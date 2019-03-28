На Брестчине ищут осколки метеорита

Речь идет о болиде, который пролетел над Брестской областью в ночь на 7 января. Его хвост и яркую вспышку зафиксировали камеры видеонаблюдения в Брестском районе, свечение и последовавший за ним хлопок заметили жители Пружанщины.

- Что это за ярко-синее зарево было в небе около 3.35? - спрашивали удивленные жители Пружан в соцсетях.

Оказалось, они стали свидетелями метеорного потока Квадрантид. Один метеор из этого потока теперь и стал “иголкой в стоге сена” - подозревают, что он упал на землю, и теперь ищут осколки от него.

Специалисты проекта «УфоКом» еще зимой вычислили примерную траекторию полета небесного тела. По их подсчетам, метеорит должен был упасть между Пружанами и Березой. Правда, зимой никаких следов от него не нашли.

Польские фотокамеры зафиксировали болид. Фото: www.pkim.org

Весной решили вернуться к этому вопросу. Недавно в Беларусь приезжали сотрудники Польской лаборатории комет и метеоров. Их камеры зафиксировали, что метеорит летел в направлении Пружан. По данным польских ученых, на входе в атмосферу Земли он мог весить до 500 кг, при падении - около 100 и мог раздробиться на фрагменты от 50 кг до 100 г.

Ученые не оставляют надежды найти эти осколки до того, как сельхозтехника перепашет поля - иначе шансов будет совсем мало. Искать нужно в районе деревень Полонное Заболотье, Смоляны, Задвораны, Туловщина, Загорье, Стасюки в Пружанском районе, Давыдовичи, Бухалли, Михновичи - в Березовском районе.

Примерный район поиска осколков метеорита. Фото: www.pkim.org

Нашедшему осколок нужно зафиксировать координаты этого места, по возможности сфотографировать его, а также сам фрагмент метеорита. От обычного камня его может отличать черный цвет (на сколах - светлый) и внушительный в сравнении с обычным куском гранита вес.

Правда, никто не может гарантировать, что осколки метеорита упали на землю. Болид был ярким, и это позволяет предполагать, что метеорит был внушительных размеров. Но он мог сгореть в атмосфере земли. А мог и не сгореть.

КОМПЕТЕНТНО

- Осколки метеорита теоретически могли выпасть на землю, но сказать об этом наверняка можно будет лишь тогда, когда что-то найдут, - говорит Виктор Гайдучик, участник проекта «УфоКом», который занимается исследованием в том числе неопознанных летающих объектов и аномальных явлений. - Когда метеорит или космический мусор вторгается в земную атмосферу, он начинает в ней гореть. Люди наблюдают яркое светящееся тело, которое называют метеором. Если это тело довольно крупное, то и метеор получается очень большой и яркий. В этом случае его называют болидом. При пролете болидов есть вероятность, что космическое тело может не успеть полностью сгореть в атмосфере, тогда на землю выпадают метеориты. В нашем случае наблюдался болид, соответственно, есть шанс, что что-то долетело до земли. Не факт, конечно, но вероятность есть.