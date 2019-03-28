2019-03-28T16:16:14+03:00
Минск
КП Беларусь

«Я Моне. Я Шишкин. Я Малевич». 31 марта начнут принимать работы на выставку от всех желающих

Прием работ продлится три дня - 31 марта, 1 и 2 апреля. В прошлом году художники приходили за несколько часов до открытия, чтобы картина попала на выставку
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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А это прошлогодняя выставка. И художница Мария Гляцевич, которая принесла свою картину в огромном пакете PradaА это прошлогодняя выставка. И художница Мария Гляцевич, которая принесла свою картину в огромном пакете PradaФото: Святослав ЗОРКИЙ
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В воскресенье 31 марта начнут принимать работы на самую народную выставку «Я Моне. Я Шишкин. Я Малевич». Народной выставку прозвали, потому что поучаствовать в ней может любой желающий. Есть только два условия - чтобы работа пролезла в дверь и хватило место в выставочном пространстве. Картины принимают без отбора и по живой очереди. В этом году работы будут выставляться в Национальном центре современных искусств на Некрасова, 3. Выставка проходит уже третий раз. В прошлые годы участники приходили за два часа до открытия и готовы были стоять пять часов, чтобы их работу увидел народ.

Традиционно в этом году будет выбрана работа, которая получит приз зрительских симпатий - по количеству голосов посетителей выставки. А среди тех, кто проголосует, разыграют картину известной белорусской художницы Зои Луцевич за 1000 евро.

- На выставке будут представлены как работы профессионалов первой величины, так и художников, которые находятся на раннем этапе обучения, зрелых художников-самоучек, представителей наивного и инситного искусства, работы детей и взрослых, - говорят организаторы. - На протяжении выставки пройдут лекции, мастер-классы и экскурсии в сопровождении профессиональных искусствоведов, и, конечно, каждый зритель сможет проголосовать за понравившиеся работы, чтобы в следующем году в рамках большого проекта представить персональную выставку народного фаворита.

Принести свою самую лучшую работу можно 31 марта, 1 или 2 апреля с 12.00 до 20.00 в НЦСИ на Некрасова, 3. Стоимость участия - 25 рублей. Организаторы напоминают, что работы, предполагающие крепление к стене, должны быть снабжены подвесной системой.

НЕ ПРОПУСТИ!

КОГДА? выставка пройдет с 4 апреля по 12 мая.

ГДЕ? НЦСИ на Некрасова, 3

ЦЕНА ВОПРОСА: 2-5 рублей

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