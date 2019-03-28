2019-03-28T18:06:41+03:00
Досуг
КП Беларусь

В Минске выступит экс-вокалистка Nightwish Тарья Турунен

Тарья приезжала с концертом в Беларусь пять лет назад
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Фото: Tim TronckoeФото: Tim Tronckoe
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Финская певица Тарья Турунен споет лучшие песни из сольной карьеры и порадует поклонников времен Nightwish. С середины 90-х по середину 00-х Тарья Турунен была голосом и лицом метал-группы Nightwish. Вместе они записали пять альбомов и объехали весь мир, но в 2005 году расстались. После этого Тарья начала сольную карьеру - выпустила 4 студийных рок-альбома, 2 альбома зимних песен, 1 классический альбом и 3 концертных диска. Каждый год она дает более 50 концертов на трех континентах.

- Помимо лучших песен разных лет, в рамках концерта впервые в Минске прозвучат песни из самого свежего студийного альбома певицы «The Shadow Self» (2016), который многие критики назвали самым тяжелым и самым сильным в ее дискографии, - обещают организаторы.

НЕ ПРОПУСТИ!

КОГДА? 14 мая, 20.00

ГДЕ? Prime Hall

ЦЕНА ВОПРОСА: 73-103 руб.

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