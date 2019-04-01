Типичный белорусский вкладчик - женщина старше 55 с депозитом на 7650 рублей

Раз в квартал в Нацбанке рисуют портрет среднестатистического белорусского вкладчика: кто он, сколько ему лет, сколько денег хранит в банке… По итогам IV квартала прошлого года типичный белорусский вкладчик - это женщина старше 55 лет (в эту возрастную группу попадают 56,4% всех женщин-вкладчиков), которая отнесла на депозит 7650 рублей. Надо сказать, что и в предыдущих исследованиях именно женщины за 55 оказывались самыми многочисленными вкладчиками.

В среднем же, по данным на 1 января, типичный белорусский вкладчик положил на депозит 8620 рублей (но не обязательно именно в белорусских рублях, валюта может быть любой). По сравнению с предыдущим кварталом эта сумма выросла на 250 рублей. При этом белорусы все еще предпочитают хранить сбережения в иностранной валюте. Средний размер рублевого вклада - 3740 рублей, а валютного - 6400 долларов. То есть почти в четыре раза больше.

Гендерные различия тоже есть. Женщины копят деньги гораздо активнее! На них приходится 62,5% от общего объема вкладчиков, а на мужчин - 37,5%. Но при этом мужчины относят в банки большие суммы. Если средний женский вклад - это 7650 рублей, то средний мужской - 10 910 рублей.

Открывают депозиты чаще всего люди от 26 до 60 лет - их 54,1% от общего числа вкладчиков. Но и белорусы старше 60 не отстают. Их ненамного меньше - 44,5%. А вот реже всего идея обзавестись банковским депозитом приходит в голову молодежи до 25 лет. Они составляют всего 1,4% от общего числа вкладчиков.

Еще одна тенденция, которую отмечают специалисты Нацбанка, - это то, что безотзывных вкладов (то есть тех, которые нельзя забрать раньше срока) понемногу становится больше, чем отзывных. По данным на 1 января этого года, разделение выглядело так: безотзывные вклады - 61,4% от общего числа, отзывные - 38,6% (на 1 октября прошлого года пропорция была иной - 55,6% против 44,4%). Если перевести это в деньги, то на безотзывных депозитах хранилось 10,7 млрд рублей, на отзывных - 6,7 млрд. В среднем один вкладчик держит на отзывном депозите 6140 рублей, а на безотзывном - 11 560 рублей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Новый кредитный рекорд: мы должны банкам почти 12 млрд рублей

Белорусы не только активно копят, но и не менее активно берут у банков в долг. Жители страны побили очередной кредитный рекорд: по данным на 1 марта общая сумма задолженности перед банками составила 11 млрд 827 млн рублей. За февраль эта сумма прибавила еще 98,5 млн рублей. Это сумма общая - к ней относятся как потребительские кредиты, так и кредиты на жилье, а также долги по картам рассрочки. Если же говорить конкретно о потребительских кредитах, то они на 1 марта составили 479,3 млн рублей и выросли по сравнению с 1 февраля на 37,7 млн рублей.