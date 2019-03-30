Рэпер Серега исполнил новый гимн для «Динамо-Брест»

Новый гимн начинается со звука волынки и любимой фанатами кричалки «Брест! Динамо!» Впервые болельщики его услышали на торжественном открытии сезона 30 марта. Как раз накануне матча команды в Чемпионате Беларуси по футболу - динамовцы сыграют с «Торпедо» из Жодино.

- Выносите мяч, если мы хотите матча, тот, кто против нас, выучите матчасть, - в гимне есть такие хлесткие слова.

Клип для гимна снимали в Бресте - на стадионе «Брестский» и в новом крытом футбольном манеже. Серега оделся в командный мерч - белую майку, шляпу и шарф с лого «Динамо». Кстати, в спорте рэпер далеко не новичок - он даже был тренером в телевизионном шоу.

Зрители на стадионе давно заметили, что перед выходом брестских футболистов на поле стала звучать волынка. Теперь футболисты объяснили, почему. Во-первых, это музыка из фильма «Последний из Могикан» 1992 года, на котором выросли не только многие игроки, но и их болельщики, и который ассоциируется с силой воли, характером, закалкой. А во-вторых, волынка - та же белорусская дуда! Теперь ее голос будет сопровождать брестских динамовцев в виде гимна команды.