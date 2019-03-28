2019-03-28T14:07:35+03:00
Досуг
КП Беларусь

TEDxMinsk: в Купаловском театре выступят режиссер, эколог, нейроанатом. И не только

400 билетов на конференцию раскупили за 4 дня, но можно будет посмотреть онлайн-трансляцию [список спикеров]
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TEDxMinsk-2018 Фото: организаторыTEDxMinsk-2018 Фото: организаторы
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30 марта на главной сцене Купаловского театра пройдет конференция TEDxMinsk. Девиз в этом году – «Пробуждение разума», а в красный круг, традиционный для формата TED, выйдут белорусские и зарубежные интеллектуалы.

– В этом году нам удалось реализовать нашу давнюю мечту: провести нашу большую интеллектуальную конференцию TEDxMinsk в сакральном месте – на главной сцене Купаловского театра, – говорит лицензиат TEDxMinsk Инна Карней. – Главными темами конференции, станут психология, дикая природа, нейроанатомия, бег, макроэкономика, мода, мотивация, музыка, технологии, социальные инициативы.

Пообщаться со спикерами можно будет во время перерывов, а продолжением вечера и приятным бонусом для всех зрителей и спикеров конференции станет спектакль «АРТ» – интеллектуальная комедия известного французского драматурга Ясмины Реза в постановке Николая Пинигина на белорусском языке.

КТО ВЫСТУПИТ?

Андрей Сокол, нейроанатом и невролог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры нормальной анатомии БГМУ;

Анастасия Липневич, белоруска по происхождению, лучший молодой ученый по признанию Американской психологической ассоциации, профессор и директор по развитию научных исследований преподавательского состава City University of New York;

Матвей Сабуров, режиссер, клипмейкер, музыкант и организатор фестиваля SPRAVA;

Линор Горалик, российско-израильская писательница, поэтесса, художница, теоретик моды;

Алекс Кремер, глава представительства Всемирного банка в Республике Беларусь, выпускник Кембриджа;

Пафнутий Кузюкян, музыкант оркестра Национального академического большого театра оперы и балета Республики Беларуси (валторна), участник групп «Ляпис Трубецкой» и «Грезы Пафнутия»;

Никита Сысков, член Mikkeller Running Club, участники которого совмещают два противоположных увлечения: пиво и бег;

Кристиан Лаке, инженер по телекоммуникациям, технический директор A1 Telekom Austria Group;

Илья Кухарев, креативный директор getbob agency, куратор и преподаватель блока «Креатив» минского отделения школы креативного мышления ИКРА;

Ирина Кашпей, эколог, студентка магистратуры Эдинбургского университета по специальности «Биоразнообразие, дикая природа и здоровье экосистем».

ЧТО ТАКОЕ TEDx?

Конференции TEDx – локальные мероприятия, организованные по стандартам и лицензии глобального TED, – проводятся по всему миру с 2009 года. Выступления на TEDх-конференциях отличает особый формат: 18-минутная творческая презентация идеи одним автором, цель которой – создать яркое, вдохновляющее аудиторию интеллектуальное шоу.

Глобальные и локальные конференции TEDx собирают огромное число зрителей по всему миру и еще большее количество онлайн-просмотров: видеозаписи всех событий TED-конференций переводятся на несколько языков и размещаются в открытом доступе на официальном канале TED.com.

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