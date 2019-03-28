«Чтобы спасти сына, мы продаем и дом и машину. Но все равно денег не хватает…»

Беда в дом Грищенковых пришла внезапно. Долгожданный сын Гоша рос здоровым малышом, но после девяти месяцев он внезапно перестал набирать вес. Поначалу родители списывали это на генетику - в семье мамы мальчика все мужчины худощавые. Но когда малыш стал терять в весе, родители забили тревогу. И, как оказалось, не зря.

- В январе нам дали направление в витебскую больницу. Прошли обследования - все хорошо. Нам предложили сделать компьютерную томографию головного мозга, после чего выяснилось: у сына опухоль диаметром 30 миллиметров. Мы сразу же поехали в РНПЦ неврологии и нейрохирургии, где в результате сложной восьмичасовой операции сыну удалили часть опухоли, - рассказывают родители мальчика Юлия и Владимир. - Там же мы узнали диагноз Гоши: пилоцитарная астроцитома дна третьего желудочка. Это опухоль мозга, которая расположена крайне неудачно и давит на гипофиз, зрительные нервы, сосуды. Операция позволила выиграть немного времени - состояние сына улучшилось. Его вес стабилизировался, но что будет дальше, неизвестно. Белорусские врачи говорят, что удалить полностью новообразование нельзя. И при таких опухолях в 90% случаев происходит потеря зрения и гидроцефалия.

Родители Гоши решили обратиться за помощью к зарубежным врачам.

- Мы писали в разные клиники. И из детского госпиталя San Joan de Deu в Барселоне нам ответили, что есть высокие шансы на выздоровление. Они берутся за лечение Гоши, - говорит Владимир. - Как будут лечить сына, станет ясно после обследования.

Лечение в испанской клинике дорогостоящее. И понимая, что впереди много финансовых затрат, родители Гоши решили распродать свое имущество.

- Мы уже нашли покупателя на наш дом, который мы недавно построили. Продаем и машину. Только пока не выставили на продажу квартиру, в которой живем. Она недорого стоит, да и жить нам где-то надо. Но если не будет хватать на лечение, мы и ее продадим. Мы сделаем все, чтобы спасти сына. Сумма же сбора на лечение Гоши - около 107 тысяч евро, из которой нам осталось собрать 41 293 евро. Пожалуйста, помогите нам осилить эту огромную сумму!

РЕКВИЗИТЫ:

Благотворительные счета открыты в отделении №222/121 филиала №215 Беларусбанка. УНП 300460375, БИК AKBBBY21215. Владелец счета - Грищенкова Юлия Александровна.

Белорусские рубли: транзитный счет BY40 AKBB 3819 3821 0202 0220 0000 для зачисления на благотворительный счет BY65 AKBB 3134 0000 0949 2222 0121.

Доллары: транзитный счет BY52 AKBB 3819 3821 1592 9220 0000 для зачисления на благотворительный счет BY50 AKBB 3134 0000 0949 3222 0121.

Евро: транзитный счет BY52 AKBB 3819 3821 1592 9220 0000 для зачисления на благотворительный счет ВY20 AKBB 3134 0000 0949 5222 0121.

Российские рубли: транзитный счет BY52 AKBB 3819 3821 1592 9220 0000 для зачисления на благотворительный счет BY35 AKBB 3134 0000 0949 4222 0121.

Можно пополнить баланс номера МТС: (+375 33) 379-48-99. Номер оформлен на Юлию Александровну Грищенкову.

Короткий номер USSD запрос (МТС) *222*18#

Стоимость одного запроса - 2 рубля.

Можно также перечислить деньги на банковские карты. Номер карты МТБанка: 5351 0410 8609 6052. Срок действия: до 12/21. Пополнять можно по номеру договора через ЕРИП. Номер договора: 32041507 (для ЕРИП)

Номер карты Приорбанка: 5489 5296 0221 3008. Срок действия: 03/23.

Республиканская круглосуточная телефонная благотворительная линия: 8 902 211 77 77 (стоимость звонка 3 рубля). Звонки принимаются только с домашнего телефона.

Контакты:

Юлия, мама Гоши: (029) 713-39-22.

Эта рубрика для людей с добрым сердцем, для тех, кто в состоянии откликнуться на чужую беду. Если у вас есть даже небольшие средства и главное - желание помочь, поучаствуйте в жизни тех, кому сейчас непросто! «Отдел добрых дел» и для тех, кто сам находится в тяжелой ситуации. Звоните ведущей рубрики Дарье Ломоновской по телефону (017) 290-94-95, пишите по электронному адресу: darya.lomonovskaya@phkp.ru, или присылайте письма по почтовому адресу «КП», с пометкой «Отдел добрых дел».