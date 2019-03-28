Александр Лукашенко: Я никогда не смирюсь, чтобы в моей стране был бардак

«Люди не знают, что те коровы обошлись стране на вес золота»

«Я посмотрел по следам этих разборок в Могилеве. Некоторые там начали смещать акценты. Чуть ли Лукашенко не с той ноги встал, пришел, разборки устроил, разогнал всех. Могилевщина плетется в хвосте развития всей страны. Никакого движения вперед. И губернатор был в последний раз в прошлом году предупрежден, что по итогам года мы посмотрим на их работу, и в том числе на руководителей республиканского звена».

«Я хочу, чтобы люди понимали, что вопрос не столько в том, что там коровы грязные. Это просто люди не знают, что те коровы обошлись стране на вес золота. Мы их собирали по всей стране, чтобы укомплектовать молочно-товарные комплексы. И эти коровы не должны около 5 тыс. кг молока давать в год (это тоже неплохой удой, но не для этих коров)».

«Технология содержания отвратительная. Видите ли, корове не прикажешь, где ей лечь - в навозную жижу или в сухое место, где свежая солома. Это пусть расскажут тем, кто не видел коров никогда».

«Свезли туда самое породистое стадо. Все по технологии выстроили. Оказывается, у них соломы не хватило. Но до сих пор в валках на поле солома там валяется. А большую половину запахали, потому что не смогли собрать, не организовали людей. Вот и проблема».

«Люди не научились быть благодарными. А им просто не сказали, что это за счет всей страны построили комплекс, что создали самые лучшие условия для того, чтобы получали хорошую зарплату, чтобы имели работу».

«А в таких хозяйствах должна быть железная дисциплина. Поэтому я поручил главе Администрации и председателю Комитета госконтроля перевести на военное положение подобные хозяйства. И я не боюсь открыто об этом говорить. Это я говорю для всех вас, потому что вам придется элементы такого управления использовать на местах».

«Никогда вас не накажу за то, что вы излишне требовательны к подчиненным»

«Вы - люди, которые находятся на передовой, лицом к лицу не с врагом, а с нашими минчанами, - обратился президент к новым главам Заводского, Октябрьского, Партизанского и Фрунзенского районов Минска. - Они хотят зарабатывать, свою семью содержать и растить детей. То есть элементарные вопросы жителей Минска - их решение - лягут на ваши плечи».

«Для того чтобы содержать Минск в чистоте и порядке, денег в бюджете нет. Запомните: это не бюджетные средства. Это работа ваша с лопатой, граблями и метлой, это работа ваших подчиненных, трудовых коллективов и всех тех, кто перемещается по улицам и сидит в парке. И люди на это отзовутся. Но им надо предложить, показать, сказать, что делать». «А кто не понимает - заставить. И для этого у вас предостаточно полномочий. Я никогда вас не накажу за то, что вы излишне требовательны к своим подчиненным и другим людям. Только по-человечески, не издеваясь над людьми».

«Я знаю, что такое корова, порядок в городе или на селе. Поэтому я и требую с вас, зная все это. И я никогда не смирюсь, чтобы в моей стране был бардак. Тем более на моих глазах. Вы это должны четко представлять».

«Никто над вами не довлеет, никакие бандиты, жулики вас не разводят, никто вам не угрожает (пусть только попробуют). Так организовывайте и действуйте. Идите на шаг впереди. Тогда все будет нормально».

«В советские времена милиция была везде»

«Вы знаете, что милиция - это основа всей нашей общественной безопасности, борьбы с криминалом. Если эффективно работаете, шевелитесь - будут и результаты. Но, если абсолютно честно, я не могу сегодня милиции поставить по 10-балльной шкале оценку 9 или 10, и даже 8 с натяжкой. И я лишний раз в этом убедился (это министра касается и госсекретаря), будучи в Могилевской области».

«Поэтому имейте в виду: порядок должен быть во всем. Не только на улицах, не только в борьбе с криминалом. Но и помощь надо оказать по контролю за хранением техники, капитальных зданий и помещений. Без милиции мы это не сделаем. В советские времена милиция была везде. У них до всего было дело. Сейчас мы, видимо, в отдельных местах перчатки беленькие надели и ходим».

По информации БелТА.

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