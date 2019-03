Белый Квадрат» объявил бриф творческого конкурса для молодых креаторов

Международный фестиваль маркетинга и рекламы «Белый Квадрат» традиционно предоставляет молодым рекламистам возможность проявить свой творческий потенциал. В этом году официальный партнер фестиваля - букмекерская компания Parimatch - учредила конкурс FIRED UP TO CREATE. Молодым креаторам предлагается решить один из кейсов на выбор: разработать креативную концепцию и стратегию digital-кампании по запуску нового направления работы компании - Online-казино Parimatch, либо разработать концепцию и сценарий масштабного промо-ивента, приуроченного к 25-летию компании - Фестиваля Parimatch.

Parimatch - компания, известная спортивным болельщикам. Но сотрудничество с «Белым Квадратом» для нее не случайно - скоро стартует масштабный проект Parimatch, в котором участники творческого конкурса смогут проявить себя и реализовать амбиции. «Мы хотим зарядить конкурсантов энергией, исходящей от бренда Parimatch. А также дать возможность участвовать в новом ярком движении - в крутом проекте вместе с нашим брендом, где разработанные креативные идеи смогут реализоваться. Сотрудничество с лидером беттинг-индустрии Беларуси - отличный повод участвовать в конкурсе FIRED UP TO CREATE. Его название похоже на слоган Parimatch - ЗАРЯЖЕН ПОБЕЖДАТЬ! (англ. Fired up to win). А мы заряжены дать каждому шанс победить, заявить о себе и поучаствовать в создании истории Online-казино Parimatch в Беларуси.

Мы бросаем вызов! Parimatch – компания, которая готова к вашим безумным идеям. Создайте что-то новое и дерзкое, как наш новый продукт. До встречи на «Белом Квадрате»!» - прокомментировал партнерство с фестивалем директор по маркетингу Parimatch Михаил Герасимович.

Принять участие в конкурсе FIRED UP TO CREATE могут команды из одного-двух человек в возрасте от 18 до 30 лет, проживающие на территории Беларуси. Чтобы стать участником, необходимо пройти регистрацию, сообщив ФИО и контактные данные членов команды, по эл. почте pr@adfest.by в срок до 4 апреля, запросить БРИФ и выслать готовый кейс в адрес Дирекции фестиваля по этой же почте в срок до 10 апреля. Готовые проекты должны быть оформлены в виде презентации Power Point / PDF (до 20 слайдов), содержащей текстовое описание концепции / сценария, визуальные материалы, иллюстрирующие идею (на усмотрение участника). Авторские права на использование и реализацию концептов авторы презентаций передают организаторам конкурса. Участие в конкурсе - бесплатное.

Работы конкурсантов будет оценивать международное жюри, в которое войдут известные представители рекламной индустрии Беларуси, России, Украины, Польши, Литвы. Полный состав жюри будет в скором времени объявлен на официальном сайте «Белого Квадрата» adfest.by.

До 14 апреля будет выбран состав команд-финалистов, которые будут приглашены на открытую защиту своих проектов 17 апреля в рамках фестиваля «Белый Квадрат». Призеры конкурса будут объявлены на Церемонии награждения победителей фестиваля 19 апреля.

Всем финалистам творческого конкурса для молодых креаторов FIRED UP TO CREATE будут вручены дипломы финалистов, призерам - дипломы за I, II, III места. Призеры конкурса будут приглашены на Церемонию награждения победителей «Белого Квадрата» с правом посещения всей дневной деловой и образовательной программы фестиваля 19 апреля.

Победителям (I место за 1-ый кейс, I место за 2-ой кейс) конкурса будут вручены главные призы от букмекерской компании Parimatch, призерам (II и III место в обоих кейсах) - специальные призы.