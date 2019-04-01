Эпатаж, сексуальность и элементы акробатики. В Минске прошел Vogue-бал
Танец Vogue появился в 70-х годах в тюрьме Гарлема, где заключенные ради развлечения подражали позам моделей из журналов мод. С тех пор Vogue превратился не просто в танец, в целую культуру, которая сейчас популярна во всем мире. Танцоры Vogue придумывают эпатажные наряды и яркий макияж, ведут себя вызывающе и сексуально, а их танцы включают в себя невероятные позы, кручения и акробатические элементы.
Чтобы посоревноваться в умениях, танцоры Vogue участвуют в специальных мероприятиях - балах. Каждый бал - это настоящий перфоманс и безумное шоу. В воскресенье, 31 марта в Минске в «ОК16» прошел очередной бал «Deep in Vogue», организаторами которого выступили участники первого на территории СНГ vogue-дома House of Bonchinche.
Vogue зародился в 70-ее годы в Нью-Йорке.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Танцоры не сесняются выходить в очень откровенных нарядах.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Чем более запоминающимся будет образ танцора, тем лучше.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Этот танец требует не только эпатажных нарядов, но и серьезной физической подготовки. Некоторые элементы в нем почти акробатические!Фото: Павел МАРТИНЧИК
Нет, нога осталась цела!Фото: Павел МАРТИНЧИК
На ежегодном балу по Vogue в Минске участвовали как белорусские, так и иностранные танцоры.Фото: Павел МАРТИНЧИК
В Vogue важна не только одежда, но и макияж.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Танцевать вог не так уж просто, как может показаться.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Как вам, например, такие элементы?Фото: Павел МАРТИНЧИК
Тема бала этого года - бренды.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Каждый бал - это настоящий перфоманс.Фото: Павел МАРТИНЧИК
И иногда очень эпатажный!Фото: Павел МАРТИНЧИК
Каждая пара танцоров соревнуется друг с другом, а жюри выбирает лучшего.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Vogue - это символ красоты, свободы и моды.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Vogue-бал - это всегда праздник и для участников, и для зрителей.Фото: Павел МАРТИНЧИК