствования было выдано предписание, он его исполняет, товар в данной упаковке из торговой сети был изъят, - рассказала во время онлайн-конференции в БелТА Ольга Королькова, начальник отдела методологии антимонопольного регулирования и конкуренции МАРТ.

Доставалось от министерства и госорганом. Например, за препятствие частной фирме заниматься платежами за ЖКУ.

- Разрешение не давалось в связи с тем, что эта организация являлась негосударственной. Мы признали нарушение, и местный орган власти разрешение выдал, - рассказал Иван Вежновец.

Молодое министерство, к слову, одно из самых открытых и само представлено в соцсетях. Плюс рассматривает дела о недобросовестной конкуренции в интернете.

- На текущий момент у нас на рассмотрении обращение, связанное с недобросовестной конкуренцией в социальных сетях. Хочу обратить внимание, что распространение недостоверных и ложных сведений, к которому иногда прибегают, чтобы опорочить деловую репутацию своего конкурента, может происходить в том числе через соцсети. Так вот, когда конкуренты пишут в комментариях на официальных сайтах либо на страницах в социальных сетях недостоверные сведения, это тоже может быть признано недобросовестной конкуренцией, - рассказал Иван Вежновец.

После жалоб на нарушение антимонопольного законодательства МАРТ собирает информацию и проводит проверку. Иногда запросы МАРТ игнорируют.

- Один из примеров - витебское унитарное предприятие, оказывающее ритуальные услуги, было оштрафовано за непредставление информации по запросу антимонопольного органа. Информация запрашивалась в связи с рассмотрением обращения о недобросовестной конкуренции со стороны этого предприятия. Второй пример - при рассмотрении дела об осуществлении недобросовестной конкуренции на рынке майонеза руководитель одного из предприятий был привлечен к административной ответственности за представление неполной информации по запросу антимонопольного органа (штраф составил 20 базовых величин), - рассказал Иван Вежновец.

Эксперты МАРТ пришли к выводу, что сейчас на белорусском рынке нет какой-то доминирующей торговой сети. А вот выяснять, является ли монополистом авиакомпания «Белавиа», специалисты будут только в случае, если получат жалобы от других авиаперевозчиков и лоукостов. Пока их не поступало, так что в планах - совершенствовать законодательство в части авиаперевозок.

КСТАТИ

В 2018 году в МАРТ поступило 186 обращений о нарушениях антимонопольного законодательства (на 76% больше, чем в 2017-м), министерство рассмотрело 96 дел, в каждом пятом нарушения подтвердились. Более половины из них связаны с недобросовестной конкуренцией, треть - это антиконкурентные акты и действия госорганов, 10% - злоупотребление доминирующим положением на рынке.