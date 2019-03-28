Чем запомнились отправленные в отставку вице-премьер Русый и министр Заяц?

Жесткие кадровые решения Александр Лукашенко принял после визита в Могилевскую область. Он посетил молочно-товарный комплекс «Слижи» ОАО «Амкодор-Шклов», которое входит в структуру агрохолдинга «Купаловское». Условия в хозяйстве президента шокировали. Например, условия содержания коров он сравнил с Освенцимом.

Сразу после визита президента должностей лишились губернатор Могилевской области, председатель Шкловского райисполкома и помощник президента по Могилевской области. А на следующий день в отставку отправились и два высоких чиновника, которые отвечали за сельское хозяйство в стране: 64-летний вице-премьер Михаил Русый и министр сельского хозяйства и продовольствия 60-летний Леонид Заяц. Обоих можно назвать долгожителями, свои посты они занимали с 2012 года.

Михаил Русый успел поработать в трех составах правительства. Причем в августе 2018-го он остался единственным чиновником, который перешел из старого правительства в новое. Позже выяснилось, что в тот момент Русого спас плохой год для сельского хозяйства и ситуация в льноводстве.

- И Русого с сегодняшнего дня бы не было, но, как человек деревенский, я понимаю: был все-таки не лучший год. (…) Да, плохо, но все-таки, как руководитель нашего предприятия здесь сказал, у него есть хорошая динамика (в производстве льноволокна. - Ред.). Это спасает Русого от той катастрофы, которую потерпели его коллеги во главе с Кобяковым, - говорил в ноябре 2018 года Александр Лукашенко.

Прежде чем стать вице-премьером, Михаил Русый дважды был министром сельского хозяйства и продовольствия - с 2001 по 2003 год и с 2010 по 2012 год. Причем первый заход Русого на эту должность окончился скандалом: его уволили в том числе за приписки в отчетах чиновников о том, что работникам колхозов выплатили зарплаты, а с крестьянами рассчитались за сданные продукты. После этого Михаил Русый на год уехал советником в отделение посольства Беларуси в Санкт-Петербурге - и снова вернулся строить карьеру в Беларуси. В 2004 и 2008 годах он становился депутатом Палаты представителей.

Экс-министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц занял эту должность в 2012 году сразу после Михаила Русого, который пересел в кресло вице-премьера. До этого Заяц работал директором агрокомбината «Дзержинский» и семь лет был заместителем председателя Минского облисполкома. На посту министра ему не раз приходилось защищать белорусскую продукцию от претензий Россельхознадзора, иногда достаточно резко.

- Мы видим, что бывает предвзятое отношение со стороны Россельхознадзора относительно наших предприятий, необоснованные обвинения со стороны их специалистов. Это проявляется на молочных предприятиях, птицеводстве, может, даже и подтасовываются результаты лабораторных исследований. Надо более напористо работать по защите своих интересов, - говорил Леонид Заяц.