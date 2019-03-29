Кто составит конкуренцию Зеленскому во втором туре: Порошенко или Тимошенко?

Нет никаких сомнений в том, что процесс выборов растянется почти на месяц и перейдет во второй тур, намеченный на 21 апреля. В этом случае ЦИК объявит имя нового президента 1 мая.

Без второго тура не обойтись

В избирательном бюллетене длиной 80 см фамилии 39 кандидатов, но, по мнению экспертов, ни один из них не в состоянии набрать 50% + 1 голос, что требуется для победы в первом туре.

В числе 39 фамилий не больше десятка в состоянии набрать хотя бы больше процента голосов. Остальные решают локальные задачи. Одни набирают очки перед парламентскими выборами, другие работают на личную популярность, третьи - так называемые технические кандидаты, работающие на фаворитов. Ну, вот, например, рядом с Юлией Владимировной Тимошенко в бюллетене будет соседствовать имя Юрия Владимировича Тимошенко.

Юлия Тимошенко заявила, что Юрия Тимошенко зарегистрировали по инициативе президента Украины Петра Порошенко и его избирательного штаба: "Это они рассчитывают таким мошенническим, унизительным способом забрать у меня на выборах какие-то проценты".

Проще говоря, избиратель может просто перепутать, напротив какого Тимошенко Ю.В. поставить галочку. Когда исход выборов будут решать считаные проценты, это может сыграть роль.

Зеленский лидер всех соцопросов

Лидер партии «Батькивщина» и экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко дважды становилась второй на выборах - в 2010-м (проиграла Януковичу) и 2014-м (проиграла Порошенко). И сейчас она не лидер.

В Украине со скепсисом относятся к социологическим опросам, но кто бы ни проводил исследование - безусловный лидер шоумен Владимир Заленский. А вот второе-третье место отдают либо Юлии Тимошенко, либо Петру Порошенко.

Вот, например, результаты одного из последних опросов. Из тех, кто уже определился и намерен идти голосовать, - 29% - за Зеленского, 18,7% - за Тимошенко и 16,5% - за Порошенко. Открываем другой опрос: Зеленский - 27,6%, Порошенко - 18,2%, Тимошенко - 12,8%.

Не зря отмечается, что это один из методов воздействия на избирателей и политической игры. Но Зеленский все равно первый, и сомнений в том, что он выйдет во второй тур, нет. Вопрос в том, кто составит ему конкуренцию.

У Порошенко высокий антирейтинг

Позиции Петра Порошенко за пять лет президентства серьезно ослабли. Его антирейтинг (это когда избиратель ни при каких обстоятельствах не проголосует за кандидата) около 50%. Но он действующий президент и бизнесмен, у него большой административный и финансовый ресурс. А как известно, ход голосования и подсчет голосов - один из важнейших этапов борьбы. Эта еще одна битва. На первом этапе главная цель Порошенко - обыграть Тимошенко, а затем уже бороться с Зеленским. На сегодняшний день это наиболее вероятный сценарий.

Эксперты отмечают, что если во втором туре протестный электорат объединится против Порошенко и лидеры оппозиции призовут голосовать за Зеленского, то шансы шоумена более предпочтительны.

Около 25% украинцев, среди тех, кто намерен голосовать, не определились с выбором. И это ресурс для Тимошенко и Порошенко. Кроме того, выбирать между Зеленским и кем-то из его соперников во втором туре будет электорат вылетевших кандидатов. Рейтинг ближайших преследователей таков: Юрий Бойко («Оппозиционная платформа - за жизнь») - 9%, Анатолий Гриценко (экс-министр обороны) - 6,1%, Олег Ляшко («Радикальная партия»), Игорь Смешко (экс-председатель СБУ) - по 4,5%.