2019-03-28T16:30:13+03:00
Экономика
КП Беларусь

Зарплату педагогов планируют довести до 100% от средней по стране, а врачей - до 150%

Достичь таких высоких показателей в правительстве хотят к 2025 году
Таисия САВИНА
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Средняя зарплата в 2018 году составила 958,1 рубля.Средняя зарплата в 2018 году составила 958,1 рубля.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Зарплаты бюджетников в 2019 году хотят довести до 80%, а пенсии - до 40% от средней зарплаты по стране. Для примера: за этот февраль она была 977,6 руб., соответственно, зарплата бюджетников составила бы 782 руб., а пенсия - 391 руб., если бы планы начали сбываться уже начала года.

Бюджетники, которые следят за обещаниями правительства, вспомнят: такие планы строились на прошедший год, но не удалось выполнить показатель 80%, зарплата составила только 77% от средней.

Начало 2019 года показало, что никаких подвижек в этом пока нет.

- Мы вышли на ранее установленные параметры. Здесь важно обеспечить их выполнение и по итогам 2019 года, - рассказал журналу «Финансы, учет, аудит» премьер-министр Сергей Румас.

- Приоритет на текущий год очевиден. Это повышение заработной платы низкооплачиваемых категорий работников, сближение минимальной заработной платы и минимального потребительского бюджета, - дополнил министр финансов Максим Ермолович. - В среднесрочной перспективе (к 2025 году) необходимо выйти на целевой показатель по средней заработной плате врача на уровне 150% к средней заработной плате по экономике, педагогического работника - на уровне 100%.

Приведем цифры. Средняя зарплата в 2018 году составила 958,1 рубля. Если бы система уже заработала, столько в среднем мог бы зарабатывать педагог. А врач - и вовсе 1437 рублей. В 2025 году, учитывая запланированный рост зарплат, суммы будут больше. Пока же врачи и педагоги из года в год оказываются в числе самых низкооплачиваемых профессий.

С пенсиями ситуация чуть лучше, хотя до показателя 40% в 2018 году мы тоже не дотянули, и планы пришлось перенести на этот год. Средняя пенсия в декабре составила 34,2% от средней зарплаты по стране (то есть чуть больше 381 руб.). Ранее министр труда и соцзащиты Ирина Костевич сообщала, что по итогам 2019 года средняя пенсия по возрасту должна составить 411 рублей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Вернуть займы, которые получили убыточные предприятия, будет сложно

Бессмысленное финансирование убыточных предприятий, которые МВФ и Всемирный банк называли одной из главных причин упадка в экономике, похоже, наконец прекратилось.

- Наш собственный опыт и практика других стран говорят о том, что денежные вливания в организации, без изменения системы управления со стороны собственника, не приносят ожидаемого результата. Поэтому позиция президента Беларуси очерчена очень четко: никакой новой поддержки госкомпаниям, которые не в состоянии работать в современных экономических условиях, - рассказал Сергей Румас.

На 1 января 2019 года просроченные долги убыточных госпредприятий составили около 1 млрд белорусских рублей - перед государством и 390 млн - перед Минфином за то, что погасили их внешние займы. Как отмечает премьер, «возврат этих денег является сложной задачей».

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