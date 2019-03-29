Пункт управления, система водоснабжения, устройство выдачи электроэнергии: что уже работает на Белорусской АЭС

По территории Белорусской АЭС гуляет черный кот по кличке Цирконий. Когда и как он тут оказался, никто не знает, ведь периметр станции сегодня - это пять рядов заборов с сигнализацией и напряжением. Их даже фотографировать запрещено. Охранники шутят, что выйти за пределы станции кот не может - у него нет пропуска.

И еще об охране: вокруг АЭС недавно появились искусственные холмы, на которых в постоянном боевом дежурстве находятся зенитные ракетные комплексы «Тор-М2». Они прикрывают АЭС от удара вражеских ракет, вертолетов и даже беспилотников.

Вокруг АЭС в постоянном боевом дежурстве находятся зенитные ракетные комплексы «Тор-М2».Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Летом на АЭС завезут ядерное топливо, первую энергию обещают к концу года

Строительство АЭС, похоже, выходит на финишную прямую. Сейчас на стройке работает 7000 человек. Готовность первого блока замминистра энергетики Беларуси Михаил Михадюк оценил в 78%, а запустить энергоблок обещают уже к концу этого года. В конце апреля закончат сборку реактора, совсем скоро начнутся гидроиспытания, потом оборудование будут тестировать в холодных и горячих режимах.

Вот так сегодня выглядит Белорусская АЭС со стороны.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Летом на станцию планируют завезти ядерное топливо - его изготовили в ноябре прошлого года в Новосибирске. После этого в течение месяца произойдет физический пуск реактора. А к концу года Белорусская АЭС должна выработать первую электроэнергию. Правда, конкретных дат Михаил Михадюк не назвал - мол, жизнь порой вносит коррективы. Готовность второго блока замминистра оценил в 65%, его обещают запустить в следующем году.

Чтобы попасть в реактор, вода из Вилии проходит тройную очистку

В помещение реакторного зала посторонним - даже журналистам - уже не попасть. Там стерильная зона, работают люди в белых халатах и с определенным допуском.

Журналистам показали уже введенные в строй объекты на будущей АЭС.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Зато нам впервые показали некоторые уже введенные в строй объекты на будущей АЭС. Первый из них - станция водозабора. На АЭС нужна вода, она будет циркулировать между раскаленным ядерным реактором и паровой турбиной, которая в свою очередь будет крутить генератор, а он - вырабатывать электроэнергию.

Искусственное озеро на станции водозабора первого подъема.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Станция водозабора - это огромное искусственное озеро, которое наполняется из местной реки Вилия. Чтобы попасть на АЭС, вода из озера должна пройти несколько ступеней очистки. Первая - самая грубая - это обычная сетка, которая задерживает рыбу и крупный мусор. Второй уровень фильтров состоит из сотен тысяч маленьких шариков, в которых застревает более мелкий мусор. Потом воду прокачивают через еще одну мелкую сетку и по 11-километровому трубопроводу огромными насосами подают на саму станцию.

Внутри помещения станции водозабора первого подъема.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Так выглядит один из фильтров, через который проходит вода.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Затем вода попадает в еще один объект АЭС - здание водоподготовки. Тут с помощью различных фильтров под большим давлением из нее удаляют соль, которая иначе отлагается в трубах, образуя накипь, как в чайниках или стиральных машинах. Системой обессоливания одновременно управляют всего два сотрудника, все остальное происходит автоматически.

Это система обессоливания воды, которая попадает в реакторный зал.Фото: Павел МАРТИНЧИК

АЭС уже подключили к энергетической системе страны

Правда, пока электроэнергия идет не от АЭС, а, наоборот, в нее, обеспечивая текущие нужды стройки. Но когда АЭС начнет выдавать собственную электроэнергию, все станет наоборот.

Белорусскую АЭС уже подключили к энергетической системе страны.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Мы увидели «нулевой километр белорусской АЭС», по-научному он называется комплектным распределительным элегазовым устройством. Снаружи это похоже на огромные гудящие трансформаторы под напряжением в 330 тысяч вольт. Устройство распределяет электроэнергию по семи направлениям - в разные стороны уходят огромные линии электропередач: на подстанции в Поставы, Сморгонь, Столбцы, Минск, Россь и другие места.

Это «нулевой километр АЭС», по-научному он называется комплектным распределительным элегазовым устройством.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кроме того, уже запущен центральный щит управления АЭС - главный и единственный «пульт управления» станцией. Одновременно тут работают три человека, а всего будет восемь смен.

На центральным щите управления АЭС пока работает всего три человека.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Большинство этих сотрудников - россияне и украинцы, - рассказал начальник оперативно-производственной службы Александр Маслов. - У каждого из них есть соответствующий опыт работы на других АЭС. Лично я, например, до 2015 года работал на Запорожской АЭС, а теперь работаю здесь.

Один из сотрудников центрального щита управления.Фото: Павел МАРТИНЧИК

ЕСТЬ ВОПРОС

Снизятся ли цены на электроэнергию после ввода АЭС?

Четких цифр замминистра энергетики не назвал:

- Проработки по изменению тарифов сегодня ведутся соответствующей рабочей группой, считаются различные сценарии. Наша основная цель - сделать нашу экономику с вводом АЭС более конкурентоспособной. Что кается конкретных цифр - давайте доживем до ввода АЭС. Но над этой темой соответствующие органы очень плотно работают, - сказал Михаил Михадюк.

Справа - здание реактора, а слева - труба вентиляции реакторного зала - она нужна для аварийных случаев.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Как белорусские власти отнеслись к литовскому «плану-хулигану»?

Недавно премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис предложил белорусским властям, как он выразился, «план-хулиган»: переделать АЭС в обычную газовую. Мол, тогда снимутся все претензии Литвы в плане безопасности.

- Мое личное мнение - это предложение носит больше политический характер, - сказал Михадюк. - Оно экономически и технически непродуманно. Технически оно невыполнимо, потому что придется практически все переделывать, что сделано, разрушить и отказаться от поступившего оборудования. Что касается экономики, то переоборудование БелАЭС с учетом уже потраченных миллиардов долларов никогда не окупится.

Работников АЭС везут домой в Островец.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Интересно, что опыт переоборудования атомной станции в обычную в Беларуси уже есть. В 1983 году в 40 км от Минска начали строить Минскую АЭС. Но через три года случился Чернобыль. В результате будущую АЭС переделали под работу на обычном природном газе, получилась Минская ТЭЦ-5. Можно ли сравнивать с нынешней ситуацией?

- Это некорректные сопоставления, так как Минская ТЭЦ-5 была перепрофилирована на самом раннем этапе строительства, - ответил замминистра.

Две огромные градирни – они нужны для охлаждения воды.Фото: Павел МАРТИНЧИК

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