Человек-баян Виталий Воронко: «На «Дом-2» шел за любовью. Но там все хайпуют»

Пока мы разговаривали с Виталием в кафе, его несколько раз просили о селфи поклонники «Дома-2». Просто удивляешься живучести этого проекта!

- А многие стесняются подойти и шепчут: «Это же тот чувак из «Дома-2», - смеется музыкант.

- Как ты относишься к тому, что тебя больше стали узнавать после реалити-шоу?

- Конечно, круче, когда меня узнаю как музыканта, а не как чувака из «Дома-2». Неужели у меня такое плохое творчество?

- Ты же знал, куда идешь. Кстати, какая у тебя была цель?

- Я искал любовь… Честно! Устал от того, что в ежедневной суете у меня не хватает времени, чтобы построить отношения с девушкой.

- Так мечтал об Ирине Пинчук, что даже не узнал ее в первый свой приход? Об этом потом много шутили.

- У меня зрение так себе!.. А Иру нарядили бабкой - как я могу узнать человека в гриме, которого видел до этого только на экране? До того как попал на поляну, думал, что все участники только и делают, что строят любовь. Но оказалось, что все они в основном хайпуют - и только единицы по-честному строят отношения. Большинство участников проекта неискренни, и это сразу чувствуется. Продюсеры строили на меня большие планы, потому что увидели, что я настоящий. Но после участия в нацотборе «Евровидения-2019» принял решение не возвращаться на проект. Мой отец попал в больницу, мне нужно было остаться в Беларуси. Да и за эти месяцы я так и не смог привыкнуть к обстановке реалити-шоу.

Виталий шел на "Дом-2" за любовью, но понял, что почти все там хайпуют.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- За неполных три месяца тебе удалось слетать на Сейшелы.

- Удалось! Не рассчитывал, что поеду на Сейшелы, потому что любовь моя (Ирина Пинчук. - Авт.) была в это время в Москве. Она меня отвергала постоянно. Если честно, я так и не понял, что у нее за каша в голове. А в это время Артем Сорока (участник проекта также из Беларуси. - Авт.) подговорил всех, чтобы меня отправили на Сейшелы.

- Мне показалось, что ты там только и делал, что играл на баяне.

- Да! Хороший рейтинг на проекте был не у меня, а у баяна. Надо мной даже подшучивали: «Когда ты уже расстанешься с баяном и начнешь отношения строить?» На Сейшелах сидел и только и делал, что играл на нем. Зато мы с Сорокой сочинили песню «Потейто», с которой выступали на нацотборе. А в итоге записали «Ананасовый альбом». В нем есть песни «Ананасо» и «Розовый каблучок».

Совсем скоро выйдет новый клип Воронко "Движ-Париж".Фото: Павел МАРТИНЧИК

- И все же у тебя был хороший рейтинг в «Доме-2». Почему бы не вернуться хайпануть, как все, и денег заработать?

- «Дом-2» - это работа, от которой реально устаешь. За один день снимают три передачи. К вечеру ты уже такой выжатый, что падаешь на кровать и моментально засыпаешь даже с включенным светом. Со стороны кажется, что там все бездельничают, но на самом деле это тяжелый труд. Кстати, я покинул проект еще до окончания моего испытательного срока, поэтому на «Доме-2» ничего не заработал.

Артист признался, что реалити-шоу - это работа, от которой реально устаешь.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Какие у тебя впечатления от общения с Ольгой Бузовой?

- Оказалось, что за образом глупенькой девочки прячется очень грамотная, умная женщина. У нее определенно есть стержень, она умеет притягивать внимание миллионов людей. Я был удивлен, насколько ее экранный образ отличается от реальной Ольги.

- До отъезда на «Дом-2» ты был в группе Crazy Double - с Олисой, певцом с африканскими корнями. Последний ваш совместный пост в Инстаграме от ноября 2018 года. Что случилось с группой?

- Мы выпустили сингл, даже презентовали его на радио в США. Но потом у нас возникли разногласия в плане музыки, так что сотрудничество пока прекратилось. А я сейчас пробую себя в роли музыкального продюсера.

- Кого продюсируешь?

- «Дом-2» все-таки дал плоды! На Сейшелах познакомился с Алианой Устиненко (бывшая участница «Дома-2», блогер. - Авт.). У Алианы голос уровня Бейонсе, просто ей нужен правильный материал. И я знаю какой! В прошлом году учился в Америке саундпродакшену, видеопродакшену и продвижению в интернете. Могу смело помогать другим артистам делать классный продукт. Сейчас очень честный рынок: делишься своим творчеством в интернете и смотришь, как реагирует публика. Кстати, совсем скоро откроется мой продюсерский центр Voronko Production. А также выйдет новый клип «Движ-Париж» в формате стоп-моушен.

Виталий Воронко стал продюсером бывшей участницы "Дома-2" Алианы Устиненко. Фото: Instagram

- Вас с Алианой связывают только рабочие отношения?

- Может, и зажглась искра на Сейшелах. Почему нет? Алиана красивая девушка, не замужняя. Песня, которую я ей написал, так и называется - «Не выбирай»!

Совсем скоро откроется продюсерский центр Voronko Production.Фото: Павел МАРТИНЧИК