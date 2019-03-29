К 1 мая в Минске обещают залатать все ямы на дорогах

Плохие дороги - проблема в Беларуси почти национальная, особенно весной. А в этом году, говорят водители, ям больше, чем обычно. Так ли это?

- Не могу согласиться, что ям стало больше, просто в этом году весна ранняя, - сказал на онлайн-конференции Белтелерадиокомпании гендиректор «Горремавтодора» Мингорисполкома Денис Глинский. - К 1 мая у нас задача - устранить все ямы в Минске. Никто не будет забыт, мы обязательно ко всем придем. На качество дорог влияют и погодные условия, а в этом году за осенне-зимний сезон у нас было больше 50 переходов через ноль.

Беспокоит минчан и состояние МКАДа.

- С 2013 года мы очень много сделали на этой дороге, - отметил Денис Глинский. - Ежегодно в сезонное время на ней перекладывается асфальтобетонное покрытие. Этот год - не исключение. Работы будут проведены в южной и восточных частях МКАДа.

В интернете то и дело появляются фотографии, как дорожники укладывают асфальт во время или после дождя - прямо в лужи.

- Конечно, это неправильно, когда асфальтобетонное покрытие укладывается в дождь или в низкие температуры, - сказал гендиректор «Горремавтодора». - Хотя есть асфальты, с которыми можно так работать. Я бы очень попросил всех, кто будет видеть подобное, обязательно дозваниваться к нам и сообщать о таких фактах. Это неправильно, нетехнологично так укладывать асфальт в дождь - он будет деформироваться, и ничего хорошего из этого не выйдет.

Рассказал Денис Глинский и о том, кто несет ответственность, если из-за плохой дороги машину приходится ремонтировать.

- Надо вызывать ГАИ, и на месте все решается, - сказал Глинский. - Были случаи, когда и дорожники признавались виноватыми, тогда выплачиваем штрафы. Бывает, что мы проводим работы, участок обозначен знаками, но все равно водитель въезжает в яму. Если же такое произошло на необозначенном участке, то, конечно, это наша вина. Но и в таком случае последнее слово за ГАИ.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Площадь Победы будет с подогревом?

Денис Глинский рассказал о необычной идее для площади Победы:

- Есть у нас такая задумка, чтобы на всей площади был подогрев. В этом году будет разрабатываться проект, а в следующем - осуществляться.

Волнует минчан и ситуация с велодорожками в столице.

- В Минске очень развито велосипедное движение, но дорожки у нас уже сформированы, и в этом году мы будем ремонтировать их в 5 районах, - сказал Глинский. - Что касается интеграции с проезжей частью, то, наверное, такого не предвидится. Они преимущественно будут на тротуарах.