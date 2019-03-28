Милиция и соседи всю ночь искали двух девочек, а они сидели в стогу сена недалеко от дома

Кристину и Диану искали всю ночь. Родители, соседи, поднятые по тревоге милиционеры Полоцкого РОВД сбили ноги в поисках детей. Девочки сами явились в половине шестого утра. Замерзшие, испуганные, с сеном в волосах и на одежде. Оказалось, они всю ночь просидели в стогу неподалеку от дома Кристины.

Гулять подружки ушли около семи вечера 26 марта. 11-летняя Диана в деревню Мыщено приехала на дачу, а ее 12-летняя подруга Кристина - местная. Девочки исчезли из поля зрения взрослых, но поначалу об этом никто не беспокоился. Мыщено - деревня небольшая, реки поблизости нет, лес далеко. Но когда стемнело, а девочки так и не появились, взрослые забили тревогу. Сначала искали потеряшек сами, а ближе к часу ночи позвонили в милицию. Сотрудники милиции обошли все дома в Мыщено, прочесали деревню. Кристина и Диана все это время сидели в стогу, слышали, что их зовут, ищут - и это их еще больше испугало. Раз ходят с милицией - значит, точно накажут! Из стога девочки выбрались только тогда, когда совсем озябли. Люди бывалые утверждают, что в стогу можно переждать и тридцатиградусный мороз. Главное, выкопать нору поглубже, метра на полтора. Девочки этих хитростей не знали, и легкий ночной морозец стал для них серьезным испытанием.

Кристина и Диана загулялись допоздна и так испугались, что их будут ругать, что решили совсем не идти домой. Фото: Полоцкий РОВД.

- Эта история закончилась хорошо, но вскрыла серьезную проблему, - рассказала официальный представитель Полоцкого РОВД Юлия Зайцева. - Оказалось, что одна из девочек, Кристина, находится в социально опасном положении.

Когда милиционеры вошли в дом, где живет Кристина вместе с братом, сестрой и бабушкой, увиденное их шокировало. В доме грязь, беспорядок, оборванные обои, еды нет - только хлеб да мешок картошки.

Еды в доме, где живут трое детей, не было - только хлеб да мешок картошки. Фото: Полоцкий РОВД.

- Всего в семье четверо детей, старший уже взрослый, ушел «на свой хлеб», - рассказала Юлия Зайцева. - Отец с семьей давно не живет, мать тоже живет отдельно. Фактически детей воспитывает 75-летняя бабушка. Женщина старается присматривать за внуками как может, но ее уже подводит здоровье.

Раньше семья в поле зрения правоохранительных органов не попадала. Теперь же органы опеки будут решать вопрос о том, чтобы детей из семьи изъять. А вот семья Дианы - благополучная, уточнила Юлия Зайцева. На родителей обеих девочек составили протоколы за то, что несовершеннолетние находились на улице без присмотра взрослых после 23.00.

Оборванные обои, беспорядок - такую картину увидели милиционеры в доме Кристины. Фото: Полоцкий РОВД.