2019-03-30T13:32:37+03:00
Спорт
КП Беларусь

Рэпер Серега исполнил новый гимн для «Динамо-Брест»

Артист впервые исполнил его на торжественном открытии сезона футбольного клуба
Оксана БРОВАЧМайя МЕТЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
Фото: dynamo-brest.byФото: dynamo-brest.by
Изменить размер текста:

Новый гимн начинается со звука волынки и любимой фанатами кричалки «Брест! Динамо!» Впервые болельщики его услышали на торжественном открытии сезона 30 марта. Как раз накануне матча команды в Чемпионате Беларуси по футболу - динамовцы сыграют с «Торпедо» из Жодино.

- Выносите мяч, если мы хотите матча, тот, кто против нас, выучите матчасть, - в гимне есть такие хлесткие слова.

Клип для гимна снимали в Бресте - на стадионе «Брестский» и в новом крытом футбольном манеже. Серега оделся в командный мерч - белую майку, шляпу и шарф с лого «Динамо». Кстати, в спорте рэпер далеко не новичок - он даже был тренером в телевизионном шоу.

Зрители на стадионе давно заметили, что перед выходом брестских футболистов на поле стала звучать волынка. Теперь футболисты объяснили, почему. Во-первых, это музыка из фильма «Последний из Могикан» 1992 года, на котором выросли не только многие игроки, но и их болельщики, и который ассоциируется с силой воли, характером, закалкой. А во-вторых, волынка - та же белорусская дуда! Теперь ее голос будет сопровождать брестских динамовцев в виде гимна команды.

Клип Мы - Динамо-Брест . Источник: Dynamo Brest

Еще больше материалов по теме: «Брест: новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Несовершеннолетняя без прав сбила знак и чуть не упала вместе с «Ауди» в реку, но врезалась в дерево
Румас назвал главный инструмент роста зарплаты
Лукашенко решил в системе расчетов при строительстве навести порядок
Минприроды Беларуси призывает присоединиться к акции «Час земли»
Серега исполнил новый гимн брестского «Динамо»
Фото: «Бегущего пассажира» увековечили в Гомеле
У Лукашенко появились еще одни эксклюзивные австрийские лыжи
Фотофакт. Минчанин организовал в доме в Колодищах нарколабораторию по производству марихуаны
«Перекрыли сетью путь рыбы на нерест»: в Мозырском районе поймали браконьеров
Видеофакт. В Орше взорвалось 25-метровое здание
Румас, Мясникович, Качанова и другие: Лукашенко назначил госпредставителей на предприятиях страны
11 лет колонии и взыскание 90 тысяч рублей: в Минске осудили бывшего директора Дворца спорта
«Исследование останков брата Калиновского, надписи на белорусском языке после перезахоронения»: МИД рассказал о сотрудничестве с Литвой
Поставка Boeing-737 MAX для «Белавиа» приостановлена
В МИДе ответили на открытое письмо Андрея Горвата
В Бобруйске в гараже произошел взрыв – один человек погиб
Витебская епархия предупреждает о Кроте
Пенсионер с диагнозом «диабет» ездил за лекарствами за 90 километров, пока не вмешался Госконтроль
Внешний госдолг Беларуси снизился с начала года
Директор витебской турфирмы продала пятнадцати клиентам фиктивные договоры и билеты