Александр Лукашенко и канцлер Австрии открыли «Массив имен»

Федеральному канцлеру Австрии Себастьяну Курцу всего 32 года, но в политике он давно. Его называли вундеркиндом еще в детстве, к слову, должность госсекретаря по делам интеграции он получил в 25, еще не доучившись на юриста в Венском университете. И к зрелому возрасту Курц достиг такого рекорда, который сложно перебить: в 2017 году был назначен на пост федерального канцлера Австрии, став самым молодым в Европе главой правительства. И до настоящего времени он является самым молодым главой правительства в мире. В Беларусь Курц приезжал уже дважды в качестве главы МИД Австрии - в 2015 и 2017 годах.

28 марта Александром Лукашенко и канцлер открыли памятник жертвам нацизма «Массив имен» на территории мемориального комплекса «Тростенец» (см. «ПОДРОБНЕЕ»).

К монументу прибыли представители всех религиозных конфессий Беларуси: они провели молитву в память о жертвах лагеря смерти. Лукашенко и Курц установили зажженные лампады у монумента, возложили цветы и минутой молчания почтили память погибших.

По словам Александра Лукашенко, белорусская сторона с воодушевлением поддержала инициативу австрийского президента и канцлера установить монумент в память о гражданах Австрии.

- Здесь было уничтожено более 10 тыс. граждан Австрии. Женщины и дети, старики, молодые люди. Их убивали просто за этническое происхождение, за исповедование чуждой палачам религии, за приверженность другой идеологии. (…) Вы (руководство Австрии. - Ред.) показали пример другим, как надо относиться к жертвам своего народа, потому что здесь похоронены представители десятков народов. Но Австрия оказалась первой, которая пришла сюда с памятью. Вот в этом ценность.

ПОДРОБНЕЕ

Инициатором создания монумента «Массив имен» выступила одна из австрийских общественных организаций, автор - австрийский архитектор Даниель Санвальд, белорусский скульптор Константин Костюченко воплотил идею в жизнь.

Австрийский памятник представляет собой десять колонн (высота каждой из них 3,5 метра) с именами - они символизируют десять составов, которыми в Беларусь на смерть привезли 10 тысяч австрийских евреев. К слову, их память до недавнего времени была увековечена людьми - бумажные таблички с именами узников крепили к деревьям в урочище Благовщина родные погибших. На колоннах тоже есть имена жертв, а под названием памятника на иврите выбито слово «помни».

ДОСЛОВНО

Себастьян Кур похвалил Беларусь за сближение с ЕС по формуле «и, и»

29 марта у Себастьяна Курца была насыщенная программа. Он провел переговоры с президентом Беларуси, встретился с премьер-министром Сергеем Румасом и белорусскими бизнесменами.

- Вы для нас всегда желанный гость. Вы никогда не боялись приезжать в Беларусь, и мы это очень ценим, - заявил Александр Лукашенко, встретив Курца утром во Дворце Независимости. За прошлый год товарооборот между странами составил чуть более $170 млн. Это меньше, чем вы инвестируете в нашу страну. Надо наращивать двустороннее сотрудничество.

Курц подчеркнул, что рассчитывает на визит Лукашенко в Австрию в течение следующего полугодия.

- Очень рад тому, что в течение следующего полугодия вы, по всей вероятности, сможете посетить Австрию. И мы таким образом шаг за шагом сможем углублять наши отношения, - сказал Себастьян Курц. - Мне кажется, что вы нашли очень позитивный, правильный путь сближения с ЕС без разрыва ваших партнерских отношений с Россией. На мой взгляд, этот подход «и, и» значительно более продуктивен, чем подход «или, или», который может сыграть отрицательную роль.

Лукашенко поблагодарил Австрию за вклад в сближение Беларуси с ЕС.

- Нельзя центр Европы отстранять от тесного сотрудничества ЕС с нашей страной. Мы готовы на это сотрудничество, но вы очень правильно сказали: всегда надо учитывать национальные интересы, - сказал Александр Лукашенко.

После встречи с Курцем Лукашенко рассказал журналистам, что они обсуждали не только политику, но и экономику.

- Мне очень импонирует, что, несмотря на свою молодость, австрийский канцлер глубоко погружен в торгово-экономические отношения Беларуси и Австрии и хорошо владеет вопросами экономики, - слова президента приводит belta.by.