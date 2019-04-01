Эпатаж, сексуальность и элементы акробатики. В Минске прошел Vogue-бал

Танец Vogue появился в 70-х годах в тюрьме Гарлема, где заключенные ради развлечения подражали позам моделей из журналов мод. С тех пор Vogue превратился не просто в танец, в целую культуру, которая сейчас популярна во всем мире. Танцоры Vogue придумывают эпатажные наряды и яркий макияж, ведут себя вызывающе и сексуально, а их танцы включают в себя невероятные позы, кручения и акробатические элементы.

Чтобы посоревноваться в умениях, танцоры Vogue участвуют в специальных мероприятиях - балах. Каждый бал - это настоящий перфоманс и безумное шоу. В воскресенье, 31 марта в Минске в «ОК16» прошел очередной бал «Deep in Vogue», организаторами которого выступили участники первого на территории СНГ vogue-дома House of Bonchinche.

Vogue зародился в 70-ее годы в Нью-Йорке.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Танцоры не сесняются выходить в очень откровенных нарядах.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Чем более запоминающимся будет образ танцора, тем лучше.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Этот танец требует не только эпатажных нарядов, но и серьезной физической подготовки. Некоторые элементы в нем почти акробатические!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Нет, нога осталась цела!Фото: Павел МАРТИНЧИК

На ежегодном балу по Vogue в Минске участвовали как белорусские, так и иностранные танцоры.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Vogue важна не только одежда, но и макияж.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Танцевать вог не так уж просто, как может показаться.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Как вам, например, такие элементы?Фото: Павел МАРТИНЧИК

Тема бала этого года - бренды.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Каждый бал - это настоящий перфоманс.Фото: Павел МАРТИНЧИК

И иногда очень эпатажный!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Каждая пара танцоров соревнуется друг с другом, а жюри выбирает лучшего.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Vogue - это символ красоты, свободы и моды.Фото: Павел МАРТИНЧИК