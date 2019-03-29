«У нас принято хаять все родное». Ждать ли падения цен и прорыва в дизайне из-за прихода иностранных брендов?

Мировые бренды одежды один за другим открывают у нас фирменные магазины: в августе 2017-го в Минске открылись магазины сети Inditex (это Zara, Bershka, Stradivarius и другие), в марте этого года к нам пришел бренд New Yorker, завтра - открытие второго магазина. А осенью ждем в Минске первый магазин H&M в ТРЦ Galleria Minsk.

Мы решили разобраться, следуют ли покупатели призыву «покупать белорусское», насколько успешно наши одежда-обувь конкурируют с иностранными в плане цены и дизайна.

А вот в масс-маркете вы редко найдет одежду больше 48 размера.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

За обувью очереди, а вот отечественная одежда не всем по карману

Если вы хоть раз посещали центральный универмаг своего города, то представляете себе его примерный ассортимент. В один из таких мы и заглянули.

На вешалках в женском отделе ждут свою хозяйку блузы с алыми розами и леопардовыми принтами, вельветовые платья с бахромой и полосатые штаны 50-го размера. Цены на все это великолепие могут посоперничать с ценами в Милане: платья за 150 - 200 рублей, блузки за 70 - 90 рублей… Молодежную без страз и надписей вроде Fashion надо поискать. Хотя нашлись неплохие синтетические свитеры за 60 рублей.

Стильно, модно, молодежно. И всего за 102 рубля.Фото: Таисия САВИНА

- Я пришла за бельем на скидках, люблю белорусское: сидит хорошо и есть большие размеры, - рассказывает Алла Леонидовна. - А вот одежду тут не покупаю. На Ждановичах то же самое, но дешевле. Я со своей зарплатой не могу себе позволить белорусский костюм...

Манекен в отделе женского белья облачен в комплект почти за 188 рублей - за эти деньги в Киеве можно купить комплект люксового Agent Provocateur или парочку Victoria's Secret. Большинство комплектов стартуют в цене от 60 рублей.

Комплект женского белья из Беларуси - 188 рублей.Фото: Таисия САВИНА

В обувные магазины можно заходить без опаски заработать конъюнктивит от цен, пестрых цветов и необычных форм. Приличные полусапожки из натуральной кожи можно найти за 120 рублей, а прослужат они не один сезон.

- Натуральная кожа и выглядят недурно, - поясняет нам любитель бега Алексей, который меряет белорусские кроссовки за 139 рублей, чем-то напоминающие Puma. - Похожие брал для пробежек прошлой весной, очень крутые - мягкие и удобные. Друг купил «найки» за 90 долларов, но убил их куда быстрее, а бегали вместе. Не вижу смысла переплачивать за бренд.

Цена на пестрое платье - 82 рубля.Фото: Таисия САВИНА

В торговом центре молодая мама Ирина несет к кассе набор разноцветных распашонок известного молодежного бренда за 38 рублей.

- Детская одежда дорогая, стараюсь покупать все на барахолках. Но сейчас идем на фотосессию, вот, взяла три по цене одной... Хотя белорусское недавно разочаровало, ползунки за 15 рублей после стирки покрылись катышками. Хотя белорусские носки и обувь для детей - отличные и стоят недорого.

И правда, недавно соцсети прямо-таки взорвали носки с изображением драника и сметаны и в форме презерватива. Да и по соотношению цены и качества они точно обойдут многие зарубежные бренды.

Главное, чтобы костюмчик хорошо сидел!Фото: Таисия САВИНА

Станет ли наша одежда интереснее и дешевле?

Что мешает делать красивую и недорогую одежду, мы спросили у тех, кто с этим непосредственно связан.

- В первую очередь белорусской одежде не хватает хороших дизайнеров, - считает соучредитель бренда Krasa Анна Кулакова. - Складывается ощущение, что белорусские предприятия живут в мире, оторванном от реальности. Да, у нас качественные пошив и ткани, но принт на молодежной модели может быть, как для пожилых. Думаю, это связано с тем, что сфера сильно урегулирована, и госпредприятию сложно понять, как, например, по документам организовать коллаборацию с дизайнером. А некоторые руководители и вовсе не понимают важность этого, потому что давно не держат руку на пульсе. Хотя многие, например, «Белвест» или «Луч», перестроились.

