«Только мой ребенок знал, что шаурму можно развернуть и есть начинку с помощью вилки». Специалист по этикету делится секретами хорошего тона

Закончила философский факультет БГУ, получила степень магистра по педагогике. В 2007 году с мужем-дипломатом уехала в Швейцарию, работала с Александром Васильевым, организовывала образовательные и культурные проекты, вела блог, посвященный искусству и этикету, который читает более 30 тыс. человек. В 2018 году Оксана вернулась в Беларусь, где продолжила работать в направлении искусства и культуры, открыла Школу этикета и занялась обучением бизнесменов и постановкой сервиса в сфере гостеприимства.

В рамках проекта Danone о пользе завтраков #завтракатьпросто эксперт рассказала о правилах поведения во время бизнес-завтрака, чем белорусы отличаются от швейцарцев и почему официант не может назвать гостью ресторана «леди».

- Почему вы начали изучать этикет?

- Супруга дипломата - это работа, а не история о том, как вы ходите на шопинг и путешествуете по всему миру. Это присутствие на официальных мероприятиях, представительство своей страны в международной среде, участие в дипломатических приемах, знакомства с интересными и образованными людьми, налаживание деловых и культурных связей. А тут без знаний правил общения и погружения в современный европейский контекст просто невозможно. Как хорошо и релевантно ситуации выглядеть, производить правильное впечатление, быть интересным собеседником? На эти вопросы дают ответы правила этикета. И я погрузилась в его изучение, ходила на курсы, много читала, училась у гуру с большим опытом светской и дипломатической жизни. Хотя я знаю много женщин, которые об этом не задумывались так серьезно, предпочитали оставаться в тени супруга. Я же из тех людей, кто всегда стремится на передовую и готов подхватить знамя. Когда я вернулась в Беларусь, стал вопрос, чем дальше заниматься. Совершенно естественно, что к этому моменту я лучше всего владела темой этикета, делового и дипломатического протокола. Я предположила, что это может быть интересно белорусам. Хотя признаться честно, мало кто в это верил. Мне говорили: «Чем-чем ты собираешься заниматься? Да это здесь никому не надо!» Но оказалось, что надо.

- Чем белорусы отличаются от швейцарцев?

- За то время, что меня не было в стране, Беларусь сильно изменилась. Развитие идет семимильными шагами, и это искренне радует. Тут много креативных, ярких и интересных людей, способных предложить стране и окружающим свои знания и умения. Однако у белорусов низкая самооценка, и это печально, ведь оснований для нее нет. Мы талантливый народ с красивой историей, но почему-то не ценим это. Как результат, я вижу, белорусы не привыкли верить в успех, боятся знакомиться с новыми людьми, чаще друг друга критикуют, чем поддерживают. В Швейцарии же люди больше воспринимают себя такими, какие они есть, и считают, что их надо ценить уже за их уникальность. Вот яркий пример: мой сын ходил в детский сад в Швейцарии, где им давали краски, но не говорили, к какому результату они должны прийти. Ребенок может поставить на листе всего один мазок кисти и на этом закончить. Потому что считает, что его работа завершена. Она совершенна. И воспитатель ему не скажет, что там надо еще что-то дорисовать до стандарта или образца. Ему дают развиваться исходя из своих интересов, а не по шаблону, единому для всех. Поэтому я призываю белорусов: Давайте уже верить в себя, у нас есть для этого все основания.

Еще одно отличие касается как раз завтраков - в Швейцарии люди часто завтракают в кафе, вне дома. Это уже выход из зоны комфорта в общественное пространство, включение в жизнь за пределами своей квартиры. И я думаю, что белорусы начнут завтракать в кафе тогда, когда активно войдут в общественную жизнь. Пока этого не происходит, но мне бы очень хотелось, чтобы люди интересовались тем, что происходит в их подъезде, дворе, в их городе и стране, и активнее себя проявляли.

- Недавно по интернету прокатилась волна возмущенных комментариев в ответ на ваше замечание, что официант не может обратиться к гостье ресторана «леди». Почему многие так остро отреагировали на эту историю?

