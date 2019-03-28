Влияет ли размер дырок в сыре на его вкус и качество?

Аппетитный сырный аромат, круглые глазки (дырки) размером со спелую черешню, насыщенный сбалансированный и неповторимый сырный вкус - все это маасдам. Не обязательно быть профессиональным дегустатором, чтобы отличить его по внешнему виду, и совсем не обязательно быть сырным гурманом, чтобы влюбиться в него с первого ломтика.

Голландские сыроделы, которые создавали этот сыр в качестве бюджетного конкурента популярному швейцарскому сыру, превзошли сами себя. Маасдам с особым сладковатым ореховым вкусом и более доступной ценой стал одним из самых популярных сыров в Европе. Сыроделы разных стран считают за честь воспроизвести его близким к оригиналу. Но создать «тот самый» маасдам со всеми его уникальными признаками - крупными глазками, неповторимым ароматом и вкусом, нежной консистенцией - удается немногим. Маасдам - сыр естественного созревания, что и обеспечивает его особенные вкусоароматические качества. А значит, его производство не терпит суеты и спешки и требует точнейшего соблюдения технологии.

Поэтому даже наш опытнейший производитель молочной продукции «Савушкин продукт» решился на производство этого сыра, только проделав огромную многолетнюю работу по совершенствованию технологий с участием маститых европейских сыроваров. И теперь маасдам - украшение особой линейки сыров бренда «Брест-Литовск», который заслуженно считается истинным экспертом сыроделия.

Этот сыр обладает деликатным и в то же время насыщенным сбалансированным вкусом, который не приедается, в меру плотной консистенцией и фирменной россыпью крупных глазков. Он хорошо режется, отлично сочетается с разными продуктами и винами. А главное - и это довольно большая редкость - маасдам «Брест-Литовск» нравится подавляющему большинству людей, продегустировавших новинку!

СЫР ДНЯ

«Если подержать сыр 15 - 20 минут при комнатной температуре, его аромат раскроется наиболее полно»

- Маасдам «Брест-Литовск» - сыр с приятным сладковатым вкусом и выразительным ореховым ароматом. Он займет достойное место на сырной тарелке или станет приятным дополнением к чашке чая. Особенно хорош этот сыр после того, как проведет 15 - 20 минут при комнатной температуре - в таком виде его аромат раскрывается наиболее полно, - советует Татьяна Назарук, шеф-повар, фуд-блогер, автор кулинарных книг и победитель кулинарных конкурсов. - Кроме того, этот сыр прекрасно подойдет для приготовления сэндвичей, бургеров, а также холодных закусок в сочетании с фруктами.

А запекать этот сыр я бы не рекомендовала - при запекании он потеряет текстуру и свой неповторимый аромат.

СПРАВКА «КП»

Свое название сыр маасдам получил в честь одноименного нидерландского городка, основанного на берегу реки Маас в 1270 году. Впервые этот сыр был изготовлен в Нидерландах в 1984 году. И уже совсем скоро его начали производить очень многие фирмы в других странах. Сейчас на маасдам приходится около 15% всего производства сыра в Нидерландах.

Кстати, зреет он быстрее других голландских сыров. Чтобы достичь своего очаровательного сладко-орехового вкуса, маасдам должен взрослеть как минимум четыре недели.

Три линейки обновленного сырного бренда «Брест-Литовск»:

«Фирменная» - собственные уникальные разработки маркетологов, технологов и сыроделов компании «Савушкин продукт»: «Выдержанный», «Пинский», «Столинский», «Легкий», «Классический» и «Сливочный».

«Виды сыра» - наиболее известные и востребованные сыры Европы: «Маасдам», «Гауда», «Эдам» и «Тильзитер».

«Классика» - самые популярные классические сорта сыров на все случаи жизни: «Российский», «Голландский», «Пошехонский» и «Финский».