Fashion-квартира в Минске: круглая кровать и шкуры аргентинских коров

Сегодня «Комсомолка» в гостях у арт-художника Ольги. Вместе с дочерью они живут в трехкомнатной квартире площадью 90 кв. м в жилом комплексе «Каскад» у станции метро «Молодежная» в Минске.

Переступая порог квартиры, сразу понимаешь - здесь живут творческие люди. Вокруг буйство красок и фактур.

Дизайнер решил, что пасмурному Минску не хватает ярких красок.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Дизайнер решил покрасить стены в красный и желтый»

- Я часто путешествую по Европе, видела там квартиры со смелым дизайном. Мне такой подход очень близок, поэтому, когда приобрела квартиру, решила обратиться к итальянскому дизайнеру Сержио Фава. Он больше работает с оттенками синего и зеленого, но когда прилетел в Минск, сказал: «Город довольно пасмурный, поэтому я буду работать с яркими цветами - это создаст душевную атмосферу». Только на таких условиях Сержио согласился работать, и я была не против. Теперь понимаю, что дизайнер был прав. Прихожу домой после трудного дня - и сразу же поднимается настроение.

Часть стены в гостиной украшает работа итальянского художника «Буйство чувств».Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Вы дали полную свободу дизайнеру?

- У меня было только два требования. Первое: нужно было максимально сохранить пространство и даже «раздвинуть» стены. Потому что дизайном очень легко из 90 квадратов сделать 30. И второе: квартира должна выглядеть современно. Я люблю классику, но стиль fashion мне ближе, - улыбается Ольга.

Дизайнер предложил покрасить стены в гостиной в красный и желтый, а несущую колонну и вовсе оставить нетронутой, только украсить ее художественной лепниной. Главные акценты - дизайнерские часы, итальянские люстры и картины, привезенные из Греции, ЮАР, Эмиратов.

- Часть картин, которые украшают стены гостиной, писали итальянские художники по заказу дизайнера. Не люблю вещи широкого потребления - я ценитель ручной работы, - рассказывает хозяйка.

Обеденные стулья Ольга привезла из Франции, когда ездила на выставку дизайнерской мебели.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Эту картину хозяйка привезла из Греции.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Большинство мебели куплено в Беларуси. В гостиной - диван и кресло из натуральной кожи фабрики «Пинскдрев», кухонный гарнитур делала частная компания. Кухня - с четкими линиями, без лишних деталей.

- Обеденные стулья я привезла из Франции, когда ездила на выставку дизайнерской мебели, - показывает Ольга стулья, изготовленные из прозрачного пластика и металла. - Мне нравится следить за тенденциями в мире дизайна, но находить новинки в Минске непросто. Хотя не исключаю, что такие стулья могли поступить в продажу в столичные салоны мебели.

Кухня - с четкими линиями, без лишних деталей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Итальянский светильник за 700 долларов.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Светильники из бумаги и картона

Спальня Ольги не уступает по оригинальности гостиной. Круглая кровать, бело-серебряные стены, на которых висят картины хозяйки.

- Люстра сделана из бумаги? - удивляемся мы, присматриваясь к ярко-бирюзовому светильнику.

- Да, и покрашена краской. А люстра в коридоре сделана из картона, - улыбается Ольга.

Над круглой кроватью в спальне - люстра из бумаги.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Работы самой хозяйки квартиры.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Казалось бы, куда уже удивляться, но нет - в ванной комнате на потолке вместо потолочного светильника красуется полноценная люстра. Высота потолка позволяет - 2,7 метра. Еще один предмет, который привлек наше внимание, - шкуры аргентинских коров в спальне дочери.

В гостиной и комнате на полу - шкуры аргентинских коров.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ольга любит дизайнерские вещи: в квартире много интересных арт-объектов.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- В квартире есть своя атмосфера и гармония. Мне нравится, что здесь панорамные окна и вечером можно присесть в кресло с чашкой кофе и наблюдать за огнями большого города, - говорит хозяйка.

В квартире есть своя атмосфера и гармония.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Правда, сейчас Ольга собирается уехать жить за границу, поэтому продает квартиру. Она выставлена на продажу за 190 тысяч долларов.

Благодарим за помощь в подготовке материала «Агентство недвижимости. Твоя столица».

В ванной комнате на потолке вместо потолочного светильника красуется полноценная люстра.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Люстра сделана из картона.Фото: Павел МАРТИНЧИК

ЧТО ПОЧЕМ

Ремонт обошел примерно в $55 000, в том числе:

Работа строителей - $17 000

Кухня - $7000

Итальянская кровать - $4000

Мягкая мебель в гостиной - $1600

Шкуры аргентинских коров - $570

Два стула из Франции - $320

Светильник в кухне (Италия) - $700

Люстра в ванной - $450

Другая мебель и стройматериалы - около $23 000

сейчас Ольга собирается уехать жить за границу, поэтому продает квартиру.Фото: Павел МАРТИНЧИК

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