- Я думаю, виной тому недопонимание. Видимо, я недостаточно ясно выразилась, а читатели недостаточно внимательно прочитали мои слова. Суть ситуации состояла в том, что стилизованное заведение (ресторан или кафе) - это своеобразный театр. Официанты, администраторы, посетители в нем играют роли в соответствии с концепцией заведения. Например, если это французский ресторан, персонал может вам вместо «здравствуйте» говорить «бонжур», вместо сырников на завтрак предлагать круассаны, столы будут сиять белизной накрахмаленных скатертей, «как в лучших домах Парижа». И эти роли будут предполагать соответствующий текст. Так, официант спросил у меня: «Чего желает леди?» Он использовал обращение, которое по этикету той культуры, к которой он апеллировал, допустимо только при довольно строгих условиях. Во-первых, это обращение в третьем лице, которое практически всегда моветон. Спрашивать «Что изволит делать барин?» или «Как этот вопрос решит женщина?» в присутствии лица, о котором говорится, непринято. В первом же лице обращение «леди» может использовать только лорд, то есть равный по статусу. Но его произнес официант, и его роль в этом театре ниже роли гостя. Обращаю внимание - речь идет именно о роли, которую исполнял этот человек, а не о его общечеловеческом достоинстве. Мы говорим о субординации. Правильно было бы спросить: «Чего желает мадам?» Я не сделала ему замечание, но написала об этом случае в своем блоге, потому что нашла его показательным и интересным. Однако публика сочла мой пост задевающим ее честь. Мое замечание о неуместности этого обращения от официанта прочли как попытку «указать на место». Мне жаль, что на волне массового возмущения так мало людей внимательно прочитали мои слова и предпочли поддаться всеобщей панике. Напиши я это в Швейцарии, такого диссонанса не было бы. Там бы это никого не задело. Ведь больно там, где рана. Есть такая поговорка: «В доме висельника о веревке не говорят». «Веревка» белорусов - все та же низкая самооценка. Эта ситуация в очередной раз показала, как важно разобраться в особенностях контекста отдельного общества.

- Кого и как вы учите правилам этикета?

- В основном я занимаюсь бизнес-этикетом и постановкой сервиса. Бизнесмены понимают, что, когда речь идет о больших деньгах, важны нюансы. Я объясняю, как общаться с коллегами, партнерами и подчиненными, как выглядеть достойно и сообразно ситуации, как решать сложные вопросы, писать письма, звонить, общаться через мессенджеры, организовать пространство в офисе, дарить подарки. В книгах часто содержится устаревшая информация, ведь этикет тоже меняется, а собственный опыт может стоить слишком дорого. Правило, что деловые звонки стоит совершать в промежутке с 9 до 21 часа, существует не для того, чтобы на ровном месте создать трудности. Его задача - разделить рабочую и личную жизнь, показать: есть время для труда и для отдыха, и не стоит беспокоить человека, когда он расслабляется.

Под бизнес-сегмент у меня разработаны специальные программы, которые решают главные вопросы деловой коммуникации и помогают бизнесменам эффективно работать. Одними из самых востребованных курсов являются «Мастерство small talk» и «Искусство произведения первого впечатления». Еще большой популярностью пользуются темы налаживания деловых связей (то, что сейчас называется network), правила деловой переписки, этикет и организация переговоров, деловой дресс-код, постановка сервиса и обслуживания клиентов. Все занятия практико-ориентированы, под них разработаны игровые техники обучения, интерактивные программы, где каждое теоретическое правило отрабатывается на деле. Например, если мы изучаем протокол ведения переговоров, я рассказываю, как правильно рассаживать их участников, вести дебаты, высказывать аргументы, организовать обсуждение, какие роли в переговорной группе могут быть. После теоретической части участники обучения решают задания, где применяют полученные знания. Если мы изучаем правила поведения во время обеда, мы идем в ресторан, где для нас накрывают стол полным кувертом (сервировка), и я рассказываю и показываю, для чего нужен каждый прибор и как его использовать. Затем со стола все убирается, и ученики воспроизводят сервировку по памяти и исходя из логики, которую я давала: где какой прибор лежал и на каком расстоянии они должны быть друг от друга. Обязательно практическая часть включает и обед, для которого мы заказываем «сложные» блюда: мидии, бефстроганов с картофелем, каре на косточке или суп с крупными кусочками. Сразу возникает масса вопросов о том, как правильно это есть. Проделав все своими руками и подумав над каждым шагом собственной головой, человек гораздо лучше запоминает любые правила. Например, он никогда не станет после нашего обеда пить воду с лимоном из чаши, которую приносят после мидий. Ведь он запомнит, что она предназначена для того, чтобы мыть в ней пальцы…

Еще одна большая беда белоруса - неумение вести непринужденную беседу с малознакомым человеком, то, что англичане называют small talk. Как первым заговорить с незнакомцем? О чем разговаривать? Как уйти от неприятного вопроса? Как заполнить неловкие паузы? Мы это тоже изучаем на занятиях по деловому этикету. Опять же через игру и действие.

