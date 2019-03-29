"Из своей коляски дочка выросла"

- Настенька родилась на 32-й неделе с очень маленьким весом - всего 980 граммов. Первые месяцы жизни она находилась в больнице. А в один год Насте поставили диагноз ДЦП. Вскоре она перенесла несколько операций: дочке удалили паховую и пупочную грыжу. Кроме того, ей диагностировали атрезию заднего прохода, которая тоже требовала хирургического вмешательства, - рассказывает мама девочки Валентина Владимировна.

Настя разговаривает, но не ходит и передвигается на коляске.

- Дочка общительный, жизнерадостный ребенок. Она читает, рассказывает стихи, занимается в коррекционном центре в 3-м классе, проходит реабилитацию в Гродно, - говорит мама Насти.

Сейчас в семье Насти возникла проблема - девочке нужна новая удобная, маневренная коляска.

- Нашей коляске лет десять - из нее дочка выросла. Год назад я подала заявку в соцслужбе на новую коляску, жду ее до сих пор, - говорит Валентина Владимировна. - А в коляске, которую мы хотели бы, есть и козырек, и сумочка для продуктов, и подставка для ног. К сожалению, купить самой коляску я не могу. Мои доходы в месяц - 650 рублей. Это все положенные мне выплаты. Плюс мне помогает старший сын. С отцом Насти мы не живем вместе.

Специализированная коляска стоит 3150 рублей. Из нужной суммы собрано чуть больше 30 рублей.

- Если неравнодушные люди помогут нам собрать деньги на коляску, мы будем очень рады!

РЕКВИЗИТЫ:

Вы можете помочь, внеся целевое пожертвование на любой из реквизитов благотворительной некоммерческой организации помощи детям и взрослым «Центра помощи Вера» с указанием назначения платежа - Анастасия Кисель.

1. Банковский благотворительный счет:

«Центр помощи Вера».

Филиал №400 - Гродненское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, ул. Новооктябрьская, 5. УНП 591029371, БИК (SWIFT) AKBBBY21400.

Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000.

2. Система «Расчет» (ЕРИП):

Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)

+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

«Центр помощи Вера».

В открывшейся платежной форме нужно указать сумму пожертвования, ввести фамилию и инициалы и подтвердить данный платеж.

Вы можете сделать пожертвование и более простым способом. Для этого выберите «Оплата в ЕРИП по коду услуги», введите код оплаты - 239395 - и подтвердите проведение платежа.

3. Смс-пожертвование.

Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то вы можете совершить пожертвование, отправив смс на короткий номер 553 следующего содержания: 1222 ПРОБЕЛ Кисель ПРОБЕЛ сумма. Со счета снимается сумма пожертвования и комиссия мобильного оператора. Для абонентов МТС комиссия составляет 3%, для абонентов life:) — 4,5%. После совершения пожертвования на балансе абонента МТС должно остаться не менее 0,10 бел.руб.

Контакты:

Валентина, мама Насти: (029) 510-33-45.

Эта рубрика для людей с добрым сердцем, для тех, кто в состоянии откликнуться на чужую беду. Если у вас есть даже небольшие средства и главное - желание помочь, поучаствуйте в жизни тех, кому сейчас непросто! «Отдел добрых дел» и для тех, кто сам находится в тяжелой ситуации. Звоните ведущей рубрики Дарье Ломоновской по телефону (017) 290-94-95, пишите по электронному адресу: darya.lomonovskaya@phkp.ru, или присылайте письма по почтовому адресу «КП», с пометкой «Отдел добрых дел».