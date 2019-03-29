Лжериелтор на продаже квартир заработала 80 тысяч долларов

Стражи порядка задержали 37-летнюю минчанку, которая придумала мошенническую схему, связанную с продажей квартир в Минске. Разоблачило аферистку главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД. Известно, что всего потерпевших шесть. Это мужчины и женщины разных возрастов, которые захотели улучшить свои жилищные условия, но столкнулись с мошенницей.

Своих жертв женщина находила в основном через знакомых, но кому-то представлялась риелтором в интернете. Суммарный причиненный ущерб - более 170 тысяч рублей (почти 80 тысяч долларов).

Подозреваемая, представляясь риелтором, сообщала, что занимается подготовкой к продаже особенных квартир, а именно тех, у которых очень привлекательная цена. Так, трехкомнатную квартиру рядом со станцией метро на проспекте Пушкина женщина предлагала купить за 23 - 26 тысяч долларов. Называла она и более удивительные суммы: квартира в менее престижном по логистике районе вообще продавалась за 12 тысяч.

- Потенциальным покупателям женщина объясняла, что собственники недвижимости - лица асоциального поведения, злоупотребляющие наркотиками либо спиртным. В связи с этим накопилась существенная коммунальная задолженность. Сейчас квартиры распродаются государством, в том числе для того, что покрыть существующие долги, а также приобрести прежним хозяевам жилье в сельской местности. Поэтому-то необходим авансовый платеж, - сообщает МВД.

К слову, аферистка показывала квартиры знакомых, которые даже не догадывались, что же та замышляет. Как же минчанка договаривалась с хозяевами квартир, чтобы те отдали ей ключи? Одной женщине она предложила помочь сдать квартиру, которая находится в плохом состоянии. Другой сказала, что найдет арендодателей комнаты.

- Сами предлагаемые квартиры не могли быть проданы по разным причинам. Например, одно жилье было социальное, за другое не был выплачен кредит, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе МВД. - Не зная этого, потенциальные покупатели с учетом привлекательности цены и якобы эксклюзивности предложения соглашались со всеми условиями и передавали деньги. При этом у некоторых покупателей возникали обоснованные сомнения, когда речь заходила о предоставлении каких-либо документов. Так как кроме обещаний ничего не было.

МВД представило видео, на котором женщине говорят о том, почему она задержана. На вопрос «Подготавливали квартиры к продаже?» минчанка уверенным голосом отвечает: «Нет. Деньги брала в долг и от долгов не отказываюсь».

Любопытно, что женщина является супругой криминального авторитета. Аферистку задержали на этой неделе. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 УК РБ («Мошенничество в особо крупном размере»). Подозреваемой грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет с конфискацией имущества.