ЧП в Столбцах: подросток признал свою вину частично

15-летнему школьнику предъявили обвинение в убийстве двух человек с особой жестокостью и покушение на убийство двух человек. Свою вину он признал частично. Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что подросток осознавал, что делает и мог руководить своими действиями, рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Напомним, трагедия в столбцовской школе произошла 11 февраля: 15-летний Вадим пришел в школу, оставил в кабинете рюкзак и вышел. А потом вернулся и напал с ножом на 50-летнюю учительницу истории. Ее пытались защитить два одноклассника. Педагог погибла, подростки получили ранения - их отвезли в реанимацию. Позже 10-классник вышел из кабинета, зашел в другой класс и напал на 11-классника – тот скончался на месте.

После этого нападавший убежал из школы - через два часа его задержали сотрудники ОМОНа и милиции. Он никак не объяснил свои действия. В Следственном комитете рассказали, что накануне он не употреблял наркотики, психотропы или алкоголь.

- Я знаю мальчика из 11 «А» класса, где все произошло. Он был в этом кабинете, все происходило у него на глазах. Он рассказывал, что Вадим зашел в кабинет с ножом и сразу стал улыбаться. Никто не подумал, что через секунду он начнет убивать. Но у него были красные глаза. Об этом потом все говорили… Рассказывают, что он сразу пошел к Саше, который сидел в конце кабинета. Он ударил его много раз. А потом со смехом убежал, - рассказывали очевидцы трагедии.

Расследование взято на личный контроль председателя Следственного комитета Ивана Носкевича.

Главный вопрос этой трагедии – почему это произошло. Учителя и одноклассники нападавшего парня не могли вспомнить ни одного конфликта, который теоретически мог бы подтолкнуть парня к такому шагу. Об отсутствии конфликта рассказывал журналистам и председатель Следственного комитета Иван Носкевич:

- У нас нет объективных данных, чтобы говорить о том, что был какой-то конфликт. Если что-то и было, то очень скрытое, и пока мы его не выявили. Но я не могу гарантировать, что его не было - нам это пока неизвестно.

Агрессии за 10-классником никогда не замечали. Учителя рассказывали, что он был тихим и спокойным парнем, школу не пропускал, хорошо учился.

Расследование продолжается.

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