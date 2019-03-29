Есть ли смысл сидеть час в потемках ради спасения планеты?

Что такое «Час Земли»?

Это ежегодная глобальная экологическая акция, во время которой людям предлагают на один час выключить свет и электроприборы, без которых можно обойтись. «Час Земли» проводится под эгидой Всемирного фонда дикой природы.

Во время акции гаснет подсветка на архитектурных памятниках, а в домах и кафе вместо электрического освещения зажигают свечи. В Беларуси погружаются в темноту Национальная библиотека, Брестская крепость, Мирский замок.

Лифты, сигнализации, холодильники, аппаратура в медицинских учреждениях и другое важное оборудование продолжает работать без сбоев.

В темноту погрузится и Национальная библиотекаФото: Дмитрий ЛАСЬКО

Когда надо выключать свет?

В этом году «Час Земли» проводится 30 марта. Посидеть в темноте ради светлого будущего предлагают с 20.30 до 21.30.

На это время в некоторых городах Беларуси планируют акустические концерты, флешмобы. Этот час можно провести с семьей и друзьями, не отвлекаясь на компьютер и телевизор. В конце концов, можно пораньше лечь спать! А еще можно сфотографировать достопримечательность, рядом с которой выключили подсветку, и выложить в соцсети с хештегами #гадзіназямлі2019, #earthhourbelarus2019, #earthhour2019 или официальной меткой кампании #Connect2Earth.

Кто в этом участвует?

В мире акция проходит уже в 13-й раз, Беларусь в ней участвует в 11-й раз. В прошлом году свет выключали в 188 странах мира, в этом участвовало более 2 миллиардов людей.

В нашей стране «Час Земли» устраивают не только в столице и областных городах, но и в райцентрах: Барановичах, Пинске, Каменце, Полоцке, Шумилино, Светлогорске, Борисове, Лиде, Марьиной Горке и других.

Брестская крепость, Мирский замок и другие достопримечательности страны в Час Земли остаются без подсветки.Фото: Оксана БРОВАЧ

Зачем это нужно?

- Выключение света носит символический характер и не направлено на экономию электричества. Акция направлена на привлечение внимания людей к проблеме глобального потепления и призывает оставаться неравнодушными к будущему планеты, - так объясняют смысл акции в Минприроды.

КОММЕНТАРИЙ ЭКОЛОГА

«Мы бездумно тратим ресурсы»

- Основная цель акции - привлечь внимание горожан к экологическим проблемам в мире, в стране. Поведение каждого из нас влияет на всех. Если мы понимаем это, больше шансов, что мы будем жить в более чистом для нас месте. Отключение света на час носит символический характер, но помогает осознать, что мы можем изменить в быту. Зачем нам свет в прихожей, если мы сидим на кухне? Кроме того, стоит задуматься о том, как мы бездумно тратим ресурсы - взять ту же воду, которая без конца льется из-под крана. Или пластиковые пакеты и бутылки, которые не используются повторно. Такие бытовые привычки не только вредят экологии, но и бьют по карману. На это стоит обратить внимание, чтобы извлечь экономическую пользу для себя, а заодно и научиться жить более экологично, - объясняет Григорий Терентьев, руководитель экологического общественного объединения «Время Земли».

СЛОВО ЭНЕРГЕТИКАМ

«Экономия от акции чисто символическая, никакого ущерба для энергетиков нет»

В последнее время по соцсетям распространяется такое сообщение:

«В День Земли все гуманитарии мира, не знающие откуда в розетке берется ток, разом выключают из сети миллионы электроприборов, создавая ударные нагрузки на сети и станции. Сегодня вы можете просидеть час при свечах, пока энергетики, матерясь, пытаются компенсировать этот порыв глобального идиотизма», - говорится в сообщении.

Прокомментировать ситуацию «Комсомолка» попросила начальника информационно-аналитического отдела «Белэнерго» Александра Малькова:

- Существует ряд стереотипов вокруг «Часа Земли». Все думают, что акция направлена на экономию электроэнергии. Но это пиар-акция, и экономия здесь символическая, зачастую даже незаметная. Сильного ущерба, как пишут некоторые «специалисты», тут усматривать не стоит, энергетики спокойно этот мизерный провал выдерживают, ведь он находится в пределах погрешности. Так что никакого ущерба для энергосистемы нет.