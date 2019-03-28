Стартовал социальный проект MOLAMOLA, который поможет собрать деньги на любые идеи

Команда краудфандинговой площадки Ulej представила социальный проект MOLAMOLA, на котором можно собрать деньги практически на любые цели: подарки, бизнес, образование, волонтерство, спорт, путешествия или просто помощь кому-то.

- MOLAMOLA - это безвозмездное перечисление денег на идеи и какие-то цели. Для нас было принципиально важно создать площадку, на которой в считанные минуты можно запускать полноценные кампании по сбору средств, - поделился один из создателей проекта Эдуард Бабарико.

Свою кампанию на сайте можно запустить буквально за 15 минут. Сначала вы рассказываете, зачем вам деньги, затем привязываете свою банковскую карточку и отправляете заявку на рассмотрение организаторам. Если они одобрят ваш проект - он появится на сайте molamola.by. Условия кампании - вы должны быть совершеннолетними и у вас должна быть банковская карта. Но самое главное, проект не должен противоречить законодательству Беларуси.

Чтобы отправить средства для поддержки понравившегося вам проекта достаточно сделать денежный перевод со своей карточки. Минимальная сумма, которую вы можете пожертвовать - 10 рублей, максимальная - 500. Так как платежи осуществляет Белгазпромбанк, с получателя будет сниматься комиссия в размере 6% по каждому платежу.

Сейчас на сайте уже открыто около 20 кампаний. Идет сбор средств на восстановление разрушенных стен во времена Великой Отечественной Войны, открытие выставки стекла и покупку дрона. А еще можно пожертвовать на семинар, на котором международные эксперты расскажут белорусским учителям, как обучать школьников, больных дислексией.