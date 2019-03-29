Стартует чемпионат Беларуси: соперники снова жаждут свергнуть БАТЭ.

Борьба за медали стартующего сегодня чемпионата страны по футболу обещает быть как никогда напряженной и яркой.

1. Кто свергнет БАТЭ?

Гегемония БАТЭ длится с 2006 года: с тех пор они никого не подпускают к первому месту. Каждый раз мы слышали прокламации от разных клубов, мол, они будут бороться за первое место, но частенько все решалось за несколько туров до финиша не в их пользу.

Сейчас ситуация такая же. Правда, на этот раз к этим заявлениям отношение более серьезное. Ведь БАТЭ в первых трех матчах (Суперкубок, два матча 1/4 Кубка Беларуси) ни разу не выиграл и упустил оба трофея - худший старт с 2003 года.

В это время солигорский «Шахтер» серьезно усилился и смело говорит о своих амбициях. Полно их и в брестском «Динамо», где все в порядке с финансами. Вдобавок к ним, кажется, появилась стабильность: остался прежний тренер Марцел Личка, который стабилизировал состав. В год 1000-летия Бреста футбольный клуб лезет из кожи вон, чтобы сделать большой золотой подарок.

Минское «Динамо» переживает сложную смену собственника. Юрий Чиж как будто уже не при делах, но и имя нового владельца не названо (похоже, его ищут). Болельщики переживали за будущее клуба. В итоге команда за зиму сменила тренера и практически половину состава. Роман Пилипчук - один из конструкторов чемпионства «Спартака» в России спустя 16 лет (в штабе Массимо Карреры отвечал за тактику).

Минское «Динамо» возглавил тренер, который помог «Спартаку» стать чемпионом впервые за 16 лет

Он прививает свое видение футбола. «Динамо» среди фаворитов не называют, хотя Сергей Ташуев из «Шахтера» ждет от минчан мощную игру.

2. Борьба за место в еврокубках

Ожидается, что за места на пьедестале будут бороться БАТЭ, «Шахтер» и два «Динамо». В их компанию могут вклиниться жодинское «Торпедо-БелАЗ», «Витебск», «Слуцк». Они же, скорее всего, будут претендовать на четвертое место, которое в итоге может принести путевку в еврокубки (зависит от того, кто играет Кубок в следующем году). Особенно велики котировки Жодино: команду возглавил Вадим Скрипченко, вернувшийся из России, а еще усилили как белорусы (Горбунов, Бегунов, Кузьменок), так и легионеры (серб Обрадович, швед Ульссон).

3. Как проявят себя легионеры?

Команды пополнили любопытные варяги. Первый исландец в белорусском футболе Виллюм Тор Виллюмсон уже забил за БАТЭ. Недавно борисовчане подписали еще одного скандинава - норвежца Эмиля Йонассена. В минском «Динамо» появился бельгиец бразильских кровей Данило, который играл за юношеские сборные Бельгии. Его отец Вамберто, известный по игре за «Аякс», а брат - Вандерсон, лидер «Краснодара». И еще: в минское «Динамо» пришел албанец Энис Гавазай, в Жодино - Марко Обрадович, в «Шахтер» - хорват Дарко Бодул. Все они ранее играли за «Енисей», который занимает в российской Премьер-лиге последнее место, там зимой обновляли состав, чтобы выбраться со дна. В Беларуси они будут бороться за медали.

4. Как проявят себя сборники?

В последнее время костяк национальной сборной составляют игроки чемпионата Беларуси. Один из немногих представителей Беларуси в европейском чемпионате Антон Сарока вернулся из Бельгии («Локорен» досрочно вылетел в дивизион рангом ниже) и подписал контракт с БАТЭ. Денис Лаптев сменил Солигорск на Брест. Как всегда, тянуть БАТЭ будут Стасевич, Драгун и компания. Хочется, чтобы появились новые имена, ведь сборная Беларуси самая возрастная в Европе.

Еще знаковое возвращение – Артем Милевский снова в брестском «Динамо». В легионеры записывать его не будем.

Экстравагантный футболист Артем Милевский снова будет играть в брестском «Динамо»

5. Повысится ли посещаемость?

Средняя посещаемость чемпионата Беларуси в прошлом сезоне - 1956 зрителей. Как отмечает «Прессбол», ниже цифра опускалась лишь пять раз. Новый глава АБФФ Владимир Базанов обещал взяться за посещаемость, чтобы она росла. В пример он ставил Брест. Действительно, почва там благодатная, а публика благодарная. В прошлом сезоне в городе над Бугом больше всего ходили на футбол: в среднем 6572 зрителя на матче.

БУДЬ В КУРСЕ!

Расписание 1-го тура:

29 марта (пятница)

«Минск» - «Витебск», «Гомель» - «Неман»

30 марта (суббота)

«Ислочь» - «Городея», «Шахтер» - «Торпедо», БАТЭ - «Дняпро-МЧЗ»

31 марта (воскресенье)

«Динамо» (Мн) - «Славия», «Торпедо-БелАЗ» - «Динамо» (Бр), «Слуцк» - «Энергетик-БГУ»