- Конкуренция становится больше, ждать ли падения цен?

- С приходом масс-маркета белорусская одежда дешевле не станет. В ценообразовании главную роль играет объем - масс-маркет может шить гигантскими партиями, а это существенная экономия. Важна и дешевая рабочая сила - большинство производств находятся в Бангладеш, Китае и других странах третьего мира. Все это влияет на себестоимость. Поэтому цена белорусской одежды никогда не будет на одном уровне с масс-маркетом, - считает Анна Кулакова.

В компании «Марк Формэль» сообщили, что с приходом конкурентов продажи у них продолжают расти.

- Приход на рынок Беларуси группы компаний Inditex лишь подтвердил: за время существования Mark Formelle успел обзавестись обширной группой лояльных потребителей. Мы всегда приветствуем здоровую конкуренцию в лице ведущих европейских брендов, ведь их присутствие вдохновляет быть быстрее, выше, сильнее. Не отставать от трендов. Сейчас мы активно работаем над новыми коллекциями и продолжаем сотрудничество с креативным директором Mark Formelle - дизайнером из Италии Лучано Паризи.

По поводу снижения цен на фоне подросшей конкуренции в компании ответили осторожно:

- Ценовая политика бренда позволит обычным белорусам и дальше пополнять гардероб, не выходя за рамки своего финансового комфорта.

К качеству белорусского пошива и тканей не придраться. Фото: pixabay.com

«Беллегпром»: «Мы научились производить востребованную продукцию, но не умеем ее продавать»

Более 60% внутреннего рынка принадлежит предприятиям концерна «Беллегпром». В него входят и государственные, и частные компании - например, такие известные, как «Алеся», «Марко», «Белвест», Conte, «Купалинка», «Калинка», «8 Марта», «Свiтанак» и другие.

Мы поинтересовались, как живется производителям белорусской одежды после открытия магазинов недорогих иностранных брендов.

- Мировые брендовые магазины создают конкуренцию белорусским производителям. Но нельзя не заметить спад продаж товаров предприятий концерна «Беллегпром» с их приходом в нашу страну в 2017 году. Мы научились производить востребованную покупателем продукцию, но пока не умеем ее продавать, - рассказали нам свое видение ситуации в концерне. - Бизнес - это мгновенное принятие решений, ответственности за них и рисков, но директора предприятий часто боятся действовать. Для них должно быть больше свободы. Мы стараемся меняться: если зайти в наши фирменные магазины, то замечаешь просторные светлые помещения, большие торговые залы и зеркала, удобные примерочные, ассортимент магазина в определенном порядке выложен или развешен и т. д.

Можно много говорить о преимуществах товаров мировых брендов, но неизменным остается качество отечественных товаров. Вся наша продукция соответствует самым высоким требованиям. А ведь в погоне за модными тенденциями многие не обращают внимания на состав и качество продукции.

Кроме того, говоря о молодежной моде, мы не должны забывать о других категориях покупателей, которых тоже надо удовлетворить. Ведь мировые брендовые магазины предлагают стандартные размеры, а по одежде и по обуви достаточно много запросов на нестандартные. Мы все эти потребности удовлетворяем.

В торговых центрах процент наших фирменных магазинов невысокий. Виной всему - несопоставимость условий у отечественных производителей и импортных торговых организаций (стоимость продукции, уровень торговой наценки, наличие денежных средств для должной рекламы и т. д.) для обеспечения справедливой конкуренции. Наши предприятия не могут сделать 100%-ную наценку, чтобы окупить высокую аренду, рекламу или просто выиграть аукцион на хорошую площадь.

При формировании цены на одежду и обувь надо учитывать прежде всего качество материалов и качество изготовления товара. Если говорить по обуви, то белорусские изделия из натуральной кожи выигрывают у иностранной, а из искусственных материалов - проигрывают. Такая же ситуация и с одеждой.

Белорусские товары становятся неким «знаком качества» для иностранной аудитории. Бывая в России или странах Балтии, мы получаем высокую оценку и спрос на них. Но сами мы пока не до конца осознаем, что «наше» всегда «ближе к телу», и в этом отношении мы - не патриоты. У нас почему-то принято хаять все отечественное, родное… Наверное, надо что-то в себе начинать менять.