- Почему так важен этикет во время бизнес-завтрака и обеда?

- Во всем мире бизнес-завтраки или обеды используют для того, чтобы пообщаться с деловым партнером в менее формальной обстановке, чем офис. Люди, например, утром за кофе и круассаном пересекаются на полчаса, быстро договариваются о каких-то текущих вопросах и расходятся потом по своим кабинетам, чтобы дальше плодотворно работать. Бизнес-ланч - это уже более обстоятельная история. Во время него часто присутствует несколько человек, которые могут обсудить важные вопросы с документами и даже подписями. А неформальная обстановка кафе или ресторана расслабляет и помогает эффективнее находить решения.

- Что люди часто делают неправильно во время завтрака?

Часто вижу, как во время завтрака люди делают заказ до того, как пришел гость. У делящих трапезу за одним столом должно быть одинаковое количество блюд. Выяснить это можно в беседе фразой: «Я не очень голодна, как вы смотрите на то, чтобы выпить кофе?» А заказывать себе три блюда, когда вторая сторона сидит с одним чаем, - моветон.

Общая проблема - неправильное пользование столовыми приборами. Например, не для всех блюд необходима вилка. Салфетку нельзя засовывать за воротник, а хлеб класть на край тарелки.

Еще одна распространенная ошибка, когда во время общения между собеседниками ставится какой-либо предмет. Это может быть громоздкая ваза, бутылки с водой или ноутбук. Такой барьер создавать ни в коем случае нельзя. Он неблагоприятно влияет на восприятие информации. Мы подсознательно как бы отгораживаемся от собеседника.

- Вы учите этикету своих детей?

- Мне не очень нравится деление этикета на взрослый и детский. Правильнее было бы говорить про семейный этикет. В Европе эти правила повседневного общения с друзьями, родителями, учителями, коллегами и соседями не отделены от жизни. Дети учатся здороваться со всеми, проявлять уважение, есть за одним столом со взрослыми с раннего возраста. Например, там родители сервируют им стол со «взрослыми» приборами и посудой. Дети не сидят за отдельным столиком с пластиковыми вилками и ложками. Так малышам дают понять, что они - часть общества. И оказавшись, например, в ресторане, они уже готовы к адекватному поведению, они понимают, как следует себя вести.

Своих детей я к этикету отдельно не учу, мы в нем живем. Дома я показываю на своем примере, приглашаю сына и дочь сделать сервировку, подсказываю, как общаться с гостями и друзьями. Конечно, если они совершают ошибки, я их поправляю, но делаю это корректно и тихо. И это дает свои плоды. Недавно мы были на пафосном мероприятии, где столы были накрыты бархатными скатертями, стояли золотые канделябры, а вокруг суетились официанты в белых перчатках. При этом гостей удивили тем, что на ужин была подана… шаурма. Правда, с трюфелями и золотом. Мой 4-летний ребенок - единственный, кто сразу понял, что ее лучше развернуть и есть начинку с помощью вилки. А вот взрослые люди, сидящие за нашим столом, растерялись.

- И напоследок расскажите, как человеку начать жить по этикету?

- Начните день с завтрака, поданного по всем правилам этикета. Этот стандарт станет меркой, по которой вы будете создавать весь оставшийся день. Накройте стол красивой салфеткой, подайте привычную еду на закусочной тарелке и с закусочными приборами (они по размеру чуть меньше, чем обычные). Для блюд из яиц используйте только вилку - разрезать ножом омлет или яйца не стоит. Пейте кофе из подходящей чашки с блюдцем, а молоко в него наливайте из маленького сливочника. Хлеб кладите на специальную маленькую пирожковую тарелку, которую обычно располагают справа вверху от главной, или на скатерть, но никогда не на край самой тарелки. Начинайте и завершайте трапезу одновременно со всеми, с кем сидите за столом. И улыбайтесь. Приветливое настроение - главное условие хорошего воспитания.

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