2019-03-28T17:22:02+03:00
Общество
КП Беларусь

Объявляем победителей фотоконкурса «Дачные истории»

Определены авторы самых впечатляющих кадров
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Победители фотоконкурса «Дачные истории»Победители фотоконкурса «Дачные истории»
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Месяц на нашем сайте kp.by шел фотоконкурс «Дачные истории». Аппетитные шашлыки, разноцветные помидоры, чумазые счастливые дети на лужайке, ведра клубники… Посмотреть есть на что!

И вот сейчас «Комсомольская правда» в Белоруссии» объявляет победителей!

Первое место по результатам интернет-голосования заняла Тяговская М.М. Приз победителю - теплица «Гарант-лидер».

Тяговская Мария Михайловна

Тяговская Мария Михайловна

Второе место по результатам интернет-голосования заняла Кондрашова А.Н. Приз - лобзик электрический WORCRAFT JS08-100.

Кондрашова Анна Николаевна

Кондрашова Анна Николаевна

Третье место по результатам интернет-голосования занял Соколин С.А. Приз - садовый набор из 6 предметов PALISAD LUXE (мотыга, мотыжка, мини-лопата, веерные грабли, классические грабли, рукоятка).

Соколин Сергей Александрович

Соколин Сергей Александрович

Призы предоставлены партнерами: сеть магазинов «Хозтоварищ» и «Завод теплиц Гарант» .

Также организатором фотоконкурса определены участники, которые будут награждены как авторы самых интересных и душевных снимков.

Афанасьева Анастасия, Поворотная Марина Николаевна и Анкуд Галина Михайловна получат наборы из 6 книг серии "Моя чудесная дача".

Участники самых интересных и душевных снимков

Участники самых интересных и душевных снимков

Поздравляем победителей!

ГДЕ ЗАБРАТЬ ПРИЗ?

Победители фотоконкурса могут связаться по тел. +375 (17) 294-27-04 для уточнения информации о получении приза.

Получить приз можно будет лично при предъявлении паспорта.

БУДЬ В КУРСЕ!

Чтобы обеспечить равные условия для голосования всем участникам конкурса, на нашем сайте установлено ограничение на количество голосов: один пользователь (с одного IP-адреса) - один голос в сутки. За соблюдением этого правила следило жюри. Любое нарушение приравнивалось к накрутке голосов. При выявлении нечестного голосования (с одного IP-адреса более одного голоса) накрученные голоса исключались из общего количества.

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