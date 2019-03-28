2019-03-28T12:22:29+03:00
Общество
КП Беларусь

Около 30 тысяч туристов посетит Беларусь во время II Европейских игр

В Беларуси стартует новый туристический сезон
Диана ВОЛЫНЕЦ
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В связи с II Европейскими играми в Беларуси ожидается около 30 тысяч туристов и болельщиков. Фото: СТАРИКОВА АлександраВ связи с II Европейскими играми в Беларуси ожидается около 30 тысяч туристов и болельщиков. Фото: СТАРИКОВА Александра
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В связи с II Европейскими играми в Беларуси ожидается около 30 тысяч туристов и болельщиков без учета спортсменов. Национальное агентство по туризму подготовило около 200 гидов-переводчиков и 886 экскурсоводов. Также помогать гостям будет около 8 тысяч волонтеров.

С 10 июня по 10 июля для иностранных посетителей при наличии билета на мероприятия игр организуют безвизовый режим. Въехать и выехать туристы смогут не только через Национальный аэропорт, но также и железнодорожным и автомобильным транспортом.

- Произошло повышение узнаваемости нашей страны, ее признание на мировом туристическом фоне. Если раньше нас ассоциировали с Россией, то на сегодняшний день Беларусь - это очень серьезный туристический продукт, - заявил замминистра спорта и туризма Михаил Портной.

Так, в 2018 году свой туристический потенциал Беларусь презентовала на 15 международных выставках. На имиджевой выставке в Берлине Беларуси удалось представить себя впервые за 7 лет.

В рейтинге National Geographic Traveler Awards 2018 Беларусь победила в номинации «Агротуризм», а по версии британской газеты Independent Минск возглавил топ-10 городов, рекомендуемых для посещения в 2019 году. Международное издательство по путешествиям Lonely Planet внесло Беларусь в восьмерку лучших стран для путешествий в этом году.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Самыми популярными направлениями для путешествий у белорусов являются Египет, Турция, Украина, Болгария и Россия. Свой летний отдых люди проводят в основном в Одесской, Херсонской и Николаевской областях Украины, а также в Сочи и Крыму.

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