Аист-везунчик. Кузя сначала выжил после падения из гнезда, а потом не пострадал при пожаре в приюте для птиц

Про аистенка Кузю «Комсомолка» писала почти год назад. Прошлым летом он выпал из гнезда и оказался на участке дома семьи Кондраль. Его спас пес Жулик, который первым заметил птенца. Местные ухаживали за ним три месяца, а на зиму решили отправить в специальное частное учреждение «Охрана природы», чтобы он там жил с другими аистами, быстрее адаптировался к среде.

- Я позвонила туда, рассказала о нашем аисте. Нам сказали, что мы можем его привезти. Они специализируются на лечении, реабилитации диких птиц. Ехали и плакали, потому что очень привыкли к нашему Кузе, - говорит женщина и не может сдержать слез. - Мы будем его навещать, а весной его окольцуют и отпустят на волю.

У Кузи обнаружили цирроз печени и ожирение сердца. На зиму его посадили на диету. А семья из Марьиной Горки не оставляла своего любимца, они отправляли деньги на его содержание.

Как оказалось, примерно в 20-х числах марта аиста выпустили на волю.

- Он поправился, окреп. И мы решили его выпустить в природу, - рассказывает хозяйка частного учреждения «Охрана природы» Жанна Столярова. - Он сделал два прощальных круга и улетел.

Все это произошло за неделю до пожара в приюте, который произошел как раз в том домике, где жил аист. Более 400 птиц тогда погибли. А Кузя уцелел.

Надеемся, сейчас у Кузи все отлично и он освоился на свободе.

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Татьяна и Степан Кондраль приютили у себя во дворе выпавшего из гнезда птенца, помогали ему взлететь и даже учили вить гнездо

В начале июня я была на огороде, услышала лай нашего Жулика, - говорит Татьяна. - Вышла на двор и вижу, что на земле лежит аистенок. Маленький совсем, размером с кулачок. Наверное, птицы выкинули его из гнезда, потому что не могли прокормить. Обратно в гнездо его не посадишь: птицы учуют запах человека, всех остальных детенышей перестанут кормить. Аистенка ждала верная смерть, если бы Жулик его не спас! (читайте далее)

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В частном приюте Столяровых – больше 70 крылатых, от ворон до страусов и лебедей. Практически все они пострадали от рук человека.

Здесь же проходит лечение и тот самый аист Кузя, которого привезли из Марьиной Горки. Напомним, птенец выпал из гнезда, местная пара приютила его у себя, а на зиму отвезла в приют (читайте далее)

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- Это настоящая катастрофа, - не сдерживает эмоций Жанна Столярова. – Все произошло в зимовнике для птиц. В этом помещении зимой живут птицы. В полпятого утра затрещал наш счетчик, у нас выбило автомат в доме, и муж понял, что что-то не то. Вышел на улицу – там огромный пожар выше деревьев! (читайте далее)