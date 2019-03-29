Объявляем победителей фотоконкурса «Дачные истории»
Месяц на нашем сайте kp.by шел фотоконкурс «Дачные истории». Аппетитные шашлыки, разноцветные помидоры, чумазые счастливые дети на лужайке, ведра клубники… Посмотреть есть на что!
И вот сейчас «Комсомольская правда» в Белоруссии» объявляет победителей!
Первое место по результатам интернет-голосования заняла Тяговская М.М. Приз победителю - теплица «Гарант-лидер».
Тяговская Мария Михайловна
Второе место по результатам интернет-голосования заняла Кондрашова А.Н. Приз - лобзик электрический WORCRAFT JS08-100.
Кондрашова Анна Николаевна
Третье место по результатам интернет-голосования занял Соколин С.А. Приз - садовый набор из 6 предметов PALISAD LUXE (мотыга, мотыжка, мини-лопата, веерные грабли, классические грабли, рукоятка).
Соколин Сергей Александрович
Призы предоставлены партнерами: сеть магазинов «Хозтоварищ» и «Завод теплиц Гарант» .
Также организатором фотоконкурса определены участники, которые будут награждены как авторы самых интересных и душевных снимков.
Афанасьева Анастасия, Поворотная Марина Николаевна и Анкуд Галина Михайловна получат наборы из 6 книг серии "Моя чудесная дача".
Участники самых интересных и душевных снимков
Поздравляем победителей!
ГДЕ ЗАБРАТЬ ПРИЗ?
Победители фотоконкурса могут связаться по тел. +375 (17) 294-27-04 для уточнения информации о получении приза.
Получить приз можно будет лично при предъявлении паспорта.
БУДЬ В КУРСЕ!
Чтобы обеспечить равные условия для голосования всем участникам конкурса, на нашем сайте установлено ограничение на количество голосов: один пользователь (с одного IP-адреса) - один голос в сутки. За соблюдением этого правила следило жюри. Любое нарушение приравнивалось к накрутке голосов. При выявлении нечестного голосования (с одного IP-адреса более одного голоса) накрученные голоса исключались из общего количества.