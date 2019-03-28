"Даша давно не была на реабилитации"

За судьбой 25-летней Даши Журбиной из Гомеля читатели "Комсомолки" следят давно. У девушки ДЦП, гемиплегия III степени, судорожный синдром, удален тазобедренный сустав. Уже много лет Дашу наблюдают немецкие специалисты, которые подбирают ей противосудорожные препараты. Они же провели девушке несколько операций. И сейчас мама Даши Наталья открыла сбор на следующий курс лечения в Германии.

- Я снова обращаюсь ко всем милосердным людям с просьбой о помощи. Клиника выставила нам счет на сумму в 14 700 евро. Плюс 2000 евро нам нужны на приобретение лекарств. Еще 600 евро понадобятся на непредвиденные расходы во время пребывания в клинике. Общая сумма составляет 17 300 евро. И это без учета дороги. Сейчас у нас есть 3370 евро, - говорит Наталья, мама Даши.

Последний раз в Германии Даша была в прошлом августе.

- Дочке подобрали новый препарат, она сдала анализы. К сожалению, тогда денег на реабилитацию нам не хватило. И мы рассчитываем, что в этот раз у нас получится собрать всю сумму. Боюсь, что без реабилитации состояние Даши может ухудшиться. К счастью, сейчас Даша чувствует себя хорошо. У нее нет судорог. В прошлом году они появились, когда соседи устроили ремонт - целыми днями мы слышали работающий перфоратор. А еще Даша может сама перевернуться на бок в кровати, чего не было долгое время.

Наталья, мама Даши, ухаживает не только за лежачей дочерью, но и за своей незрячей тетей, которая пережила инфаркт, а затем и инсульт.

- Если раньше тетя могла хотя бы на ощупь пройти в туалет, то сейчас она теряется в пространстве. Необходимо ей во всем помогать, - говорит Наталья. - Самой собрать денег на лечение дочки у меня нет возможности. Доходы у меня небольшие. Помогите, пожалуйста, пройти Даше лечение!

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Назначение платежа: счет открыт на Наталью Артуровну Журбину для сбора средств в пользу дочери Дарьи Алексеевны Журбиной.

Можно перечислить деньги на банковские карты.

Номер карты Беларусбанка: 4246 4100 5787 0468. Срок действия: до 02/21.

Номер карты Белгазпромбанка: 4286 2179 1081 8779. Срок действия: до 07/19.

Можно также пополнить баланс номера МТС: (029) 730-23-75. Номер зарегистрирован на Наталью Журбину.

Для почтовых переводов:

Наталья Артуровна Журбина. Индекс: 246036 г. Гомель, ул. 60 лет СССР, д. 19, кв. 114.

Электронные счета:

Кошельки Webmoney:

B205359430572

E223711763318

R329802128937

U888390036327

Z145964412101

Контакты:

Наталья, мама Дарьи: (029) 730-23-75.

Эта рубрика для людей с добрым сердцем, для тех, кто в состоянии откликнуться на чужую беду. Если у вас есть даже небольшие средства и главное - желание помочь, поучаствуйте в жизни тех, кому сейчас непросто! «Отдел добрых дел» и для тех, кто сам находится в тяжелой ситуации. Звоните ведущей рубрики Дарье Ломоновской по телефону (017) 290-94-95, пишите по электронному адресу: darya.lomonovskaya@phkp.ru, или присылайте письма по почтовому адресу «КП», с пометкой «Отдел добрых дел».