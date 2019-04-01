«Цель у него единственная - зарабатывание денег». В Витебске фальшивый священник собирает пожертвования и проводит венчания

В Беларуси уже несколько лет промышляет лжесвященник Георгий Крот. Мужчина сделал липовые документы, надел рясу и выдает себя за настоящего батюшку. Привлечь его к ответственности не получается: люди, которые жертвуют ему деньги или платят, к примеру, за отпевание, считают, что они имеют дело с обычным православным священником, и в милицию не обращаются. Георгий Крот несколько лет назад был замечен в районе Бобруйска и Глуска, сейчас тревогу бьет Витебская епархия.

- Он проводит венчания, крещения, отпевания, причащения. Представляется по-разному: например, архимандритом Грузинской православной церкви из Абхазии - что-то в этом есть экзотичное, что людей привлекает. Для других - епископом истинно православной церкви - в качестве доказательства показывает фальшивые документы, - рассказывает проректор по научной работе Минской духовной академии Александр Слесарев.

Имена у лжесвященника тоже разные: Георгий Крот, Александр Владимирович Соколов, он же Георгий Соколов. Естественно, проводить богослужения в церкви он не может, но почитатели Георгия решили эту проблему, построив для него часовню.

- Цель у него единственная - зарабатывание денег. Он собирает пожертвования якобы на церковные нужды, на покупку облачений. Я знаю ряд случаев, когда деньги, которые он зарабатывал мошенническим путем - отпевая, крестя кого-то, потом пропивал с местными алкоголиками, - добавляет Александр Слесарев. - У него есть харизма, способность убеждать, говорить настолько уверенно, что не возникает сомнений.

Георгий Крот постоянно передвигается с места на место: выдает себя за священника то в России, то в разных областях Беларуси: отпевает покойников, освящает квартиры, машины, собирает пожертвования якобы на монастырь в Абхазии. На что действительно уходят эти деньги - неизвестно.

От своего неканоничного «архиерейства» отрекся

В 2012 году Бобруйская епархия сделала запрос в Грузинский патриархат, чтобы узнать, есть ли там такой священник. Ответ пришел отрицательный. Оказалось, что настоящее имя Георгия - Юрий Крот, и никакого духовного сана у него нет. Крот родился в 1985 году в Глуске и рассказывает, что с 2000 по 2010 год служил при Георгиевском мужском монастыре Хустской епархии в Украине. На самом деле до 2012 года Крот работал кочегаром, а потом надел рясу и начал просить деньги у верующих.

В 2012 году в Бобруйске ограбили храм - Крота вызвали в Следственный комитет для допроса. Его причастность к ограблению доказана не была, но мужчина так испугался, что сознался: священник он ненастоящий и отрекся от своего неканоничного «архиерейства». Все это он указал в письме к епископу Бобруйскому и Быховскому Серафиму, попросил прощения и обещал в ближайшее время найти работу. Но свое обещание Крот не выполнил и продолжил обманывать верующих.

Витебская епархия призывает быть осторожными и не доверять человеку на фотографиях. Он может предложить сделать пожертвование на грузинские монастыри, совершать панихиды и другие действия. В УВД Витебского облисполкома говорят, что ни одного заявления на Георгия Крота пока не поступало, а значит, нельзя привлечь мужчину к ответственности за мошенничество.

БУДЬ В КУРСЕ!

«С религиозной точки зрения действия лжесвященника - кощунство»

- С духовной точки зрения все священнодействия, в том числе венчания, отпевания и причащения, которые он совершает, недействительны, - объясняет проректор по научной работе Минской духовной академии Александр Слесарев. - С религиозной точки зрения то, что совершает Георгий Крот, - это грех, кощунство. Как определить, что имеете дело с мошенником? Священник никогда не действует самостоятельно, он прикреплен к храму. Он является или настоятелем прихода, или клириком. К людям, которые не прикреплены ни к одному храму, лучше не обращаться.