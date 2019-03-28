Планы транспортников: в аэропорту Гродно появится база лоукостов, а дорогу на Вильнюс отремонтируют

Не первый год ведутся разговоры о приходе в Беларусь лоукостов – дешевых авиакомпаний. И вот новый поворот в этом вопросе – создание лоукост-базы в областном аэропорту.

- Наша основная задача – это привлечение разных форм, бизнесов и моделей авиационных перевозчиков, в том числе и лоукост-компаний. Для этого была принято концепция развития, которая подразумевает создание лоукост-базы на территории Гродненского аэропорта. Мы провели ряд переговоров, в том числе с азербайджанской стороной о привлечении полетов в аэропорт Гомель и Гродно, с венгерским посольством – о привлечении компании Wizzair (венгерский лоукост. – Авт.). Также подписали с эстонской компанией соглашения. На летний сезон 2019 года подписано соглашение с Россией об увеличении количества рейсов, - объяснил директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский. - Гродно сейчас достаточно интересный туристический район. Мы выбрали этот город как базу для привлечения лоукост-компаний.

В ведомстве отмечают, что заинтересованы в приходе в Беларусь лоукостов.

- Наша базовая стратегия определена таким образом, что мы должны заниматься развитием региональных аэропортов, - добавил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко. - Эти аэропорты сегодня соответствуют всем стандартам. За прошлый год практически все они продемонстрировали неплохую динамику. Вместе с тем мы заинтересованы, чтобы пришел лоукост. Мы предлагаем, мы открыты в этом плане.

Уже в конце апреля-начале мая в Национальном аэропорту откроют вторую взлетно-посадочную полосу. Напомним, ее уже достроили, но не ввели в эксплуатацию.

Также в ближайшее время завершится реконструкция дороги М6, которая ведет к границе с Польшей, этот внушительный участок в 150 км откроется 1 июня. В этом году откроется обновленный участок второй кольцевой – дорога Р80.

- Планируем приступить к проектам по реконструкции автомобильной дороги М7 в направлении Вильнюса и пункта пропуска «Каменный лог». Сейчас проекты прорабатываются, к концу года планируем приступить к реализации, - говорит министр транспорта и коммуникаций Авраменко Алексей. – Также крупный проект - реконструкция дороги М3 Минск-Витебск и Р46 Лепель-Полоцк, и строительство нового моста.

Будет обновлен и 31 мост, который находится в предаварийном состоянии. На реконструкцию 11 из них Европейский банк реконструкции и развития выделил 106 млн евро в ближайшие два-три года. В этом году начнется реконструкция моста через реку Пина в Пинске.

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