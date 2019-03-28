«Испугалась, расспрашивала дочку, все ли хорошо». Директора школы подозревают в сексуальном насилии над детьми

В деревне Станиславово, что недалеко от Шарковщины Витебской области, местные жители шокированы: задержали 59-летнего директора школы - его подозревают в домогательствах к детям. О мужчине известно немного: работал здесь больше 10 лет, живет в Шарковщине, приехал в Беларусь из Украины.

В школе учится 43 человека. Это не только местные дети, некоторые приезжают из других деревень. В пятом классе учится только два человека, в четвертом - четыре, в третьем - семь. Родители некоторых ребят напуганы и расстроены.

- У меня внучка там в седьмом классе учится, - рассказывает Ирина из соседней деревни Пялики. - Дети уже тоже обо всем знают. Все было хорошо, на директора никто не жаловался. Я про него тоже ничего плохого сказать не могу, но так просто по человеку же не определишь, есть у него такие наклонности или нет - наверное, врачи разбираться должны. Мне об этом невестка рассказала - неприятная очень история. Я бы никогда не подумала, что такое в сельской школе может случиться.

У Валентины из деревни Станиславово в этой школе учится дочка, девочка ходит в четвертый класс.

- Конечно, сразу испугалась. Стала у дочки аккуратно расспрашивать - она говорит, что все было хорошо. Он у них физкультуру вел. Ребенок говорит, что на уроках они играли, приседали - ну, все как обычно. Но я все равно буду переводить ее в Шарковщину учиться.

Местные жители в недоумении: кто-то не верит в то, что это правда, другие просто не знают, как к этому относиться - директор всегда был на хорошем счету, старался, чтобы в школе все было в порядке.

- Я живу недалеко от школы. Ну не может быть такого! - не сдерживает эмоций житель Станиславово. - Я как узнал - за голову взялся. Он культурный, хороший мужик, не говорите плохого про него! Не хочется и думать, что это правда.

Кристина учится в девятом классе школы. Девушка переживает за директора, считает, что его оклеветали.

- Мне тоже жалко его очень. Думаем, что это какая-то ошибка произошла - всегда все было хорошо, никогда от детей на него жалоб не слышала, - добавляет мама девушки.

Следственный комитет 25 марта возбудил уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Мужчина задержан. Следователи знают о четырех потерпевших. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.